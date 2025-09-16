मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Nupur Bora: कौन है नूपुर बोरा, 6 साल में कैसे बनी करप्शन 'क्वीन'? हिंदुओं की जमीन मुसलमानों को दिलवाने का आरोप

    Who is Corruption Queen Nupur Bora: असम की ACS अधिकारी नूपुर बोरा आय से अधिक संपत्ति और जमीन घोटाले में गिरफ्तार हुईं। उनके घर से 90 लाख रुपये कैश और 1 करोड़ से ज्यादा के गहने मिले। आरोप है कि उन्होंने हिंदू परिवारों की जमीन मुसलमानों के नाम कर दी। मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 16 Sep 2025 03:53:11 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Sep 2025 03:53:11 PM (IST)
    Nupur Bora: कौन है नूपुर बोरा, 6 साल में कैसे बनी करप्शन 'क्वीन'? हिंदुओं की जमीन मुसलमानों को दिलवाने का आरोप
    Corruption Queen Nupur Bora: कौन है नूपुर बोरा?

    HighLights

    1. नूपुर बोरा 2019 बैच की ACS अधिकारी हैं, जिनके घर से 2 करोड़ रुपये की संपत्ति मिली।
    2. आरोप है कि बारपेटा में उन्होंने हिंदू परिवारों की जमीन मुसलमानों को गैरकानूनी तरीके से दिलवाई।
    3. मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, जमीन घोटालों और भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    एजेंसी, जिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम की 2019 बैच की सिविल सेवा (ACS) अधिकारी नूपुर बोरा इन दिनों गंभीर आरोपों के चलते चर्चा में हैं। सोमवार को असम पुलिस ने उन्हें आय से अधिक संपत्ति और जमीन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ (CM’s Special Vigilance Cell) की टीम ने उनके गुवाहाटी और बारपेटा स्थित आवास पर छापेमारी की।

    छापेमारी में क्या मिला?

    विजिलेंस टीम को नूपुर बोरा के घर से तकरीबन 90 लाख रुपये नकद और 1 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य के सोने के गहने मिले। कुल बरामदगी लगभग 2 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके बाद अफसर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई।

    कौन हैं नूपुर बोरा?

    • नूपुर बोरा असम के गोलाघाट जिले की रहने वाली हैं।

    • उन्होंने 2019 में ACS जॉइन किया और कई जिलों में बतौर सर्कल ऑफिसर सेवा दी।

    • बारपेटा, कार्बी आंगलोंग और हाल ही में कामरूप जिले के गोरोइमारी में उनकी पोस्टिंग रही।

    जमीन घोटाले का आरोप

    नूपुर बोरा पर आरोप है कि बारपेटा जिले में तैनाती के दौरान उन्होंने करोड़ों रुपये की जमीन संदिग्ध व्यक्तियों को ट्रांसफर की।

    • आरोप है कि सरकारी और सत्रा (धार्मिक ट्रस्ट) की जमीन भी अवैध तरीके से बेची गई।

    • शिकायतों के अनुसार, उन्होंने हिंदू परिवारों की जमीन मुसलमानों के नाम कर दी।

    • मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह सब पैसे के 'बदले' किया गया।

    सहयोगियों पर भी कार्रवाई

    इस घोटाले में नूपुर बोरा अकेली नहीं हैं। विजिलेंस टीम ने उनके सहयोगी, बाघबर राजस्व सर्कल में तैनात लाट मंडल सुरजीत डेका के घर पर भी छापा मारा। डेका पर आरोप है कि उन्होंने बोरा की मदद से जमीनें खरीदीं और कई फर्जी ट्रांसफर किए।

    सरकार का रुख

    मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य में जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने खुलासा किया कि बोरा की गतिविधियों पर पिछले छह महीनों से नजर रखी जा रही थी। सरकार ने साफ किया है कि जांच पूरी होने तक किसी को राहत नहीं मिलेगी।

    मामला क्यों संवेदनशील?

    इस केस ने राज्य में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है क्योंकि इसमें हिंदू परिवारों की जमीन को कथित तौर पर मुसलमानों को दिलवाने की बात सामने आई है। धार्मिक और सामाजिक पहलुओं के कारण यह मुद्दा बेहद गंभीर माना जा रहा है।

    इसे भी पढ़ें... MP के अलीराजपुर जिले का बदला नाम, सरकार ने जारी की अधिसूचना, जानें क्या है नया नाम

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.