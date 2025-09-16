Nupur Bora: कौन है नूपुर बोरा, 6 साल में कैसे बनी करप्शन 'क्वीन'? हिंदुओं की जमीन मुसलमानों को दिलवाने का आरोप

एजेंसी, जिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम की 2019 बैच की सिविल सेवा (ACS) अधिकारी नूपुर बोरा इन दिनों गंभीर आरोपों के चलते चर्चा में हैं। सोमवार को असम पुलिस ने उन्हें आय से अधिक संपत्ति और जमीन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ (CM’s Special Vigilance Cell) की टीम ने उनके गुवाहाटी और बारपेटा स्थित आवास पर छापेमारी की।

छापेमारी में क्या मिला? विजिलेंस टीम को नूपुर बोरा के घर से तकरीबन 90 लाख रुपये नकद और 1 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य के सोने के गहने मिले। कुल बरामदगी लगभग 2 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके बाद अफसर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई।