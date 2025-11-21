चिराग पासवान ने शानदार प्रदर्शन के बाद क्यों नहीं मांगा डिप्टी सीएम का पद? खुद दिया जवाब, बोले- इससे ज्यादा कुछ मांगूंगा तो...

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में नई सरकार अब सबके सामने है। इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए में शामिल सभी पार्टियों का प्रदर्शन शानदार रहा, जिसमें एक नाम लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का भी है। राज्य में सरकार के गठन के बाद पटना में पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने मीडिया से बात की। सभी यह कयास लगा रहे थे कि राज्य में पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद चिराग एनडीए में किसी बड़े पद की डिमांड रखेंगे। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं।

उनसे इसी को लेकर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उनसे पूछा गया कि आप मजबूत सहयोगी दल हैं, एक डिप्टी सीएम आपकी पार्टी से मिलेगा। इस पर उन्होंने कहा कि चिराग पासवान और कितना लालची होगा? 2021 में जिस पार्टी को तोड़ दिया गया था, अकेले सांसद की पार्टी को 5 सीटें दी गई। जीरो विधायक वाली पार्टी को 29 सीटें दी गई। अब 2 मंत्रियों को शपथ भी दिला दी गई है। इससे ज्यादा कुछ मांगूंगा तो मुझसे ज्यादा ना शुक्राना कोई नहीं होगा।