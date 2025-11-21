चिराग पासवान ने शानदार प्रदर्शन के बाद क्यों नहीं मांगा डिप्टी सीएम का पद? खुद दिया जवाब, बोले- इससे ज्यादा कुछ मांगूंगा तो...

मेरी खबरें
    Chirag Paswan: सभी यह कयास लगा रहे थे कि बिहार चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के शानदार प्रदर्शन के बाद चिराग पासवान एनडीए में किसी बड़े पद की डिमांड रखेंगे। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनसे इसको लेकर सवाल किया गया, जिसका उन्होंने जवाब दिया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 21 Nov 2025 03:43:27 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 21 Nov 2025 03:48:25 PM (IST)
    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में नई सरकार अब सबके सामने है। इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए में शामिल सभी पार्टियों का प्रदर्शन शानदार रहा, जिसमें एक नाम लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का भी है। राज्य में सरकार के गठन के बाद पटना में पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने मीडिया से बात की। सभी यह कयास लगा रहे थे कि राज्य में पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद चिराग एनडीए में किसी बड़े पद की डिमांड रखेंगे। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं।

    उनसे इसी को लेकर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उनसे पूछा गया कि आप मजबूत सहयोगी दल हैं, एक डिप्टी सीएम आपकी पार्टी से मिलेगा। इस पर उन्होंने कहा कि चिराग पासवान और कितना लालची होगा? 2021 में जिस पार्टी को तोड़ दिया गया था, अकेले सांसद की पार्टी को 5 सीटें दी गई। जीरो विधायक वाली पार्टी को 29 सीटें दी गई। अब 2 मंत्रियों को शपथ भी दिला दी गई है। इससे ज्यादा कुछ मांगूंगा तो मुझसे ज्यादा ना शुक्राना कोई नहीं होगा।


    अगले साल बिहार यात्रा निकालेगी पार्टी

    उन्होंने आगे कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) अगले साल की शुरुआत में खरमास के बाद बिहार यात्रा निकालेगी। चिराग ने कहा कि बिहार चुनाव में एनडीए में प्रचंड जीत के लिए इस यात्रा के जरिए धन्यवाद दिया जाएगा और जनता से संवाद किया जाएगा। उन्होंने नए सिरे से दलित सेना बनाने का भी एलान किया। इसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने जीजा एवं लोजपा-आर के जमुई से सांसद अरुण भारती को दी है।

    लोजपा-आर बिहार में धन्यवाद यात्रा निकालेगी- पासवान

    चिराग ने कहा, 'मकर संक्रांति पर दही-चूड़ा भोज के तुरंत बाद लोजपा-आर बिहार में धन्यवाद यात्रा निकालेगी। इसके जरिए हम लोग एनडीए की प्रचंड जीत पर जनता को धन्यवाद देंगे। अपने पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाए कि उनके चाचा ने पार्टी के साथ-साथ दलित सेना को भी हड़प लिया था। इसलिए लोजपा (रामविलास) नए सिरे से दलित सेना का गठन करेगी।

