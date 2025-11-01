मेरी खबरें
    स्कूटर और बाइक वालों को क्यों नहीं देना पड़ता Toll Tax? वजह जानकर हिल जाएगा दिमाग

    Two Wheeler Toll Exemption: भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का एक विशाल नेटवर्क है, जिनसे रोजाना करोड़ों लोग सफर करते हैं। इनमें बड़ी संख्‍या में टू व्‍हीलर्स भी शामिल होते हैं। ऐसे में, आइए जानते हैं कि स्‍कूटर और बाइक पर Toll Tax क्‍यों नहीं लिया जाता है?

    स्कूटर और बाइक वालों को क्यों नहीं देना पड़ता Toll Tax? वजह जानकर हिल जाएगा दिमाग
    HighLights

    1. भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का एक विशाल नेटवर्क है।
    2. सड़कों पर इन गाड़ियों से टोल टैक्स वसूला जाता है।
    3. वाहन एक्सप्रेसवे पर एक निश्चित दूरी तय करता है।

    डिजिटल डेस्क। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का एक विशाल नेटवर्क है, जिनसे रोजाना करोड़ों लोग सफर करते हैं। इन सड़कों पर कार, बस और ट्रक जैसी गाड़ियों से टोल टैक्स वसूला जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूटर और बाइक चालकों से टोल टैक्स क्यों नहीं लिया जाता? आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह।

    क्या होता है टोल टैक्स?

    जब आपका वाहन किसी राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेसवे पर एक निश्चित दूरी तय करता है, तो इसके रखरखाव और निर्माण की लागत वसूलने के लिए सरकार टोल टैक्स लगाती है। यह टैक्स सड़क उपयोग के बदले में लिया जाता है।


    दोपहिया वाहनों से टोल क्यों नहीं लिया जाता?

    दरअसल, टोल टैक्स वाहन के आकार और सड़क पर उसके कब्जे के अनुपात में तय किया जाता है। बड़ी गाड़ियां जैसे कार, बस और ट्रक सड़क पर ज्यादा जगह घेरती हैं, जबकि स्कूटर और बाइक बहुत कम जगह लेते हैं। यही वजह है कि दोपहिया वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी गई है।

    दोपहिया वाहनों की छोटी दूरी तय होना

    अधिकांश दोपहिया वाहन चालक छोटी दूरी तय करते हैं और ये वाहन आमतौर पर मध्यम या निम्न आय वर्ग के लोगों के होते हैं। ऐसे में सरकार ने सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उन्हें राहत देने के लिए टोल टैक्स से मुक्त रखा है।

    कहां लगता है दोपहिया वाहनों पर टोल?

    हालांकि, देश में कुछ खास एक्सप्रेसवे ऐसे भी हैं जहां दोपहिया वाहनों से टोल लिया जाता है। जैसे - दिल्ली से आगरा एक्सप्रेसवे और आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बाइक सवारों को टोल देना पड़ता है।

    इस तरह, स्कूटर और बाइक चालकों को आम तौर पर टोल टैक्स से छूट मिलती है, क्योंकि वे कम दूरी तय करते हैं और सड़क पर कम जगह घेरते हैं।

