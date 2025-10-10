डिजिटल डेस्क। दैनिक जागरण के पूर्व प्रधान संपादक और लेखक नरेन्द्र मोहन जी की जयंती के अवसर पर 10 अक्टूबर, 2025 को उनकी स्मृति में जागरण साहित्य सृजन सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वह इस कार्यक्रम में जागरण के हिंदी हैं हम अभियान का पुरजोर समर्थन करने के पहुंचे हैं।