अक्टूबर में ही निकलने लगे जर्सी-स्वेटर, जानिए इस बार समय से पहले ही क्यों आ गईं सर्दियां?

डिजिटल डेस्क। अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही मौसम ने अचानक करवट ले ली है। जहां सितंबर में पहाड़ी राज्यों में बारिश और बाढ़ की खबरें सुर्खियों में रहीं, वहीं अब पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकने लगी हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस बार सर्दियां समय से पहले दस्तक दे रही हैं।

उत्तर भारत के साथ-साथ देश के कई हिस्सों में सुबह-शाम की ठंड महसूस होने लगी है। इसके साथ ही हवा में ठंडक और प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं, आखिर सर्दियां इस बार इतनी जल्दी क्यों आ रही हैं, देशभर में मौसम का क्या हाल है, और बदलते मौसम में आप खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं।

अक्टूबर में ही कंपकंपाने लगा देश मानसून के विदा होते ही पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया, जिसके असर से जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई। यही कारण है कि अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में ही सर्द हवाओं ने दस्तक दे दी, जिसका असर पूरे देश में खासतौर से उत्तरी राज्यों में दिख रहा है। जहां, उत्तर भारत में सुबह और शाम में हल्की सिहरन के साथ दिन के तापमान में गिरावट देखी जा रही है। वहीं, दक्षिणी राज्यों के कई हिस्सों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बूंदाबांदी जारी रह सकती है।

उत्तर भारत में ठंड की दस्तक जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में हल्की बारिश और स्नोफॉल का क्रम बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 18 अक्टूबर तक इन इलाकों में मौसम शुष्क रह सकता है। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान (20 डिग्री) दर्ज किया गया। सुबह की हल्की ठंड अब धीरे-धीरे ठिठुरन में बदलने लगी है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में बे-मौसम बारिश से किसानों की पकी फसलों को नुकसान पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अभी भी बारिश का क्रम जारी है। मौसम अगर यूं ही बना रहा तो इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बार दीपावली पर भी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम का असर मध्य प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है। इंदौर में फिलहाल आसमान साफ है, लेकिन भोपाल, सतना, जबलपुर और ग्वालियर में बादल छाए रह सकते हैं। तीन-चार दिनों में पूरे प्रदेश से मानसून के पूरी तरह लौटने की उम्मीद है। कई शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री से नीचे चला गया है, जिससे हवा में हल्की ठंडक घुल गई है। छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई से पहले एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। रायपुर सहित कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि कुछ इलाकों में अगले दो दिनों तक गरज-चमक के साथ बारिश और वज्रपात हो सकता है। रायपुर में अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। अन्य राज्यों में मौसम की स्थिति मौसम विभाग के अनुसार, गुजरात, महाराष्ट्र, , झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में अभी भी मानसून सक्रिय है। हालांकि अगले 3-4 दिनों में इसके विदा होने की संभावना है। वहीं, कर्नाटक, पुडुचेरी और तमिलनाडु के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।