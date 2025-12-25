Year Ender 2025: इस साल देश-दुनिया ने खोए कई दिग्गज... राजनीति से सिनेमा तक शोक की लहर

मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 25 Dec 2025 05:57:15 AM (IST)Updated Date: Thu, 25 Dec 2025 05:57:15 AM (IST)
    साल 2025 में राजनीति, सिनेमा, व्यापार और कला जगत की कई दिग्गज हस्तियों का निधन हुआ।

    1. 2025 में राजनीति और सिनेमा को बड़ा नुकसान
    2. देश-दुनिया की नामचीन हस्तियों के नाम शामिल
    3. कला, व्यापार और समाज में शोक की लहर

    डिजिटल डेस्क: वर्ष 2025 विश्व के लिए कई मायनों में यादगार और दुखद साबित हुआ। राजनीति, सिनेमा, कला, व्यापार, अध्यात्म और खेल जगत ने इस वर्ष कई दिग्गज हस्तियों को खो दिया। इन महान व्यक्तियों ने अपने-अपने क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया और लाखों लोगों के दिलों में विशेष स्थान बनाया। वर्ष 2025 में जिन प्रमुख हस्तियों का निधन हुआ, उन्होंने समाज और देश को गहराई से प्रभावित किया।

    वरिष्ठ राजनेता सत्यपाल मलिक, जिन्होंने बिहार, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल के रूप में सेवाएं दीं, उनका निधन 05 अगस्त 2025 को हुआ। उनका जन्म 24 जुलाई 1946 को हुआ था।

    प्रसिद्ध अभिनेत्री संध्या शांताराम, जिन्हें संध्या के नाम से जाना जाता था, का जन्म 13 सितंबर 1936 को हुआ और 4 अक्टूबर 2025 को उनका निधन हुआ।

    केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के संस्थापक सदस्य वी.एस. अच्युतानंदन का जन्म 20 अक्टूबर 1923 को हुआ था। उन्होंने 2006 से 2011 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उनका निधन 21 जुलाई 2025 को हुआ।


    लोकप्रिय अभिनेता सतीश शाह का जन्म 25 जून 1951 को हुआ और 25 अक्टूबर 2025 को उनका निधन हो गया। वे “साराभाई वर्सेस साराभाई”, “मैं हूं ना” और “हम साथ साथ हैं” जैसी रचनाओं के लिए जाने जाते थे।

    बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन गोवर्धन असरानी का जन्म 1 जनवरी 1941 को हुआ। 20 अक्टूबर 2025 को 84 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। वे अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के लिए पहचाने जाते थे।

    अभिनेता पंकज धीर, जिन्हें “महाभारत” में कर्ण की भूमिका के लिए जाना जाता है, का जन्म 09 नवंबर 1956 को हुआ और 15 अक्टूबर 2025 को उनका निधन हुआ।

    अभिनेता मुकुल देव का जन्म 17 सितंबर 1970 को हुआ था। “सोनिया”, “अर्जुन” और “सत्यमेव जयते” जैसी फिल्मों में काम करने वाले मुकुल देव का निधन 23 मई 2025 को हुआ।

    टीवी अभिनेत्री शेफाली जरीवाला, जो “कांटा लगा” गाने से प्रसिद्ध हुईं, उनका जन्म 15 दिसंबर 1982 को हुआ और 27 जून 2025 को उनका निधन हो गया।

    अभिनेता मनोज कुमार, जिन्हें “भारत कुमार” के नाम से जाना जाता था, का जन्म 24 जुलाई 1937 को हुआ। “क्रांति” और “रोटी कपड़ा और मकान” जैसी फिल्मों से पहचान बनाने वाले मनोज कुमार का निधन 4 अप्रैल 2025 को हुआ।

    भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का जन्म 29 फरवरी 1940 को हुआ। 30 सितंबर 2025 की सुबह 93 वर्ष की उम्र में उन्होंने AIIMS दिल्ली में अंतिम सांस ली।

    हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीचंद हिंदुजा का जन्म 29 फरवरी 1940 को हुआ और 04 नवंबर 2025 को उनका निधन हुआ। वे भारतीय-ब्रिटिश अरबपति व्यवसायी थे।

    झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को हुआ। “दिशोम गुरु” के नाम से प्रसिद्ध शिबू सोरेन का निधन 04 अगस्त 2025 को हुआ।

    अभिनेता अच्युत पोद्दार का जन्म 22 अगस्त 1934 को हुआ। उन्होंने 125 से अधिक फिल्मों, धारावाहिकों और नाटकों में काम किया। उनका निधन 18 अगस्त 2025 को हुआ।

    फिल्म अभिनेता देब मुखर्जी का जन्म 22 नवंबर 1941 को हुआ था। “जो जीता वही सिकंदर” और “किंग अंकल” जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाले देब मुखर्जी का निधन 14 मार्च 2025 को हुआ।

    बिजनेसमैन संजय कपूर का जन्म 15 अक्टूबर 1971 को हुआ। उनका निधन 12 जून 2025 को हुआ।

    दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) का 24 नवंबर, 2025 को निधन हो गया था। एक तरफ जहां एक्टर 9 दिसंबर को 90 साल के होने वाले थे। वहीं उनकी फिल्म इक्कीस भी 25 दिसंबर को रिलीज होनी थी लेकिन अफसोस दोनों ही चीजों के पूरा होने से पहले एक्टर का निधन हो गया।

