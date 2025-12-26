शुक्रवार को मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करें इस चालीसा का पाठ, नहीं रहेगी पैसों की तंगी

धर्म डेस्क। शुक्रवार का दिन धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी पूजा-अर्चना करने से माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। खासतौर पर श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है।

इसके नियमित पाठ से न केवल आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि जीवन में सुख-शांति और सकारात्मकता भी आती है। आइए जानते हैं शुक्रवार को लक्ष्मी चालीसा पढ़ने से क्या-क्या लाभ मिलते हैं और इसे करने की सही विधि क्या है।

क्यों खास है श्री लक्ष्मी चालीसा?

श्री लक्ष्मी चालीसा 40 छंदों का पवित्र स्तोत्र है, जिसमें माता लक्ष्मी के गुणों, स्वरूप और महिमा का सुंदर वर्णन किया गया है। इसका पाठ मन को शांति देता है, नकारात्मकता को दूर करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह पाठ धन, ऐश्वर्य, मान-सम्मान और सुख-समृद्धि प्रदान करता है।

शुक्रवार को लक्ष्मी चालीसा पाठ की विधि

शुक्रवार की सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गुलाबी या लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है।

पूजा स्थान को साफ करें और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें।

घी का दीपक जलाएं और धूप-अगरबत्ती अर्पित करें।

माता लक्ष्मी को लाल या गुलाबी फूल, मिश्री, खीर या कोई मीठा भोग चढ़ाएं।

मन में संकल्प लें और पूरे श्रद्धा भाव से श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।

पाठ के बाद माता लक्ष्मी की आरती करें और अपनी मनोकामना प्रकट करें।

नियमित पाठ से मिलने वाले लाभ

धन-संपत्ति में वृद्धि - आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और आय के नए मार्ग खुलते हैं।

पारिवारिक सुख - घर में शांति बनी रहती है और आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं।

मानसिक शांति - तनाव और चिंता में कमी आती है।

सकारात्मक ऊर्जा - जीवन में आत्मविश्वास और सफलता का अनुभव होता है।

यदि आप अपने जीवन में धन, सुख और समृद्धि चाहते हैं, तो हर शुक्रवार श्रद्धा के साथ श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ जरूर करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन खुशहाल बनता है।