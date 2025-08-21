Guruwar Puja: गुरुवार को जरूर करें इस चलीसा का पाठ, मिलेगा अन्न-धन का आशीर्वाद

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि तुलसी हरिप्रिया यानी भगवान विष्णु की प्रिय है। गुरुवार को तुलसी और विष्णु की आराधना करने से अन्न-धन की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

॥तुलसी चालीसा॥ ॥ दोहा ॥ जय जय तुलसी भगवती,सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेयसी,श्री वृन्दा गुन खानी॥ श्री हरि शीश बिरजिनी,देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृन्दावनी,अब न करहु विलम्ब॥ ॥ चौपाई ॥ धन्य धन्य श्री तुलसी माता। महिमा अगम सदा श्रुति गाता॥ हरि के प्राणहु से तुम प्यारी। हरीहीँ हेतु कीन्हो तप भारी॥ जब प्रसन्न है दर्शन दीन्ह्यो। तब कर जोरी विनय उस कीन्ह्यो॥ हे भगवन्त कन्त मम होहू। दीन जानी जनि छाडाहू छोहु॥ सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी। दीन्हो श्राप कध पर आनी॥ उस अयोग्य वर मांगन हारी। होहू विटप तुम जड़ तनु धारी॥ सुनी तुलसी हीँ श्रप्यो तेहिं ठामा। करहु वास तुहू नीचन धामा॥ दियो वचन हरि तब तत्काला। सुनहु सुमुखी जनि होहू बिहाला॥ समय पाई व्हौ रौ पाती तोरा। पुजिहौ आस वचन सत मोरा॥ तब गोकुल मह गोप सुदामा। तासु भई तुलसी तू बामा॥ कृष्ण रास लीला के माही। राधे शक्यो प्रेम लखी नाही॥ दियो श्राप तुलसिह तत्काला। नर लोकही तुम जन्महु बाला॥ यो गोप वह दानव राजा। शङ्ख चुड नामक शिर ताजा॥ तुलसी भई तासु की नारी। परम सती गुण रूप अगारी॥ अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ। कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ॥ वृन्दा नाम भयो तुलसी को। असुर जलन्धर नाम पति को॥ करि अति द्वन्द अतुल बलधामा। लीन्हा शंकर से संग्राम॥ जब निज सैन्य सहित शिव हारे। मरही न तब हर हरिही पुकारे॥ पतिव्रता वृन्दा थी नारी। कोऊ न सके पतिहि संहारी॥ तब जलन्धर ही भेष बनाई। वृन्दा ढिग हरि पहुच्यो जाई॥ शिव हित लही करि कपट प्रसंगा। कियो सतीत्व धर्म तोही भंगा॥ भयो जलन्धर कर संहारा। सुनी उर शोक उपारा॥ प्रतिदिन खासकर गुरुवार के दिन तुलसी की पूजा से आपके विशेष लाभ मिल सकता है। इस दिन शाम के समय आपको तुलसी के समक्ष घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए और तुलसी जी के मंत्रों व चालीसा का पाठ भी करें।