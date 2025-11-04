Vaikuntha Chaturdashi 2025: वैकुंठ चतुर्दशी पर जरूर करें इस आरती का जाप, लक्ष्मी नारायण होंगे प्रसन्न

मेरी खबरें
    Vaikuntha Chaturdashi Aarti and Katha: 4 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से मनचाहा वरदान मिलता है। इस अवसर पर विष्णु चालीसा का पाठ और 'ॐ जय जगदीश हरे' आरती का समापन करना शुभ माना जाता है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 04 Nov 2025 09:45:31 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 04 Nov 2025 09:45:31 AM (IST)
    HighLights

    1. 4 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाएगी।
    3. यहां पढ़ें पूजन विधि और आरती का महत्व।

    धर्म डेस्क। आज, 4 नवंबर 2025 को बैकुंठ चतुर्दशी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन श्रद्धालु स्नान-ध्यान कर भगवान शिव और श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा-अर्चना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को सच्चे मन से करने पर मनचाहा वरदान प्राप्त होता है और मां लक्ष्मी की कृपा जीवन में सुख-समृद्धि लेकर आती है।

    वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व (Vaikuntha Chaturdashi 2025)

    वैदिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह एकमात्र तिथि है जब भगवान शिव और विष्णु दोनों की एक साथ पूजा का विधान है। दिन के समय भगवान शिव की आराधना की जाती है, जबकि रात्रि के समय भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है।


    पूजन विधि और आरती का महत्व

    इस दिन श्रद्धालु सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित करते हैं। इसके बाद लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कर विष्णु चालीसा का पाठ किया जाता है।

    धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा ‘ॐ जय जगदीश हरे’ आरती के बिना अधूरी मानी जाती है। इस आरती के साथ पूजा संपन्न करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

    व्रत और आराधना का फल

    जो भक्त इस दिन व्रत रखकर पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव और श्रीहरि की पूजा करता है, उसे पापों से मुक्ति, आध्यात्मिक उन्नति और धन-धान्य की वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह तिथि मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है, इसलिए इसे वैकुंठ का द्वार खुलने का दिन भी कहा जाता है।

    विष्णु चालीसा

    ॥ दोहा ॥

    विष्णु सुनिए विनय,सेवक की चितलाय।

    कीरत कुछ वर्णन करूँ,दीजै ज्ञान बताय॥

    ॥ चौपाई ॥

    नमो विष्णु भगवान खरारी। कष्ट नशावन अखिल बिहारी॥

    प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी। त्रिभुवन फैल रही उजियारी॥

    सुन्दर रूप मनोहर सूरत। सरल स्वभाव मोहनी मूरत॥

    तन पर पीताम्बर अति सोहत। बैजन्ती माला मन मोहत॥

    शंख चक्र कर गदा बिराजे। देखत दैत्य असुर दल भाजे॥

    सत्य धर्म मद लोभ न गाजे। काम क्रोध मद लोभ न छाजे॥

    सन्तभक्त सज्जन मनरंजन। दनुज असुर दुष्टन दल गंजन॥

    सुख उपजाय कष्ट सब भंजन। दोष मिटाय करत जन सज्जन॥

    पाप काट भव सिन्धु उतारण। कष्ट नाशकर भक्त उबारण॥

    करत अनेक रूप प्रभु धारण। केवल आप भक्ति के कारण॥

    धरणि धेनु बन तुमहिं पुकारा। तब तुम रूप राम का धारा॥

    भार उतार असुर दल मारा। रावण आदिक को संहारा॥

    आप वाराह रूप बनाया। हिरण्याक्ष को मार गिराया॥

    धर मत्स्य तन सिन्धु बनाया। चौदह रतनन को निकलाया॥

    अमिलख असुरन द्वन्द मचाया। रूप मोहनी आप दिखाया॥

    देवन को अमृत पान कराया। असुरन को छबि से बहलाया॥

    कूर्म रूप धर सिन्धु मझाया। मन्द्राचल गिरि तुरत उठाया॥

    शंकर का तुम फन्द छुड़ाया। भस्मासुर को रूप दिखाया॥

    वेदन को जब असुर डुबाया। कर प्रबन्ध उन्हें ढुँढवाया॥

    मोहित बनकर खलहि नचाया। उसही कर से भस्म कराया॥

    असुर जलंधर अति बलदाई। शंकर से उन कीन्ह लड़ाई॥

    हार पार शिव सकल बनाई। कीन सती से छल खल जाई॥

    सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी। बतलाई सब विपत कहानी॥

    तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी। वृन्दा की सब सुरति भुलानी॥

    देखत तीन दनुज शैतानी। वृन्दा आय तुम्हें लपटानी॥

    हो स्पर्श धर्म क्षति मानी। हना असुर उर शिव शैतानी॥

    तुमने धुरू प्रहलाद उबारे। हिरणाकुश आदिक खल मारे॥

    गणिका और अजामिल तारे। बहुत भक्त भव सिन्धु उतारे॥

    हरहु सकल संताप हमारे। कृपा करहु हरि सिरजन हारे॥

    देखहुँ मैं निज दरश तुम्हारे। दीन बन्धु भक्तन हितकारे॥

    चहत आपका सेवक दर्शन। करहु दया अपनी मधुसूदन॥

    जानूं नहीं योग्य जप पूजन। होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन॥

    शीलदया सन्तोष सुलक्षण। विदित नहीं व्रतबोध विलक्षण॥

    करहुँ आपका किस विधि पूजन। कुमति विलोक होत दुख भीषण॥

    करहुँ प्रणाम कौन विधिसुमिरण। कौन भाँति मैं करहुँ समर्पण॥

    सुर मुनि करत सदा सिवकाई। हर्षित रहत परम गति पाई॥

    दीन दुखिन पर सदा सहाई। निज जन जान लेव अपनाई॥

    पाप दोष संताप नशाओ। भवबन्धन से मुक्त कराओ॥

    सुत सम्पति दे सुख उपजाओ। निज चरनन का दास बनाओ॥

    निगम सदा ये विनय सुनावै। पढ़ै सुनै सो जन सुख पावै॥

    ॐ जय जगदीश हरे आरती

    ॐ जय जगदीश हरे...

    ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी! जय जगदीश हरे।

    भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे॥

    ॐ जय जगदीश हरे...

    जो ध्यावे फल पावे, दुःख विनसे मन का।

    स्वामी दुःख विनसे मन का।

    सुख सम्पत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का॥

    ॐ जय जगदीश हरे...

    मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी।

    स्वामी शरण गहूं मैं किसकी।

    तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी॥

    ॐ जय जगदीश हरे...

    तुम पूरण परमात्मा, तुम अन्तर्यामी।

    स्वामी तुम अन्तर्यामी।

    पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी॥

    ॐ जय जगदीश हरे...

    तुम करुणा के सागर, तुम पालन-कर्ता।

    स्वामी तुम पालन-कर्ता।

    मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता॥

    ॐ जय जगदीश हरे...

    तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति।

    स्वामी सबके प्राणपति।

    किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति॥

    ॐ जय जगदीश हरे...

    दीनबन्धु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे।

    स्वामी तुम ठाकुर मेरे।

    अपने हाथ उठा‌ओ, द्वार पड़ा तेरे॥

    ॐ जय जगदीश हरे...

    विषय-विकार मिटा‌ओ, पाप हरो देवा।

    स्वामी पाप हरो देवा।

    श्रद्धा-भक्ति बढ़ा‌ओ, संतन की सेवा॥

    ॐ जय जगदीश हरे...

    श्री जगदीशजी की आरती, जो कोई नर गावे।

    स्वामी जो कोई नर गावे।

    कहत शिवानन्द स्वामी, सुख संपत्ति पावे॥

    ॐ जय जगदीश हरे...

