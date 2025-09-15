मेरी खबरें
    5 दिन में 4 ग्रह-गोचर और सूर्य ग्रहण, 3 राशि वालों की चमकेगी किस्मत, नोटों से भरेगी झोली

    Lucky Zodiac Signs of this month 2025: सितंबर 2025 में लगातार ग्रह गोचर और सूर्य ग्रहण विशेष प्रभाव डालेंगे। 5 दिनों में 4 ग्रह बदलेंगे और 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण होगा। इन घटनाओं से करियर, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों में अप्रत्याशित लाभ और तरक्की के अवसर मिलेंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 08:26:01 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 08:26:01 AM (IST)
    1. करियर में तरक्की और धन लाभ मिलेगा।
    2. अधूरे काम पूरे होंगे, भाग्य साथ देगा।
    3. करियर में खुशखबरी और प्रमोशन के योग।

    धर्म डेस्क। Grah Gochar September 2025: सितंबर 2025 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास है। इस महीने ग्रहों की महत्वपूर्ण चाल और सूर्य ग्रहण एक साथ हो रहे हैं। इसका असर सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिलेगा।

    खास बात यह है कि महीने के तीसरे सप्ताह में महज पांच दिनों के भीतर चार ग्रह गोचर करेंगे। सप्ताह के अंतिम दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इन बदलावों का असर कुछ राशियों के लिए सफलता और सौभाग्य लेकर आएगा।

    लगातार ग्रह गोचर और सूर्य ग्रहण

    13 सितंबर को मंगल तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। उसके बाद 15 सितंबर को बुध का गोचर कन्या राशि में है। शुक्र का गोचर सिंह राशि में होगा। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण भी लगेगा।

    किन राशियों को होगा लाभ

    वृषभ राशि

    ग्रह गोचर व सूर्य ग्रहण से वृषभ राशि के जीवन में सफलता का आगमन होगा। इन जातकों को करियर में तरक्की मिलेगी, जिससे धन लाभ के योग बनेंगे। लंबे समय चली आ रही बीमारी राहत मिलेगी। इस दौरान परिवार का माहौल खुशनुमा बनेगा। नौकरी और अतिरिक्त आय के स्रोत खुल सकते हैं।

    सिंह राशि

    सिंह राशि के लिए ग्रह गोचर और सूर्य ग्रहण सौभाग्य लेकर आएंगे। इन जातकों के रुके हुए कार्य पूरे होंगे। सफलता के रास्ते में दौड़ेंगे। इस दौरान भाग्य का साथ मिलेगा। ऐसे में कोई अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। स्वास्थ्य समस्याओं में राहत मिलेगी। मानसिक तनाव कम होगा।

    धनु राशि

    धनु राशि के लिए ग्रह गोचर व सूर्य ग्रहण जीवन में नई ऊर्जा लेकर आएंगे। इस दौरान करियर से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। प्रमोशन के योग बन रहे हैं, जिससे ऑफिस में मान-सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक लाभ होने की संभावना है। रिश्तेदारों से रिश्ते मजबूत होंगे।

