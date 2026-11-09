धर्म डेस्‍क। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, राहु और केतु का राशि बदलना हमेशा बड़े बदलावों का कारण माना जाता है। 2026 के आखिर तक दोनों ग्रहों की स्थिति बदल जाएगी। कैलकुलेशन के अनुसार, 25 नवंबर 2026 को राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में जाएगा, जिसका स्वामी शनि है। वहीं, केतु सिंह राशि से कर्क राशि में जाएगा, जिसका स्वामी चंद्रमा है। यह ज़रूरी ग्रहों का गोचर अगले 18 महीने यानी जून 2028 तक असरदार रहेगा। मकर राशि करियर, सोशल स्टेटस और भौतिक महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी है। कर्क राशि भावनाओं, परिवार और मानसिक शांति को दिखाती है। आइए जानें कि ग्रहों का यह गोचर आपकी राशि पर कैसे असर डालेगा और किसी भी बुरे नतीजे से बचने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं। मेष: राहु आपके दसवें घर (करियर) में आ रहा है। आपको काम में अचानक तरक्की मिल सकती है और नई नौकरी मिल सकती है। केतु के चौथे घर में होने की वजह से अपनी फैमिली लाइफ और मां की हेल्थ पर खास ध्यान दें।

वृष: नौवें घर (किले) में राहु के असर से रुके हुए कामों में तेज़ी आएगी। लंबी दूरी की यात्रा और विदेश यात्रा के मौके मिल सकते हैं। मिथुन: आठवें घर में राहु और दूसरे घर में केतु का होना अचानक पैसे का फायदा या पैतृक प्रॉपर्टी मिलने का इशारा करता है। हालांकि, आपको अपनी बोलचाल और खाने-पीने की आदतों पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। कर्क: आपके लग्न या पहले घर में केतु का आना आपको खुद को जानने और आध्यात्मिकता की ओर ले जाएगा। सातवें घर में राहु के असर की वजह से शादीशुदा ज़िंदगी या बिज़नेस पार्टनरशिप में गलतफहमियों से बचने के लिए सावधान रहें।