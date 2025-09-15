मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Aaj Ka Rashifal 15 September 2025: मेष और सिंह को मिलेगा व्यवसाय में लाभ, पढ़ें 12 राशियों का हाल

    15 सितंबर 2025 का राशिफल बारह राशियों के लिए नए अवसर और चुनौतियाँ लेकर आया है। मेष और सिंह को सफलता के मौके मिलेंगे, जबकि तुला और धनु को तनाव का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी, व्यवसाय और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 07:22:41 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 07:46:55 AM (IST)
    Aaj Ka Rashifal 15 September 2025: मेष और सिंह को मिलेगा व्यवसाय में लाभ, पढ़ें 12 राशियों का हाल
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मेष और सिंह को नए कार्य व सफलता के संकेत।
    2. नौकरी-व्यवसाय में नए अवसर और सहयोग प्राप्त होंगे।
    3. तुला और धनु को तनाव और अस्थिरता बढ़ सकती।

    धर्म डेस्क। आज का राशिफल (15 सितंबर 2025) बारह राशियों के जीवन में नई उम्मीदें और चुनौतियां लेकर आया है। कहीं अवसरों की बारिश होगी तो कहीं स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति चिंता का कारण बन सकती है।

    मेष और सिंह जातकों के लिए यह दिन नए कार्य और सफलता से जुड़ा रहेगा, वहीं तुला और धनु राशि वालों को तनाव और अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में कई राशियों को नए अवसर और सहयोग प्राप्त होने के संकेत हैं। पारिवारिक जीवन में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे। ऐसे में संयम और समझदारी से दिन को संतुलित करना सबसे जरूरी होगा।

    मेष - यह दिन आपके लिए कई प्रकार के अवसर लेकर आ सकता है। आप एक नया कार्य योजना बना सकते हैं और उसे अमल में लाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे भविष्य में आपको लाभ मिल सके। हालांकि स्वास्थ्य के मामले में हल्की गिरावट महसूस हो सकती है, इसलिए जरूरी है कि आप अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखें और थकान से बचें। किसी खास कार्य के लिए लंबी यात्रा पर जाने के योग है।

    वृषभ - आज आप अपने जीवन में किसी खास निर्णय की दिशा चुन सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नया सत्र शुरू करने का अवसर आपके सामने आ सकता है। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। व्यवसाय और उद्यम में आर्थिक सहायता मिलने की संभावना है, और रुका हुआ धन मिलने की आशा बन सकती है। घर-परिवार के सदस्य आपके प्रति मान-सम्मान और सहयोग दिखायेंगे। जीवनसाथी के साथ आपके रिश्ते मधुर और स्नेहमय रहेंगे।

    मिथुन - आज आप एक बड़ा निर्णय ले सकते हैं जिसमें पूरे परिवार का सहयोग मिलेगा। व्यापार के क्षेत्र में नई साझेदारी बन सकती है और अगर आप चाहें, तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी हाथ लग सकता है। नौकरी में आपके प्रदर्शन को उच्च अधिकारियों द्वारा सराहा जाएगा, जिससे आपकी स्थिति मजबूत होगी। परिवार की ओर से सुख-शांति बनी रहेगी।

    कर्क - आज का दिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज आप जो भी बड़ा निर्णय लेंगे, वह आपके तौर-तरीकों और कार्य क्षेत्र पर प्रभाव डालेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन उसी क्षेत्र में आपके मित्रों, सहयोगी और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे नए अवसर मिल सकते हैं। कोई नया कार्य शुरू करने के संकेत हैं, जिनमें सफलता प्राप्त हो सकती है।

    सिंह - आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आप किसी विशेष कार्य को लेकर सोच रहे हैं, तो आज उसे पूरा करने के लिए यह दिन उपयुक्त है और सफलता मिलने की संभावना है। अदालत से जुड़े मामले में आज आपको सफलता मिलती दिख सकती है। व्यापार-व्यवसाय में आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है, और कुछ नए पार्टनरों के साथ समझौता संभव है। पारिवारिक माहौल भी सुखद रहेगा।

    कन्या - आज का दिन आपके लिए सफलताओं भरा रहेगा, खासकर नौकरी और अन्य प्रयासों के मामले में। अगर आप किसी नए कदम के लिए तैयार थे, तो आज आपको सफलता मिलने की संभावना मजबूत है। स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा, पर परिवार में माता-पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा तनाव हो सकता है। व्यापार या कारोबार में आपको किसी बड़ी मदद मिल सकती है

    तुला - आज आपके पास कोई अहम कार्य न होने के चलते आप अपने मन में तनाव और असंतोष महसूस कर सकते हैं। साथ ही आर्थिक मुश्किलों के कारण आपको दूसरों से मदद माँगने की जरूरत पड़ सकती है। व्यापार और व्यवसाय में भी इस समय गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे मानसिक रूप से चिंता बढ़ सकती है। इसी बीच पारिवारिक जीवन में भी कोई असहज या दुखद घटना घट सकती है

    वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए कई नई राहें खोल सकता है, अगर आप सही दिशा में कदम बढ़ाएं। नए प्रयोग और जोखिम भरे फैसलों से पहले थोड़ा ठहरकर सोच लेना बेहतर रहेगा, ताकि आज आपको नुकसान न उठाना पड़े। आपको अपने परिवार की तरफ से अब उतना सहयोग नहीं मिल पाएगा, और किसी पुराने मित्र से मिलकर भी मदद मिलने की उम्मीद कम है। साथ ही, आज आर्थिक मामलों में थोड़ा सहयोग मिल सकता है, जिससे स्थिति थोड़ा बेहतर हो सकती है।

    धनु - आज का दिन आपके मन को थोड़ा अस्थिर रख सकता है, क्योंकि मौसम के कारण आपकी मौजूदा स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है। इसी वजह से स्वास्थ भी कुछ कमजोर पड़ सकता है। कार्यस्थल पर आज अधिकारी वर्ग के साथ आपका व्यवहार तनावपूर्ण हो सकता है और संभव है कि छोटी-छोटी बातों पर विवाद की स्थिति बन जाए। ऐसे हालात में कार्यक्षेत्र में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है

    मकर - आज आप अपने किसी खास काम के सिलसिले में बाहर यात्रा कर सकते हैं, और जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने की उम्मीद है। आज व्यापारिक क्षेत्र में आपको काफी बड़ा आर्थिक सहयोग मिलने की संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आय के नए साधन बनेंगे।

    कुंभ - आज जो आपका अधूरा काम है, उसके पूरे होने से आपके मन में खुशी और संतुष्टि की लहर दौड़ेगी। आप आज अपने किसी परिचित से मुलाकात कर सकते हैं, जो आपके लिए लाभकारी साबित होगी। कार्यस्थल में जरूरी बदलावों के संकेत भी दिख रहे हैं, आज आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं

    मीन - आप आज किसी भी काम को करते समय अत्यधिक उन्मत्त न हों, क्योंकि इस वजह से आपका काम बिगड़ सकता है। आज आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। व्यापार और व्यवसाय में आपको सहयोगियों से वित्तीय मदद मिलने की संभावना है, जिससे स्थिति में सुधार होगा। परिवार में चल रही चिंता- समस्याओं से आज आपको निजात मिलेगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.