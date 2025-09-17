मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Aaj Ka Love Rashifal 17 September 2025: इन राशियों के जीवन में आएगी प्यार की बहार, पढ़ें लव राशिफल

    17 सितंबर 2025 का लव राशिफल रिश्तों में भावनाओं, नाराजगी और सुलह-सफाई का संकेत दे रहा है। कुछ राशियों को साथी का भरपूर प्यार और सहयोग मिलेगा, तो कुछ को नाराजगी और अनदेखी झेलनी पड़ सकती है। बातचीत, धैर्य और समझदारी रिश्तों को मजबूत बनाएंगे, वहीं नए प्रस्ताव और खुशखबरी भी मिल सकती है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 17 Sep 2025 07:25:13 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 17 Sep 2025 07:25:13 AM (IST)
    Aaj Ka Love Rashifal 17 September 2025: इन राशियों के जीवन में आएगी प्यार की बहार, पढ़ें लव राशिफल
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. कुछ राशियों को साथी से प्यार और सहयोग मिलेगा।
    2. कई जातकों के रिश्तों में गलतफहमियां और नाराजगी बढ़ेगी।
    3. संवाद और धैर्य से संबंधों में सुधार की संभावना है।

    धर्म डेस्क। आज का दिन प्रेम और रिश्तों में नई ऊर्जा लेकर आया है। बदलते मौसम और परिस्थितियों के बीच कहीं साथी का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है, तो कहीं रोमांस और खुशियों का नया अवसर मिलेगा। कुछ राशियों के लिए दिन विशेष रूप से रोमांटिक रहेगा, जबकि कुछ को रिश्तों में धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होगी। आज प्रेमियों के लिए सुलह-सफाई, खुशखबरी, माफी और एक-दूसरे के साथ समय बिताने के मौके मिलेंगे। कुल मिलाकर यह दिन रिश्तों में गहराई, प्रेम और सहयोग को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है।

    मेष - आज आप अपने साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित महसूस कर रहे हो सकते हैं, खासकर मौसम के बदलाव के चलते। मौसम आते ही उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, और यह परिस्थितियाँ कभी-कभी तनावपूर्ण भी बना देती हैं। इनमें से कुछ मुद्दों के कारण आपका साथी आपसे नाराज़ हो सकता है। बेहतर यही होगा कि आप उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें।

    वृषभ - आज आपका लव साथी आपके व्यवहार से खुश रहेगा और आप दोनों साथ में कहीं बाहर घूमने की योजना बना सकते हैं। मौसम का भरपूर आनंद मिलने के साथ आपको अपने साथी का सहयोग और प्यार मिलेगा, जो आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा। इस खुशहाल पल में आप एक दूसरे के साथ समय बिताकर खुशी और संतुष्टि महसूस करेंगे।

    मिथुन - आज आपका प्रेम साथी आज आपको कोई अच्छी खबर दे सकता है, और उनके व्यवहार से आपका मन खुश रहेगा। मौसम के अनुसार आज का दिन आपके लिए रोमांटिक होने वाला है, और पार्टनर का साथ मिलते ही आप खास महसूस करेंगे।

    कर्क - आपका साथी आपसे अपनी गलती के लिए माफी माँग सकता है, प्रेम को फिर से तरोताजा करने का समय यही है। अतीत की पुरानी बातों को भुलाकर अपने साथी की गलती को माफ कर दें, ताकि आपका रिश्ता मजबूत बने। आज आपका साथी आपको भरपूर प्यार देगा और आपका संबंध फिर से नये स्फूर्ति के साथ आगे बढ़ेगा।

    सिंह - आज आपका प्रेम पार्टनर समय नहीं दे पाएंगे और नाराज हो जाएंगे और अपनी जरूरतों को आपसे छिपा भी सकते हैं। इससे दोनों के बीच अहम झगड़े की स्थिति बन सकती है। ऐसे समय में वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। साथी के साथ थोड़ा समय बिताने की कोशिश करें और उनके साथ बिताए हुए पल का महत्व समझाएं। उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें ताकि आप दोनों मिलकर समस्याओं का हल खोज सकें।

    कन्या - आज आप अपने लव पार्टनर के व्यवहार से दुखी महसूस कर सकते हैं। आपके साथी आपकी बातों को अनदेखा कर सकते हैं, जिस कारण झगड़े की स्थिति बन सकती है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि आप समझदारी से व्यवहार करें और समस्या को बढ़ने से रोकें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी भावनाओं को दबा दें या गलत चीज़ों के लिए समझौता करें।

    तुला - आज आप अपने पार्टनर के साथ किसी खास जगह घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं। आपका साथी आपके मूड के साथ है और आपकी पसंद को समझकर आपकी खुशी बढ़ाएगा। इस दिन आप पूरी तरह से आनंद के साथ समय बिताएँगे, क्योंकि प्रेम के भाव आज आपके खुले तौर पर सामने आएंगे और दोनों के बीच प्रेम की गर्माहट बढ़ेगी

    वृश्चिक - आज आपका प्रेमी/प्रेमिका आपके मन की बातों को समझ सके, स्वीकार करे, और संभवतः आपका जीवनसाथी बनने के लिए आज “हाँ” कह दे—यह सुनकर आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। इस नई उम्मीद भरे दिन में आपके रिश्ते पर एक नया मोड़ आ सकता है, जिसमें साथ बिताया हर पल असलियत के करीब लगता है

    धनु - आज आपके प्रेम साथी के दिल में कई भाव एक साथ घूम रहे होंगे। कभी खुशी-खुशी मुस्कान, तो कभी कुछ असमंजस वाले विचार, वह भी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती जब वह आपको अपने दिल की बात कह सके। उनके मन में उठ रहे संदेह और दुविधाओं के कारण वह आपके साथ अपनी सोच साझा करना चाहती हैं, ताकि आप दोनों मिलकर आगे बढ़ सकें।

    मकर - आपका प्रेम साथी नाराज हो सकता है। इसे सुधरने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नाराजगी एक सामान्य अनुभूति है और अक्सर छोटी-छोटी चीजों के कारण होती है। मनाने की कोशिश में नम्रता और धैर्य सबसे बड़ा हथियार होता है। सबसे पहले एक छोटा-सा कदम उठाएं: उनके साथ समय बिताने का अवसर दें। उनसे स्पष्ट बातचीत करें और सुनें।

    कुंभ - आज का दिन आपके और आपके साथी के लिए खास और यादगार रहने वाला है। आप दोनों साथ मिलकर कहीं बाहर जाने की योजना बना सकते हैं, जिससे रोमांच और उत्साह का वातावरण बनेगा। साथ ही पूरे दिन प्यार और सहयोग रिश्ता मजबूत होगा। अपने पार्टनर के साथ हर छोटी-बड़ी गतिविधियों में सहयोग देंगे

    मीन - यह समय आपके लिए एक खुशनुमा खबर लेकर आ सकता है, जो सुनकर आपके और आपके परिवार के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाएगी। आपके जीवन में आपका साथी प्रेम और स्नेह से भरा हुआ रहेगा, और आपके रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। प्रेम के लिए आज का दिन काफी उपयुक्त है, क्योंकि यह समय वही है जब प्यार और विश्वास के बीज और मजबूत होंगे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.