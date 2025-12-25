मेरी खबरें
    Aaj Ka love Rashifal 25 December 2025: आज किन राशियों में बढ़ेगा प्यार और किन्हें बरतनी होगी रिश्तों में सावधानी

    Aaj Ka Love Rashifal 25 December 2025: आज का लव राशिफल सभी राशियों के प्रेम जीवन से जुड़े खास संकेत दे रहा है। कुछ राशियों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा, ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 25 Dec 2025 05:18:11 AM (IST)Updated Date: Thu, 25 Dec 2025 05:21:45 AM (IST)
    Aaj Ka love Rashifal 25 December 2025: आज किन राशियों में बढ़ेगा प्यार और किन्हें बरतनी होगी रिश्तों में सावधानी
    Today's Love Horoscope 25 December 2025: पढ़ें सभी 12 राशियों का हाल। फाइल फोटो

    HighLights

    1. मिथुन और मकर में मतभेद की संभावना
    2. कर्क और मीन में रिश्तों की मजबूती
    3. सिंह को देना होगा पार्टनर को समय

    धर्म डेस्क: लव राशिफल 25 दिसंबर 2025 (Aaj Ka Love Rashifal 25 December 2025) प्रेम संबंधों में चल रही स्थितियों को स्पष्ट करता है। आज कुछ राशियों के जातकों के रिश्तों में मधुरता और नजदीकियां बढ़ेंगी, जबकि कुछ को सावधानी से कदम रखने की जरूरत होगी। संवाद, विश्वास और समय देना आज के दिन सबसे अहम रहेगा। जानिए आपकी राशि के अनुसार आज आपका लव लाइफ कैसा रहेगा (Today's Love Horoscope 25 December 2025) और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

    naidunia_image

    मेष - आज अपने लव पार्टनर की बातों को विशेष महत्व दें, अन्यथा वे आपसे नाराज़ हो सकते हैं। हंसी-मज़ाक करने से पहले पार्टनर का मूड समझ लें, नहीं तो बात बिगड़ सकती है।

    वृषभ - आज अपने लव पार्टनर के साथ दिन सुखद रहने वाला है। पार्टनर आपका पूरा ध्यान रखेगा। साथ में लॉन्ग ड्राइव या कहीं घूमने जाने के योग बन रहे हैं।

    मिथुन - आज लव पार्टनर आपसे नाराज़ हो सकता है। किसी गलतफहमी के कारण मतभेद हो सकते हैं। बेहतर होगा कि विवाद को बढ़ाने के बजाय बैठकर बातचीत से समाधान निकालें।

    कर्क - आज आपका लव पार्टनर दिल की बात आपसे साझा कर सकता है। लंबे समय से चली आ रही दूरियां खत्म होंगी और आप दोनों अच्छा समय बिताएंगे।

    सिंह - आज लव पार्टनर की नाराज़गी का कारण आपका समय न देना हो सकता है। बेहतर होगा कि आप साथी के साथ समय बिताएं और उनकी परेशानियों को समझने का प्रयास करें।

    naidunia_image

    कन्या - आज बेवजह की बातों को लेकर झगड़े की स्थिति बन सकती है। किसी तीसरे व्यक्ति के कारण गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। संयम रखें और पार्टनर की भावनाओं को समझें।

    तुला - आज पार्टनर आपसे कोई गिफ्ट मांग सकता है। उनकी खुशियों में शामिल हों। लॉन्ग ड्राइव या साथ समय बिताने से रिश्ता और मजबूत होगा। दिन शानदार रहेगा।

    वृश्चिक - आज कुछ बातों को लेकर आपसी मतभेद हो सकते हैं। वाणी पर संयम रखें और पार्टनर की बातों को समझने का प्रयास करें। रिश्ते में धैर्य जरूरी है।

    धनु - आज का दिन पार्टनर के साथ अच्छा बिताने वाले हैं। पुराने मतभेद खत्म होंगे और रिश्ते में नई शुरुआत होगी। आज विवाद से दूर रहें।

    मकर - आज अत्यधिक सावधानी बरतें। लव पार्टनर आपकी किसी बात से काफी नाराज़ हो सकता है। दूरी बढ़ने की आशंका है, इसलिए अपनी गलती स्वीकार कर उन्हें मनाने का प्रयास करें।

    कुंभ - आज लव पार्टनर की बातों को नज़रअंदाज़ करना नुकसानदायक हो सकता है। उनकी बातों को महत्व दें और साथ समय बिताएं। आज आपको पार्टनर से कोई अच्छी बात सुनने को मिलेगी।

    मीन - आज लव पार्टनर अपने व्यवहार के लिए आपसे माफी मांग सकता है। पुराने विवाद समाप्त होंगे और आप दोनों अच्छा समय बिताएंगे। पार्टनर की भावनाओं को महत्व दें।


