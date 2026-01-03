मेरी खबरें
    Aaj Ka Love Rashifal 3 January 2025: सिंह और मकर प्यार का करेंगे इजहार, रिश्ता होगा पक्का; पढ़ें आज का लव राशिफल

    3 जनवरी 2026 का दिन लव लाइफ में मिश्रित परिणाम देगा। कुछ रिश्तों में रोमांस और खुशखबरी मिलेगी, वहीं कुछ को मतभेद और गलतफहमी से गुजरना पड़ सकता है। संव ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 07:20:12 AM (IST)Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 07:20:12 AM (IST)
    आज का लव राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मेष, मिथुन को गलतफहमी से बचकर खुलकर बातचीत करनी चाहिए
    2. वृषभ, कर्क, वृश्चिक के लिए रोमांस और आनंद का दिन
    3. सिंह, मकर के लिए प्यार के इजहार और रिश्ते पक्के होने के योग

    धर्म डेस्क। आज 3 जनवरी 2026 का लव राशिफल प्रेम संबंधों में भावनाओं, संवाद और समझदारी की अहमियत बताता है। आज कुछ राशियों के लिए रोमांस, प्यार का इज़हार और रिश्तों को नया मोड़ मिलने के योग हैं, जबकि कुछ को गलतफहमी, नाराजगी और भावनात्मक उलझनों से सावधान रहना होगा।

    पार्टनर से खुलकर बातचीत करना और एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना आज सबसे बड़ा उपाय रहेगा। आइए जानते हैं आज का दिन आपकी लव लाइफ के लिए क्या खास संदेश लेकर आया है।

    मेष - आज लव पार्टनर की कुछ निजी बातों को लेकर मतभेद हो सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में न आएँ, संभव है कोई आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा हो। साथी के साथ बैठकर खुलकर बातचीत करें और सच्चाई जानने के बाद ही कोई निर्णय लें।


    वृषभ - आज आपका लव पार्टनर मस्ती के मूड में रहेगा। प्यार भरी नोकझोंक आपके रिश्ते में मिठास घोलेगी। पार्टनर के साथ दिन आनंदमय बीतेगा।

    मिथुन - आज आपका लव पार्टनर अपने अतीत या कुछ निजी बातों को आपसे साझा कर सकता है, जिससे मन में भ्रम की स्थिति बन सकती है। बेहतर होगा कि धैर्य रखें और साथी की भावनाओं को समझते हुए कोई फैसला लें।

    कर्क - मौसम का असर आपके रिश्ते पर भी दिखेगा। लव पार्टनर कहीं बाहर घूमने की जिद कर सकता है। उनकी इच्छाओं का सम्मान करें और साथ समय बिताएँ। दिन रोमांस से भरपूर रहेगा।

    सिंह - आज अपने दिल की बात कहने के लिए दिन अनुकूल है। यदि अब तक अपने प्यार का इज़हार नहीं किया है तो आज कर सकते हैं। संभव है आपका साथी भी आपके इंतज़ार में हो।

    कन्या - आज अपने मन की बात कहने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि प्यार एकतरफा न हो। जल्दबाज़ी परेशानी का कारण बन सकती है। सही समय और माहौल देखकर ही अपनी भावनाएँ व्यक्त करें।

    तुला - समय न देना या वादे पूरे न करना आपके पार्टनर को नाराज़ कर सकता है। उन्हें मनाने के लिए कोई प्यारा-सा गिफ्ट दें और साथ में क्वालिटी टाइम बिताएँ।

    वृश्चिक - आज का दिन रोमांस और रोमांच से भरपूर रहेगा। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव या आउटिंग का प्लान बन सकता है। संभव है आज आपका साथी अपने प्यार का इज़हार करे।

    धनु - आज पार्टनर की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। आपके व्यवहार से वह आहत हो सकते हैं। अपनी गलती स्वीकार करें, सॉरी कहें और रिश्ते को संभालने का प्रयास करें।

    मकर - आज लव पार्टनर आपके सामने किसी गंभीर रिश्ते का प्रस्ताव रख सकता है। वह आपको अपना जीवनसाथी बनाने की इच्छा जता सकता है। दिन भावनात्मक और खास रहेगा।

    कुंभ - लव पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। यदि यात्रा का प्लान हो तो विशेष ध्यान रखें। पार्टनर को आपके सहयोग और साथ की आवश्यकता है।

    मीन - आज लव पार्टनर की ओर से गिफ्ट या कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। भविष्य को लेकर चर्चा या फैमिली प्लानिंग हो सकती है। दिन खुशियों से भरा रहेगा।

