    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 05 Jan 2026 07:31:02 AM (IST)Updated Date: Mon, 05 Jan 2026 07:31:02 AM (IST)
    Aaj Ka Love Rashifal 5 January 2026: इस राशि का प्यार रिश्ता होगा मजबूत, पढ़ें आज का लव राशिफल
    आज का लव राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मेष, सिंह, कर्क के लिए रोमांटिक दिन
    2. वृषभ, तुला के लिए प्रेम प्रस्ताव के योग
    3. मिथुन, धनु को विवाद से बचना चाहिए

    धर्म डेस्क। लव राशिफल आपके प्रेम जीवन की भावनात्मक दिशा को समझने में मदद करता है। आज का दिन कुछ राशियों के लिए रोमांस, विश्वास और नजदीकियों को बढ़ाने वाला है, वहीं कुछ को संयम, संवाद और समझदारी से रिश्तों को संभालने की जरूरत होगी।

    पार्टनर की भावनाओं को समझना, सही समय पर बात रखना और अनावश्यक विवाद से बचना आज बेहद जरूरी रहेगा। ग्रहों की स्थिति यह संकेत देती है कि प्रेम संबंधों में पारदर्शिता और सहयोग से रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं।


    आइए जानते हैं सभी राशियों का आज का लव राशिफल...

    मेष - आज आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने-फिरने जा सकते हैं। इससे पिछले कुछ दिनों से चली आ रही आपसी मनमुटाव की स्थिति दूर होगी। आपका पार्टनर आपके साथ सहज और सुखद महसूस करेगा।

    वृषभ - आज आपका पार्टनर अपने मन की वह बात आपसे साझा कर सकता है, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इससे मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम प्रसंग के लिए आज का दिन अनुकूल है।

    मिथुन - आज कुछ बातों को लेकर आपके और लव पार्टनर के बीच विवाद हो सकता है, जिससे आपका मूड खराब रह सकता है। बेहतर होगा कि बैठकर शांति से समस्या का समाधान निकालें।

    कर्क - आज आप अपने पार्टनर के साथ पिकनिक या घूमने का कार्यक्रम बना सकते हैं। मौसम अनुकूल रहेगा, लेकिन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहें। कुल मिलाकर दिन अच्छा रहेगा।

    सिंह - आज आप अपने पार्टनर के साथ शानदार समय बिताएंगे। मौसम के अनुसार लॉन्ग ड्राइव का आनंद ले सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत अनुकूल है।

    कन्या - आज आपका लव पार्टनर पारिवारिक कारणों से थोड़ा परेशान रह सकता है। वह आपसे अपने मन की बात साझा करेगा। इस समय उन्हें सहयोग और समझ की आवश्यकता है।

    तुला - आज आप अपने लव पार्टनर के सामने अपने दिल की बात रख सकते हैं। यदि अभी तक प्रपोज नहीं किया है तो आज का दिन शुभ है। प्रेम जीवन के लिए दिन अच्छा रहेगा।

    वृश्चिक - आज आपके पार्टनर का व्यवहार कुछ बदला-बदला सा लग सकता है। उनके मन की बात समझने की कोशिश करें, अन्यथा रिश्ते में दूरी आ सकती है।

    धनु - किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच बहस हो सकती है। जिद करने से बचें और शांति से बात सुलझाने का प्रयास करें, तभी रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी।

    मकर - आज आपका पार्टनर भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर सकता है। परिवार से जुड़ी किसी बात का असर उनके मन पर हो सकता है। उनका साथ दें और समय बिताएं।

    कुंभ - आज आपकी लव लाइफ में कुछ उतार-चढ़ाव आ सकता है। पार्टनर को आपके बारे में कुछ गलत बातें सुनने को मिल सकती हैं। स्थिति को संभालने का प्रयास करें।

    मीन - आज आप अपने पार्टनर के साथ कुछ निजी बातें साझा कर सकते हैं, लेकिन सोच-समझकर बोलें। कुछ बातें फिलहाल अपने तक रखना ही बेहतर रहेगा।

