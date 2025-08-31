मेरी खबरें
    Aaj Ka Rahifal 31 August 2025: आपकी सोच करवाएगी बड़ा काम, सकारात्मक बने रहें… पढ़िए सभी 12 राशियों का राशिफल

    31 अगस्त 2025 का राशिफल बारह राशियों के लिए अलग-अलग संकेत ला रहा है। कुछ राशियों के लिए स्वास्थ्य और पारिवारिक तनाव का समय है, वहीं अन्य के लिए सफलता, लाभ और शुभ अवसरों का दिन। सतर्कता व संयम अपनाने से कठिनाइयों से बचा जा सकता है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 07:10:41 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 07:10:41 AM (IST)
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मेष, वृषभ, सिंह आज स्वास्थ्य व तनाव से जूझ सकते हैं।
    2. मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक को भाग्य व लाभ मिलेगा।
    3. धनु व मकर को षड्यंत्र व विवाद से सावधान रहना चाहिए।

    धर्म डेस्क। सप्ताह के अंतिम दिन यानी सोमवार, 31 अगस्त 2025 का दिन बारह राशियों के लिए अलग-अलग संदेश लेकर आया है।

    ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार आज ग्रह-नक्षत्रों की चाल कुछ राशियों के लिए व्यस्तता, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य की चुनौतियां ला रही है, वहीं कुछ के लिए यह दिन भाग्यवृद्धि, सफलता और नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला साबित हो सकता है।

    आइए जानते हैं कि आज का दिन आपकी राशि के लिए क्या खास लेकर आया है....

    मेष

    आज का दिन आपके लिए काफी व्यस्त और भागदौड़ से भरा रह सकता है। अनावश्यक कामों में उलझने से समय नष्ट होगा और थकान बढ़ेगी। इस कारण स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप आराम और संतुलित आहार का पालन करें। व्यापारिक क्षेत्र में सावधानी बरतें, क्योंकि किसी गलत निर्णय से नुकसान संभव है।

    वृषभ

    आपकी राशि के जातकों के लिए यह दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अचानक गिरावट या थकावट महसूस हो सकती है। मानसिक तनाव के कारण चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। व्यवसाय में बड़ा जोखिम लेने या नया कार्य आरंभ करने से बचें। घर-परिवार में किसी सदस्य से मतभेद की संभावना है।

    मिथुन

    मिथुन राशि वालों के लिए यह दिन खुशी और लाभ देने वाला साबित हो सकता है। परिवार के साथ घूमने-फिरने का अवसर मिलेगा, जिससे संबंधों में मधुरता आएगी और मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और व्यवसाय में लाभ मिलेगा। नया काम शुरू करने का यह समय आपके लिए शुभ है। परिवार में मांगलिक अवसरों की आहट से घर का माहौल उल्लासपूर्ण रहेगा।

    कर्क

    आज आपके लिए कई सुनहरे अवसर आने वाले हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर बाहर जाने की योजना बन सकती है, जो भाग्य को नई दिशा देगा। न्यायिक मामलों में सफलता के योग हैं, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान होगा। आर्थिक रूप से नए स्रोत खुलेंगे। पारिवारिक स्तर पर मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

    सिंह

    सिंह राशि के जातकों को आज लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें क्योंकि स्वास्थ्य में हल्की गिरावट संभव है। व्यवसाय में साझेदारों के साथ तनाव बढ़ सकता है, धोखा मिलने की संभावना भी है। घर-परिवार में विवाद उभर सकता है, जिससे रिश्तों में खटास आ सकती है।

    कन्या

    आज आपका मन बेचैन और अशांत रहेगा। किसी अज्ञात भय का अनुभव होगा। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल नहीं है और व्यापार में घाटे की आशंका है। किसी करीबी के व्यवहार से मन आहत हो सकता है।

    तुला

    आज आपके जीवन में पुराने मित्र की मुलाकात नई ऊर्जा लेकर आएगी। रुके हुए कार्यों की सफलता संभव है। आर्थिक दृष्टि से दिन लाभकारी रहेगा और व्यापार में सुधार दिखेगा। परिवार में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर का वातावरण सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण रहेगा।

    वृश्चिक

    यह दिन आपके लिए सौभाग्यशाली साबित होगा। लंबे समय से रुका हुआ कार्य किसी विशेष व्यक्ति की मदद से पूरा होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। कारोबार में लाभ होगा और भविष्य के लिए नई योजनाओं का आरंभ संभव है। परिवार का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में समझदारी बढ़ेगी।

    धनु

    धनु राशि वालों को आज सावधानी बरतनी होगी। किसी षड्यंत्र या बेवजह की उलझन में फंस सकते हैं। विरोधियों की गतिविधियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। व्यवसाय में रुकावटें आएंगी। किसी अनजान व्यक्ति को धन उधार देने से बचें। परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है।

    मकर

    आज मकर राशि के जातकों का मन अस्थिर रह सकता है। किसी करीबी से दुखद समाचार मिल सकता है। वाहन चलाते समय सतर्क रहें और लंबी यात्रा से बचें। व्यवसाय में जोखिम न लें, वरना हानि संभव है। घर-परिवार में आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं और मान-सम्मान में कमी आने की संभावना है।

    कुंभ

    कुंभ राशि के लिए आज का दिन शुभ फल देने वाला है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा। अधूरे कार्य पूरे होंगे। व्यवसाय में किसी खास व्यक्ति के सहयोग से बड़ा लाभ संभव है। परिवार में मांगलिक अवसरों का योग है और सभी सदस्य आपके साथ खड़े रहेंगे। परिजनों के साथ बाहर घूमने की योजना भी बन सकती है।

    मीन

    मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुखद और स्मरणीय रहेगा। जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय आज आपको लेना पड़ सकता है, जो भविष्य में लाभकारी होगा। सेहत अच्छी रहेगी और विवादों से बचने का प्रयास करें। व्यापार में बड़ा लाभ संभव है और रुका हुआ धन वापस मिलेगा। परिवार में मेल-जोल और धार्मिक यात्रा का अवसर मिलेगा।

