Aaj Ka Rashifal 10 November 2026: धनु, मकर, वृश्चिक के लिए शानदार रहेगा दिन, पढ़ें आज का राशिफल

धर्म डेस्‍क। दीपोत्‍सव चल रहा है। आज गोवर्धन पूजा का दिन है। ज्‍योतिष में रोज ग्रहों की स्थिति बदलती है इसलिए राशियों पर होने वाले प्रभाव भी बदलते हैं। मंगलवार का दिन कुछ राशियों के लिए शुभ है तो कुछ राशियों के लिए समस्‍याएं पैदा करने वाला है। आइये पढ़ते हैं कि 10 नंवबर का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा।

आज का राशिफल, दिनांक 10.11.2026 मेष - आज का दिन अच्छा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे कार्यक्षेत्र में विवादों के साथ-साथ लाभ के योग भी हैं आर्थिक लाभ प्राप्त होगा व्यापार व्यवसाय में चल रही योजना सफल होगी नौकरी में सफलता मिलेगी कर के सिलसिले में लंबी यात्रा के योग बनेंगे

वृषभ - आज का दिन अच्छा है व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं किसी नए कार्य की शुरुआत आज कर सकते हैं स्थान परिवर्तन के बड़े योग बनेंगे पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे कार्य क्षेत्र में आर्थिक लाभ होगा नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा शेयर मार्केट से लाभ के योग हैं मिथुन - आज का दिन कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे मित्रों के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं व्यापार व्यवसाय में नए लोगों से जुड़ना होगा आर्थिक नई रास्ते बनेंगे स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ मतभेद हो सकते हैं नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा

कर्क - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ होगा पारिवारिक लोगों के साथ किसी बड़े फंक्शन में शामिल हो सकते हैं आर्थिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा रहेगा व्यापार व्यवसाय के योग हैं नौकरी वालों के लिए आज का दिन विवाद से भरा रहेगा वाणी का उपयोग संभलकर करें सिंह - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ होगा पारिवारिक लोगों के साथ पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहा मतभेद खत्म होगा आर्थिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा है व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे नौकरी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी मिल सकती है कन्या - आज का दिन आपके लिए अच्छा है किसी नए कार्य की शुरुआत आज आप कर सकते हैं कार्यक्षेत्र में बदलाव के योग हैं सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सम्मान प्राप्त होगा व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी आर्थिक सहयोग लेना पड़ सकता है खर्चों पर नियंत्रण रखें पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे तुला - आज आपको कोई सुखद समाचार मिलेगा पारिवारिक लोगों के साथ कहीं बाहर जाने की योजना बन सकती है मौसम की दृष्टि से दिन अच्छा है स्वास्थ्य में लाभ रहेगा आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मुनाफे का रहने वाला है व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग है नौकरी वालों के लिए पदोन्नति की संभावना है

वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा रुका हुआ कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होने से मन प्रसन्न रहेगा व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं नौकरी वालों के लिए अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे आज आपका कोई बड़ा कार्य पूर्ण होगा न्यायालय पक्ष में सफलता मिलेगी धनु - आज का दिन आपके लिए अच्छा है पारिवारिक लोगों के साथ संपत्ति विवाद खत्म होगा घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रह सकता है व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं नौकरी वालों के साथ आज विवाद की स्थिति रहेगी यात्रा आदि में सावधानी रखें मकर - आज का दिन आपके लिए अच्छा है कोई सुखद समाचार मिलेगा घर में नए मेहमान का आगमन होगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे व्यापार व्यवसाय वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज नया वाहन मकान खरीद सकते हैं शेयर मार्केट से लाभ होगा नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा है