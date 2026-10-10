Aaj Ka Rashifal 10 October 2026: वृश्चिक-कुंभ राशि वालों को मिलेगी बड़ी कामयाबी, इन राशियों को रहना होगा सतर्क

धर्म डेस्क। आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग अनुभव लेकर आएगा। कुछ राशि वालों के लिए व्यापार, नौकरी और आर्थिक मामलों में लाभ के योग बन रहे हैं, तो कुछ को पारिवारिक विवाद और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

आइए जानते हैं ज्योतिषीय गणना के अनुसार आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा और किन क्षेत्रों में मिल सकता है लाभ। मेष - आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रहेगी। कार्य क्षेत्र में विरोधी सक्रिय रहेंगेन आपका बनता हुआ कार्य बिगड़ सकता है। व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी। पारिवारिक लोगों से संबंध में मतभेद रहेंगे।

वृषभ - आज का दिन आपका परेशानी से भरा रहेगा। कोई दुखद समाचार मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। परिवार के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। आज किसी लंबी यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। मिथुन - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपके विरोधी परास्त होंगे। कार्य क्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होगा।

कर्क - आज का दिन आपके लिए शानदार है। आज आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। स्वास्थ्य में लाभ होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नए आर्थिक रास्ते बनेंगे। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं। पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे। किसी मांगलिक कार्य के योग परिवार में बनेंगे। सिंह - आज का दिन आपका अच्छा नहीं कहा जा सकता। आज कार्यक्षेत्र में आपके लिए नुकसान की संभावना है। व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। विवादों से दूर रहें। पारिवारिक लोगों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। नौकरी के क्षेत्र में आज परेशानी रहेगी। कन्या - आज का दिन आपके लिए कोई दुखद समाचार मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रहेगी। परिवार में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आर्थिक नुकसान की संभावना है। व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। नौकरी के क्षेत्र में विवाद की स्थिति रहेगी। पारिवारिक लोगों के साथ संबंध यथावत रहेंगे। तुला - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे। किसी नए कार्य की शुरुआत होगी। पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। आज मित्रों के साथ मिलकर कहीं लंबी यात्रा पर जाने का योग बनेगा। प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं।

वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए खुशखबरी से भरा रहेगा। आज परिवार में किसी नई मेहमान का आगमन होगा। पारिवारिक संबंध अच्छे होंगे। कार्य क्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में बड़े परिवर्तन के योग हैं। नौकरी के क्षेत्र में आज आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। धनु - आज का दिन आपका ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर मन में चिंता बनी रहेगी। आज आपका कोई बनता हुआ कार्यक्रम बिगड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। पारिवारिक मतभेद रहेंगे। प्रॉपर्टी विवाद में आप उलझ सकते हैं। मकर - आज का दिन आपके लिए कार्यक्षेत्र में परेशानी से भरा रहेगा। आज आपके साथी आपका साथ छोड़ सकते हैं। मानसिक तनाव चिंता बनी रहेगी। पारिवारिक संबंध को लेकर परिवार में मतभेद रहेंगे। नौकरी के क्षेत्र में विरोधी आपका कार्य बना सकते हैं। लंबी यात्रा पर जाने के योग हैं।