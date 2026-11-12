मकर को मिलेगी खुशखबरी, कन्या को शेयर मार्केट से लाभ, मीन वाले रहें सावधान!

धर्म डेस्क। गुरुवार, 12 नवंबर 2026 का दिन कई राशियों के लिए खास रहने वाला है। जहां मकर राशि वालों को कोई सुखद समाचार मिल सकता है, वहीं कन्या राशि के जातकों को शेयर मार्केट से लाभ के योग हैं। वृश्चिक राशि वाले प्रॉपर्टी खरीदने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, तो सिंह राशि वाले कोई बड़ा आर्थिक फैसला ले सकते हैं। दूसरी ओर, मीन राशि के जातकों को स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं, आपके सितारे आज आपके लिए क्या कह रहे हैं।

मेष - आज आप अपने अंदर नई ऊर्जा महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में मन लगेगा। आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा। व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन लाभकारी है। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं। नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा।

वृषभ - आज का दिन आपके लिए अच्छा है। किसी बड़े कार्य को लेकर चल रही योजना सफल होगी। पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। नौकरी के क्षेत्र में चल रहा विवाद खत्म होगा। व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं। मिथुन - आज आप अपने कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा रहेगा। हालांकि आज किसी बड़े कार्य को पूर्ण करने के लिए आर्थिक मदद जुटाना जरूरी होगा। व्यापार व्यवसाय में सामान्य लाभ के योग हैं। नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कर्क - आज का दिन अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में लाभ के योग हैं। पारिवारिक लोगों के साथ किसी लंबी यात्रा पर जाने की योजना बनेगी। घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे। कार्य की अधिकता के कारण शारीरिक थकान स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। यात्रा आदि में सावधानी रखें। व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा। सिंह - आज का दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक दृष्टि से आज का ही बड़े अहम फैसला आप ले सकते हैं। कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे। व्यापार व्यवसाय का विस्तार होगा। किसी विशिष्ट कार्य को लेकर चल रही योजना सफल होगी। पारिवारिक माहौल शानदार रहेगा। स्वास्थ्य में लाभ होगा। कन्या - आज का दिन आपके लिए अच्छा है। किसी नए कार्य की शुरुआत आज आप कर सकते हैं। अपने पुराने कार्य के साथ-साथ नए कार्य से भी लाभ होगा। व्यापार व्यवसाय में स्थिति अच्छी रहेगी। नौकरी वालों के लिए आज का दिन शानदार है। शेयर मार्केट से लाभ अर्जित होगा। पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे। तुला - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी कार्य को लेकर चल रही है योजना सफल होगी। नए लोगों से जुड़ना होगा। कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव होंगे। किसी बड़ी पार्टनरशिप का हिस्सा बन सकते हैं। पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लंबी यात्राओं के योग हैं। व्यापार व्यवसाय में लाभ रहेगा।

वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव की बावजूद लाभ के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापार व्यवसाय में बड़ा निवेश कर सकते हैं। प्रॉपर्टी आदि खरीदने के योग बनेंगे। पारिवारिक संबंध में उतार-चढ़ाव रहेगा। नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। धनु - आज का दिन आपके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य में लाभ रहेगा। पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में चल रहा उतार-चढ़ाव खत्म होगा। किसी विशेष कार्य को लेकर लंबी यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। व्यापार व्यवसाय में स्थिति अच्छी रहेगी। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी सम्मान बढ़ेगा। मकर - आज का दिन आपको कोई सुखद समाचार मिलने वाला है। दिन शानदार रहेगा। कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे। आज नया वाहन खरीद सकते हैं। पारिवारिक लोगों के साथ पुराने विवाद खत्म होंगे। घर में माहौल अच्छा रहेगा। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं। शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। नौकरी में सम्मान बढ़ेगा।