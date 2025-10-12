Aaj Ka Rashifal 12 October 2025: व्यापार में होगा लाभ, शानदार रहेगा दिन, पढ़ें आज का राशिफल

धर्म डेस्क। आज का दिन बारह राशियों के लिए कई तरह के परिणाम लेकर आया है। जहां कुछ राशियों के लिए सफलता, सम्मान और आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं कुछ राशियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। मेष, सिंह और मकर राशि वालों के लिए यह दिन शुभ रहेगा, जबकि वृषभ, धनु और मीन राशि के जातकों को स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। ग्रहों की स्थिति व्यापार, परिवार और व्यक्तिगत जीवन में बदलाव के संकेत दे रही है। आइए जानते हैं आज का राशिफल और प्रत्येक राशि के लिए क्या है शुभ उपाय।

मिथुन - आप लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, वाहन सावधानी से चलाएं। किसी कार्य के अधूरे रहने से मन खिन्न रहेगा। परिचित से विवाद बढ़ सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा, पर व्यापार में घाटे की संभावना है। निवेश सोच-समझकर करें।

उपाय: माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार को दूध का दान करें।

वृषभ - दिन भागदौड़ और तनाव से भरा रहेगा। मन अस्थिर रहेगा, इसलिए ध्यान या विश्राम करें। स्वास्थ्य में हल्कीगिरावट संभव है। व्यवसाय में किसी डील के छूट जाने की संभावना है। धैर्य बनाए रखें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़ का दान करें।

मेष - आज आपका दिन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यात्रा या वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। आर्थिक स्थिति में मित्रों से सहयोग मिलेगा, परंतु व्यापार में उतार-चढ़ाव रह सकता है। पारिवारिक विवाद या तकरार से बचें।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 5

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और बच्चों को मिठाई बांटें।

कर्क - दिन शुभ रहेगा। धार्मिक यात्रा या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। नया कार्य या साझेदारी प्रारंभ करने के योग हैं। परिवार का सहयोग और सम्मान मिलेगा। मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

शुभ रंग: चांदी जैसा सफेद

शुभ अंक: 2

उपाय: चावल और दूध का दान करें।

सिंह - दिन अनुकूल रहेगा। नौकरी में सफलता के योग हैं। व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक रहेगी। परिवार और मित्रों से सहयोग मिलेगा। आर्थिक लाभ की संभावना है।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और तांबे का वस्त्र धारण करें।

कन्या - दिन सामान्य रहेगा। लंबी यात्रा संभव है, वाहन सावधानी से चलाएं। व्यापार में बड़ा निवेश न करें। आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है। परिवार से दुखद समाचार मिल सकता है। वाणी पर संयम रखें।

शुभ रंग: हल्का हरा

शुभ अंक: 7

उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें।

तुला - आज आपके अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। रिश्तेदारों और मित्रों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नया कार्य शुरू हो सकता है, रुका धन मिल सकता है। परिवार के साथ यात्रा संभव है। मान-सम्मान बढ़ेगा।

शुभ रंग: नीला

शुभ अंक: 9

उपाय: मां दुर्गा की आराधना करें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं।

वृश्चिक - दिन अनुकूल रहेगा। पुराने कार्य पूरे होंगे। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। पुराने मित्रों से संपर्क होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। शाम को स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट संभव है , सावधान रहें।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 8

उपाय: जल में लाल फूल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं।

धनु - लंबी यात्रा के योग हैं। स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। परिवार से दुखद समाचार मिल सकता है। कोर्ट-कचहरी में पराजय की संभावना है। व्यापार में नुकसान संभव है। वाणी पर संयम रखें और विवादों से दूर रहें।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 4

उपाय: गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं।

मकर - दिन अत्यंत शुभ रहेगा। धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। व्यापार में लाभ और निवेश के योग हैं। परिवार में आनंद का माहौल रहेगा। वाणी में मधुरता बनाए रखें।

शुभ रंग: काला

शुभ अंक: 8

उपाय: शनि देव की पूजा करें और तिल का दान करें।

कुंभ - दिन चुनौतियों से भरा रह सकता है। किसी विवाद में फंसने की संभावना है। अधिकारियों से मतभेद बढ़ सकते हैं। व्यापारिक कार्य बाधित हो सकते हैं। परिवार में धार्मिक आयोजन संभव है, पर किसी सदस्य का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 7

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें।

मीन - वाहन सावधानी से चलाएं, दुर्घटना का योग है। स्वास्थ्य में गिरावट संभव है। परिवार से दुखद समाचार मिल सकता है। व्यापार में विरोधी हानि पहुंचा सकते हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर रह सकती है। वाणी में संयम रखें।

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 9

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और पीली वस्तु का दान करें।