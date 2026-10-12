Aaj Ka Rashifal 12 October 2026: सिंह और तुला राशि वालों के लिए बनेंगे सफलता के अवसर, पढ़ें आज का राशिफल

धर्म डेस्क। आज का राशिफल कुछ राशियों के लिए खुशखबरी, आर्थिक लाभ और कार्यक्षेत्र में सफलता के संकेत दे रहा है। मेष, वृषभ, मिथुन और सिंह सहित कई राशियों को व्यापार, नौकरी और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। वहीं कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को यात्रा, वाणी और विवादों के मामले में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। कुछ लोगों को रुका हुआ धन मिलने या नए कार्य की शुरुआत करने का अवसर मिल सकता है।

जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मेष - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपको कोई सुखद समाचार मिलेगा। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे। आज मन प्रसन्नता से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में भी लाभ के योग बनेंगे। व्यापार व्यवसाय में बड़े लाभ प्राप्त होंगे।

वृषभ - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कर्ज का बोझ कम होगा। नौकरी में कामयाबी मिलेगी। मिथुन - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव कर सकते हैं। किसी बड़ी पार्टनरशिप का आप हिस्सा बन सकते हैं। नौकरी के क्षेत्र में सम्मान प्राप्त होगा। सामाजिक राजनीतिक जीवन में सफलता मिलेगी।

कर्क - आज अपने मित्रों के साथ आप लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी। हालांकि लाभ की स्थिति बनी रहेगी। व्यापार व्यवसाय में सफलता मिलेगी। पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। यात्रा आदि में सावधानी रखें। सिंह - आज का दिन आपके लिए कामयाबी से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए लोगों के साथ जुड़ना होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शेयर मार्केट में निवेश करना आज आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक लोगों से संबंध मजबूत होंगे। व्यापार व्यवसाय का विस्तार होगा। कन्या - आज आपके लिए कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी। नौकरी वालों के लिए आज का दिन विवादों से भरा रहेगा। आज किसी बड़े विवाद में आपको उलझाया जा सकता है। शत्रुओं से सावधान रहें। व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी। तुला - आज का दिन आपके लिए सफलता से भरा रहेगा। आज आप अपने लिए नया कार्य क्षेत्र चुन सकते हैं। परिवार में लोगों का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। नौकरी वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। व्यापार व्यवसाय में भी लाभ के योग बनेंगे। कार्य के सिलसिले में आज आपको लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है।

वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि आज आपको वाणी का उपयोग संभाल कर करना होगा नहीं तो आप बड़े विवाद में हो सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे। पारिवारिक लोगों का सपोर्ट मिलेगा। घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होगी। धनु - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपको सम्मान प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे। व्यापार व्यवसाय वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी में उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी। शेयर मार्केट में निवेश सोच विचार कर करें। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों से लाभ होगा। विवादों से दूर रहें। मकर - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे। घर में मेहमानों का आगमन होगा। मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। व्यापार व्यवसाय वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आप अपने क्षेत्र में कामयाबी हासिल करेंगे। आर्थिक लाभ के योग हैं।