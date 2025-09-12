Aaj Ka Rashifal 12 September 2025: इन राशियों को करियर में मिलेगी सफलता, माता लक्ष्मी देंगी आशीर्वाद! पढ़ें राशिफल

धर्म डेस्क। आज 12 सितंबर 2025 का दिन ग्रह-नक्षत्रों की चाल के अनुसार कई राशियों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है। कुछ राशियों को कार्यक्षेत्र और व्यापार में सफलता के संकेत मिल रहे हैं, तो कुछ को आर्थिक और पारिवारिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी।

स्वास्थ्य, संबंध और करियर से जुड़े उतार-चढ़ाव आज के दिन को खास बनाएंगे। ग्रहों का प्रभाव आपके फैसलों और जीवनशैली पर सीधा असर डालेगा। ऐसे में समझदारी और संयम से आगे बढ़ना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। आइए जानते हैं आज 12 सितंबर का विस्तृत राशिफल।

मेष - आज का दिन कुछ चुनौतियों से भरा रहेगा। आप किसी कार्य को लेकर चिंतित रहेंगे; व्यापार या व्यवसाय में कमी आ सकती है और आपका नुकसान भी संभव है। सतर्क रहें और अपने पार्टनर के साथ सावधानी बरतें, नहीं तो आर्थिक नुकसान बढ़ सकता है। वाणी पर संयम बनाए रखें ताकि स्थिति बिगड़े नहीं। घर में भी किसी दुखद समाचार की संभावना बनाए रखी गई है। वृषभ - आज यदि आप किसी नया कार्य शुरू करने का विचार कर रहे हैं, तो आप उसे कर सकते हैं। व्यापार-व्यवसाय में लाभ के अच्छे संकेत बनेंगे और अगर बड़ी पार्टनरशिप होती है, तो आपको व्यापार में बड़ा लाभ मिल सकता है। इसके अलावा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। साथ ही, पारिवारिक या पैतृक संपत्ति के मामले में आज आपको कुछ अधिकार मिल सकते हैं

मिथुन - आज आप किसी कार्य के सिलसिले में बाहर जा सकते हैं। यात्रा के दौरान अपने सामान की सुरक्षा का ध्यान रखिए, ताकि नुकसान से बचा जा सके। स्वास्थ्य के मामले में कुछ चिंताजनक संकेत सामने आ सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। मौसमी बीमारियां आपकी और आपके परिवार के लिए चुनौती बन सकती हैं। अगर आप और आपका परिवार इन बीमारियों की चपेट में आ जाएं, तो पहले सेहत का खास ख्याल रखें। व्यापार या व्यवसाय में बड़ा निवेश करने से फिलहाल बचना उचित होगा कर्क - आप आज परिवार के साथ मिलकर कई बड़े निर्णय ले सकते हैं। बच्चों के साथ रहें और उनके भविष्य के लिए शिक्षा जैसे अहम मामलों पर विचार करें; संभव है कि आप अपने घर को कहीं और स्थानांतरित करने की सोचें ताकि बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। स्वस्थ जीवनशैली के प्रति आपका ध्यान बढ़ेगा और परिवार के बीच मनमुटाव दूर होगा सिंह - आज आप किसी पुराने दोस्त से मिल सकते हैं, जिससे मन में खुशी का अनुभव होगा और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यावसायिक क्षेत्र में सहयोगियों के साथ बातचीत के दौरान बहस या विवाद की स्थिति बन सकती है, जिससे व्यापार में नुकसान की आशंका बनी रहेगी। इसी तरह परिवार के भीतर मतभेद बढ़ सकते हैं। यात्रा या वाहन आदि के उपयोग में सावधानी बरतना निहायत जरूरी है। कन्या - आज आपका दिल खुशियों से महक उठा रहेगा और आप अंदर से अध्यात्म की ओर खिंचते हुए दिखाई देंगे। घर में किसी मांगलिक अवसर के बन पाने की संभावना भी बनती दिखेगी, जिससे वातावरण सकारात्मक बनेगा। किसी नए प्रोजेक्ट या कार्य की शुरुआत आज अपने पार्टनर के साथ शुभ संकेत के साथ हो सकती है। परिवार के माहौल में भी खुशहाली और समान शांतिपूर्ण ऊर्जा बनी रहेगी, और आपके सम्मान में वृद्धि होगी।

तुला - आप जिस काम को बहुत समय से कर रहे हैं, आज वह काम सफल होकर पूरा होते देखेंगे। किसी खास काम के लिए आप अपने मित्रों और रिश्तेदारों से सहयोग मांग सकते हैं। आज अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें, नहीं तो आपके बनाए जा रहे कार्य में बाधा आ सकती है। परिवार के कुछ सदस्यों के बीच कुछ विचारों को लेकर मतभेद बनेंगे। वृश्चिक - आज आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का मौका पा सकते हैं, जिससे परिवार के सभी सदस्य एक साथ समय बिता कर खुशी महसूस करेंगे। आज आपको कोई बड़ा अवसर मिल सकता है, जिससे घर में सुख-शांति की लहर रहेगी और समृद्धि बढ़ेगी। नौकरी या कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। धनु - आज आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का मौका पा सकते हैं, जिससे परिवार के सभी सदस्य एक साथ समय बिता कर खुशी महसूस करेंगे। आज आपको कोई बड़ा अवसर मिल सकता है, जिससे घर में सुख-शांति की लहर रहेगी और समृद्धि बढ़ेगी। नौकरी या कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।