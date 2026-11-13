धर्म डेस्‍क। ज्‍योतिष में हर दिन नया होता है। सभी राशियों पर असर होता है। किसी के लिए दिन अच्‍छा तो किसी के लिए बुरा होता है। आइये पढ़ते हैं कि 13 नवंबर, शुक्रवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा।

आज का राशिफल, दिनांक 13.11.2026 मेष - आज का दिन व्यापारिक दृष्टि से अच्छा रहने वाला है व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा बड़े मुनाफे के योग हैं ग्राहकों के साथ आज आपका व्यवहार आपको लोकप्रिय बना सकता है आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा पारिवारिक संबंध अच्छे होंगे मार्केट में आज आप निवेश कर सकते हैं नया वाहन खरीदने के योग बनेंगे

वृषभ - आज का दिन आपके लिए अच्छा है व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग होंगे परिवार के साथ आज आप मार्केट करने जा सकते हैं नया मकान या वाहन खरीदने के योग बनेंगे व्यापारिक लोगों के लिए दिन अच्छा है मार्केट वालों के लिए आज का दिन मुनाफे से भरा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ होगा पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे मिथुन - आज का दिन अच्छा है किसी बड़े कार्य को लेकर योजना सफल होगी व्यापारिक लोगों को आज बड़ा मुनाफा होगा हालांकि स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रहेगा मौसमी बीमारियों की चपेट में आप आ सकते हैं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें व्यापार व्यवसाय का विस्तार होगा नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा

कर्क - आज का दिन आपके लिए अच्छा है आर्थिक नए रास्ते बनेंगे किसी बड़ी कंपनी में आज आपके कार्य मिल सकता है अपने पुराने कार्य के साथ-साथ नए कार्य से भी लाभ होगा करियर के लिए दिन अच्छा है व्यापार व्यवसाय वालों को आज मुनाफे के योग बनेंगे पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे नौकरी वालों को पदोन्नति की संभावना है सिंह - आज अपने परिवार के साथ आप मांगलिक कार्यों को घर में कर सकते हैं घर में माहौल शानदार रहेगा पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे पुराने विवाद खत्म होंगे व्यापार व्यवसाय वालों के लिए दिन अच्छा है बड़े मुनाफे के योग बनेंगे शेयर मार्केट में लाभ कमा सकते हैं आज कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होगा कन्या - आज का दिन अच्छा है किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं व्यापार क्षेत्र में भी बड़े परिवर्तन के साथ-साथ नए अवसर आपको प्राप्त होंगे व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे आर्थिक निवेश बढ़ेगा पारिवारिक संबंधों में मधुरता आएगी नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा है आज कोई नई वस्तु खरीद सकते हैं तुला - आज का दिन अपने परिवार के साथ व्यतीत होगा घरेलू छोटे-छोटे कार्यों में आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं साथ ही साथ आज आपको मार्केट के काम को निपटा सकते हैं परिवार के साथ शॉपिंग करना घरेलू जरूरत को ध्यान में रखकर वस्तुओं को खरीदना रहेगा व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा नौकरी में सफलता रहेगी

वृश्चिक - आज का दिन बड़े मुनाफे से भरा रहेगा व्यापारिक लोगों के लिए देना अच्छा है नौकरी वालों को भी आज पारिवारिक लोगों के साथ समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा घर में आध्यात्मिक माहौल होगा पुरानी विवाद खत्म होंगे व्यापार व्यवसाय में लाभ रहेगा करियर के लिए दिन अच्छा है धनु - आज आपको कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा घर में नए मेहमान का आगमन होगा किसी बड़े कार्य को लेकर मन में चल रही चिंता खत्म होगी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी आज मित्रों परिजनों से आर्थिक मदद मिलेगी व्यापार व्यवसाय में बड़े लाभ के योग बनेंगे नौकरी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी मकर - आज का दिन आपके लिए अच्छा है कोई सुखद समाचार आज आपको मिलेगा घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे व्यापार आदि में लाभ के योग हैं परिवार के साथ आज का दिन मौज मस्ती से भरा रहेगा घरेलू कार्यों में आज आप अपना सहयोग कर सकते हैं आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा है नौकरी वालों के लिए आज बड़े लाभ की संभावना है लंबी यात्रा के योग हैं