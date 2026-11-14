धर्म डेस्‍क। ज्‍योतिष के अनुसार हर दिन एक नया दिन होता है और इसका सभी राशियों की दिनचर्या पर असर पड़ता है। इसी क्रम में देखते हैं कि आज 14 नवंबर, 2026, शनिवार का दिन कैसा रहेगा। पढ़ें राशिफल। आज का राशिफल दिनांक 14.11.2026 मेष - आज का दिन आपका अच्छा रहेगा कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होगा आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में चल रहा उतार-चढ़ाव खत्म होगा व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे

बृषभ - आज का दिन अच्छा है स्वास्थ्य में लाभ रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ दिन अच्छा रहने वाला है घरेलू जरूरी कार्यों में परिवार का सहयोग कर सकते हैं व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं नया वाहन मकान प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा है

मिथुन - आज का दिन आपका महत्वपूर्ण है नए व्यापार का शुभारंभ होगा आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा है व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे नौकरी वालों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है स्थान परिवर्तन के योग हैं आज घर में कोई नया मेहमान आ सकता है कर्क - आज का दिन अच्छा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा व्यापारिक लोगों के लिए दिन मुनाफा से भरा रहेगा कार्य की अधिकता के कारण स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे आज आप परिवार के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं घरेलू खरीदारी कर सकते हैं

सिंह - आज का दिन आपके लिए अच्छा है घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे स्वास्थ्य में लाभ रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे नौकरी वालों के लिए कुछ विवाद की स्थिति बन सकती है व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं मार्केट में निवेश करना अच्छा रहेगा। कन्या - आज आप अपने परिवार के साथ घरेलू कार्यों की शॉपिंग कर सकते हैं परिवार में माहौल अच्छा रहेगा आपसे प्रेम दिखाई पड़ेगा व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं नौकरी वालों के लिए दिन खास रहेगा तुला - आज का दिन अच्छा है स्वास्थ्य में लाभ रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ कहीं बाहर जाने की प्लानिंग हो सकती है घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे किसी नए कार्य को लेकर चल रही योजना सफल होगी आर्थिक बड़े निर्णय आज आप लेंगे व्यापार व्यवसाय में लाभ रहेगा वृश्चिक - आज का दिन आप विवादों से दूर रहे वाणी का उपयोग संभाल कर करें कार्यक्षेत्र में साथी लोगों के साथ मतभेद हो सकते हैं हालांकि आर्थिक लाभ के योग बनेंगे व्यापार आदि में लाभ होगा करियर के लिए दिन अच्छा है नौकरी वालों को बड़ी कामयाबी मिलेगी आज नया वाहन खरीदने के योग बनेंगे

धनु - आज का दिन अच्छा है स्वास्थ्य में लाभ रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ घरेलू कार्यों में परिवार की मदद कर सकते हैं आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा रुका हुआ धन प्राप्त होगा कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं प्रॉपर्टी के कार्यों में निवेश कर सकते हैं मकर - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा आज आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होने से मन प्रसन्न होगा आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा है व्यापार आदि में लाभ के योग रहेंगे हालांकि स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रहेगा कार्य की अधिकता के कारण शारीरिक थकान रहेगी कुंभ - आज का दिन अच्छा है स्वास्थ्य में लाभ रहेगा करने मेहमानों का आगमन होगा पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा किसी मांगलिक कार्य के योग बनेंगे आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा व्यापार आदि में लाभ के योग हैं हालांकि आज विवादों से दूर रहे नौकरी वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा