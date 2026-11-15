धर्म डेस्‍क। अंतरिक्ष में जब सितारे अपनी स्थिति बदलते हैं तो यहां ज़मीन पर लोगों की किस्‍मत भी बदलती है। यह क्रम रोज होता है। यही कारण है कि किसी के लिए कोई दिन बहुत अच्‍छा होता है तो किसी के लिए बहुत बुरा। आइये जानते हैं कि आज 15 नवंबर, 2026, रविवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा।

आज का राशिफल, दिनांक 15.11.2026 मेष - आज का दिन अच्छा है स्वास्थ्य में लाभ रहेगा घर में मांगलिक कार्यों के योग मिलेंगे परिवार के साथ आज का दिन खुशी के साथ व्यतीत होगा आपसी प्रेम परिवार में दिखाई पड़ेगा व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं आर्थिक दृष्टि से लाभ प्राप्त होगा नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा है

वृषभ - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा परिवार के साथ आज घर में मांगलिक कार्यों में सम्मिलित होंगे व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं नया वाहन मकान खरीदने के योग बनेंगे शेयर मार्केट वालों के लिए लाभ रहेगा नौकरी वालों के लिए आज का दिन अच्छा है मिथुन - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ चल रहे मतभेद खत्म होंगे घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा आज बड़े लाभ के योग हैं नया वाहन मकान खरीदने के योग बनेंगे

कर्क - आज का दिन आपके लिए सुखद समाचार लेकर आने वाला है घर में कोई नया मेहमान आ सकता है पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे स्वास्थ्य में लाभ रहेगा व्यापार आदि में लाभ के योग बनेंगे आज किसी बड़े कार्य में निवेश कर सकते हैं मार्केट वालों को लाभ रहेगा सिंह - आज का दिन अच्छा है स्वास्थ्य में लाभ रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ पुराने मतभेद खत्म होंगे आज घर में मांगलिक कार्यों में आप सम्मिलित हो सकते हैं किसी बड़े कार्य को लेकर चल रही योजना में आज बड़ा निवेश कर सकते हैं आर्थिक बड़े लाभ के योग बनेंगे व्यापार आदि में लाभ होगा कन्या - आज का दिन अच्छा है स्वास्थ्य में लाभ रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ आपसी सामंजस्य बना रहेगा व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग है शेयर मार्केट वालों के लिए दिन अच्छा है आज आप बड़ा निवेश कर सकते हैं आज घरेलू कार्यों को लेकर परिवार के लोगों के साथ समय व्यतीत होगा नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा है तुला - आज का दिन अच्छा है व्यापार व्यवसाय में आर्थिक लाभ के योग बनेंगे आज किसी नए कार्य की शुरुआत हो सकती है मित्रों का परिजनों का सहयोग मिलेगा पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे आर्थिक बड़ा निवेश आज आप कर सकते हैं मार्केट वालों के लिए देना अच्छा है नौकरी वालों को सुखद समाचार प्राप्त होगा

वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए अच्छा है स्वास्थ्य में लाभ रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ कहीं बाहर जाने की योजना बन सकती है घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं नया वाहन खरीद सकते हैं शेयर मार्केट में निवेश करने वालों के लिए आज बड़ा मुनाफा प्राप्त होगा धनु - आज का दिन अच्छा है स्वास्थ्य में लाभ रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में चल रहा उतार-चढ़ाव खत्म होगा घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे किसी नए कार्य की शुरुआत हो सकती है व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं आर्थिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा है नौकरी वालों के लिए पुराने विवाद खत्म होंगे मकर - आज का दिन अच्छा है स्वास्थ्य में लाभ रहेगा घर में नए मेहमान का आगमन हो सकता है पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा किसी विशेष कार्य को लेकर लंबी यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है आर्थिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा है व्यापारिक लोगों के लिए लाभ होगा मार्केट में निवेश कर सकते हैं