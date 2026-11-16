Aaj Ka Rashifal 16 Nov 2026: वृषभ, मेष और कर्क के लिए बेहतरीन दिन, जानें आज का राशिफल

धर्म डेस्‍क। हर दिन का अपना एक प्रभाव होता है, इसके चलते ही हमें कभी अच्‍छे तो कभी बुरे परिणाम मिलते हैं। यह सब ग्रहों की पोजीशन से तय होता है। आइये जानते हैं कि 16 नवंबर, सोमवार, 2026 का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा।

आज का राशिफल, दिनांक 16.11.2026 मेष - आज का दिन अच्छा है स्वास्थ्य में लाभ रहेगा व्यापार व्यवसाय वालों के लिए दिन अच्छा है व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे कार्य के सिलसिले में लंबी यात्रा पर जा सकते हैं परिवार के साथ दिन अच्छा रहेगा घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे मार्केट में लाभ की योग है

वृषभ - आज का दिन अच्छा है कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे करियर वालों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है आज आपको कोई महत्वपूर्ण पद मिल सकता है सम्मान की वृद्धि होगी व्यवसाय व्यापार वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा आर्थिक लाभ के योग बनेंगे पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे मिथुन - आज का दिन अच्छा रहेगा स्वास्थ्य में चल रहा उतार-चढ़ाव खत्म होगा पारिवारिक लोगों के साथ मांगलिक कार्यों में सम्मिलित होंगे परिवार के साथ आपसी सामंजस्य बना रहेगा व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं नौकरी के क्षेत्र में आज का दिन अच्छा रहेगा सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति होगी

कर्क - आज का दिन आपके लिए अच्छा है पारिवारिक लोगों के साथ अच्छे रहेंगे घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे घरेलू कार्यों में आज आप परिवार के साथ सम्मिलित रहेंगे व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं शेयर मार्केट में बड़ा निवेश आप कर सकते हैं प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में लाभ होगा नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा है सिंह - आज का दिन आपके लिए सुखद समाचार से भरा रहेगा घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है पारिवारिक लोगों के साथ दिन अच्छा रहेगा घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे करियर वालों के लिए देना अच्छा है आज आप व्यापार व्यवसाय में लाभ अर्जित करेंगे कन्या - आज का दिन आपके लिए अच्छा है स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव के बावजूद दिन अच्छा रहेगा आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आर्थिक लाभ के योग बनेंगे लेकिन खर्च की अधिकता रहेगी व्यापार व्यवसाय में विवाद की स्थिति बन सकती है सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में विवाद खत्म होगा नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा है तुला - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे आज आपको विवादों से दूर रहना होगा वाणी का उपयोग संभलकर करें आर्थिक दृष्टि से आज का दिन थोड़ा परेशानी से भरा रह सकता है कोई महत्वपूर्ण कार्य रुक सकता है हालांकि व्यापार आदि में स्थिति सामान्य रहेगी पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे

वृश्चिक - आज का दिन अच्छा है स्वास्थ्य में लाभ रहेगा परिवार वालों के साथ आज कहीं बाहर जाने का योग बन सकता है मांगलिक कार्यों के योग घर में निर्मित होंगे मेहमानों का आगमन होगा आज का दिन आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहेगा व्यापार आदि में लाभ के योग हैं आज आप नया वाहन मकान खरीद सकते हैं धनु - आज का दिन आपके लिए अच्छा है कोई सुखद समाचार आज आपको प्राप्त होगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे किसी विशेष कार्य को लेकर लंबी यात्रा पर जाने की योजना बनेगी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा मकर - आज का दिन अच्छा है घर परिवार के साथ संबंध अच्छे रहेंगे स्वास्थ्य में लाभ रहेगा दैनिक कार्यों में लाभ के योग बनेंगे व्यापार व्यवसाय वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा हालांकि आज आर्थिक व्यय के योग भी बनेंगे नौकरी वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा आकस्मिक धन प्राप्त होगा यात्रा आदि में सावधानी रखें