धर्म डेस्‍क। हर दिन का अपना असर होता है। कोई दिन आपके लिए अच्‍छा होता है तो कोई दिन बुरा। यह सब ग्रहों की पोजीशन के चलते ही निर्धारित होता है। आइये समझते हैं कि आज 17 नवंबर, 2026, मंगलवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा।

आज का राशिफल, दिनांक 17.11.2026 मेष - आज का दिन अपने व्यापार व्यवसाय में आप बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं हालांकि आज आपको अपने शत्रु पक्ष से सावधान रहने की आवश्यकता है कुछ बातों को किसी के साथ शेयर ना करें नहीं तो आपके हाथ से बढ़िया मुनाफा निकल सकता है पारिवारिक लोगों की शान संबंध अच्छे रहेंगे नौकरी वालों के लिए कामयाबी मिलेगी

वृषभ - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा आज लोग आपके व्यवहार से इंप्रेस होंगे कोई विशेष कार्य पूरा होने से मन प्रसन्न रहेगा किसी खास कार्य को लेकर आज आपको लंबी यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं मित्रों के साथ यात्रा सुखद रहेगी व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे मिथुन - अपने परिवार के साथ आज आप लंबी यात्रा पर जा सकते हैं छुट्टियों के पल परिवार के साथ आज व्यतीत होंगे बहुत समय बाद आप और आपका परिवार एकत्रित नजर आएगा व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे किसी नई कार्य की शुरुआत कर सकते हैं नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा है पुराना विवाद खत्म होगा

कर्क - आज का दिन आपके लिए अच्छा है आज आप अपने कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव कर सकते हैं आर्थिक दृष्टि से आज अपने मित्रों का परिजनों का सहयोग आपको मिलेगा कार्यक्षेत्र में नया प्रयोग आपको सफलता दिलाने वाला होगा व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग है नौकरी में चल रहा है विवाद खत्म होगा शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं सिंह - आज का दिन अच्छा है घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे आज स्वास्थ्य में कुछ उतार-चढ़ाव रहेगा हालांकि दिन अच्छा रहेगा व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे नए कार्य को लेकर योजना सफल होगी नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा है मित्रों के साथ कहीं बाहर जाने की योजना बनेगी कन्या - आज का दिन आपके लिए अच्छा है स्वास्थ्य में लाभ रहेगा परिवार वालों के साथ पुराने विवाद खत्म होंगे पैतृक संपत्ति को लेकर न्यायालय पक्ष में विजय प्राप्त होगी व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव की संकेत हैं नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा है तुला - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा घर में मेहमान का आगमन हो सकता है परिवार में माहौल शानदार रहेगा किसी धार्मिक कार्य के आयोजन बनेंगे व्यापार व्यवसाय में लाभ रहेगा हालांकि आज आपको आर्थिक रूप से थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है नौकरी वालों के लिए दिन ठीक है विवादों से दूर रहें

वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए अच्छा है स्वास्थ्य में लाभ रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में चल रहा उतार-चढ़ाव खत्म होगा व्यापार आदि में बड़े लाभ के योग बनेंगे आज आपका निर्णय लोगों को आश्चर्यचकित कर सकते हैं आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी मित्रों के साथ कहीं बाहर जाने की योजना बनेगी यात्रा में सावधानी रखें धनु - आज का दिन अच्छा है स्वास्थ्य में लाभ रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ मतभेद खत्म होंगे व्यापार व्यवसाय में बड़े प्रयोग आज आपको बड़ा लाभ दे सकते हैं शेयर मार्केट में लाभ के योग बनेंगे किसी नए कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं नौकरी वालों के लिए दिन सामान्यतः ठीक रहेगा विवादों से दूर रहे वाणी का उपयोग संभलकर कर करें मकर - आज का दिन आपके लिए अच्छा है कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे पुराने विवाद खत्म होंगे मित्रों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे परिवार में मांगलिक कार्य के योग बन सकते हैं किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात होगी व्यापार व्यवसाय में सामान्य लाभ के योग हैं नौकरी में पुराना विवाद खत्म होगा