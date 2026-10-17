Aaj Ka Rashifal: मेष को मिलेगी प्रॉपर्टी, सिंह को नौकरी में प्रमोशन का योग, तुला की चमकेगी किस्मत, जानें सभी राशियों का हाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की चाल का असर सभी 12 राशियों (Today Horoscope 17 October) पर पड़ता है। आज 17 अक्टूबर को कुछ राशियों के लिए दिन बेहद शुभ है तो कुछ को संभलकर रहने की जरूरत है। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का आज का विस्तृत राशिफल।

मेष राशि - शानदार दिन, रुके काम होंगे पूरे मेष राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। लंबे समय से आपके जो काम रुके हुए थे, वे आज पूरे हो सकते हैं। इससे मन में प्रसन्नता रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप लाभ महसूस करेंगे। अगर आप बीमार चल रहे थे तो सेहत में सुधार होगा। परिवार के साथ आज आप कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं, जिससे पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा।

आज प्रॉपर्टी के लिहाज से भी दिन अच्छा है। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। व्यापार और व्यवसाय में आज लाभ के योग बन रहे हैं। बिजनेस में नई डील फाइनल हो सकती है। नौकरी के क्षेत्र में भी आपको कामयाबी मिलेगी। बॉस आपके काम से खुश रहेंगे। वृषभ राशि - समस्याओं से भरा दिन, रहें सावधान वृषभ राशि के लिए आज का दिन थोड़ा मुश्किलों भरा रह सकता है। आज आप शारीरिक थकान महसूस करेंगे। काम का दबाव ज्यादा होने से एनर्जी कम लगेगी। कार्यक्षेत्र में आज उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा, इसलिए कोई भी फैसला सोच-समझकर लें। व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेन-देन में सावधानी बरतें। पारिवारिक लोगों से संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए जुबान पर कंट्रोल रखें। छोटी बात को बड़ा न बनने दें। हालांकि राहत की बात ये है कि नौकरी के क्षेत्र में आज आपको कामयाबी मिल सकती है। मेहनत का फल मिलेगा।

मिथुन राशि - नए काम की शुरुआत, शत्रु होंगे पराजित मिथुन राशि वाले आज किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने पुराने कार्यक्षेत्र को छोड़कर कुछ नया करने का मन बना सकते हैं। व्यापार और व्यवसाय में आज स्थिति सामान्य रहेगी। ज्यादा लाभ या हानि नहीं होगी। पारिवारिक संबंध भी सामान्य बने रहेंगे। आज आपको किसी धार्मिक कार्य में शामिल होने का अवसर मिल सकता है, जिससे मन को शांति मिलेगी। नौकरी के क्षेत्र में आज थोड़ा विवाद की स्थिति बन सकती है। सहकर्मियों से बहस से बचें। लेकिन अच्छी बात ये है कि आज शत्रु पक्ष पराजित होगा और आप हर चुनौती का सामना कर लेंगे। कर्क राशि - विवादों से बचें, विरोध हो सकता है कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन विवादों से भरा रह सकता है। पारिवारिक माहौल आपके विपरीत जा सकता है। घर में किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। कार्यक्षेत्र में भी शत्रु पक्ष आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। आज आपका किसी काम को लेकर बड़ा विरोध हो सकता है, इसलिए हर कदम फूंक-फूंक कर रखें। व्यापार और व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी। न ज्यादा लाभ न हानि। नौकरी के क्षेत्र में भी आज मतभेद रहने की संभावना है। शांत रहकर दिन निकालना बेहतर होगा। सिंह राशि - यात्रा और प्रमोशन के योग सिंह राशि के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आज लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। परिवार के साथ आज का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। घर में खुशी का वातावरण रहेगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्य के योग भी बन सकते हैं। शादी या सगाई जैसी बात आगे बढ़ सकती है। नौकरी के क्षेत्र में आज आपको पदोन्नति मिल सकती है। सीनियर्स आपके काम को सराहेंगे। व्यापार और व्यवसाय में भी आज बड़े लाभ के योग बने हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कन्या राशि - चिंता रहेगी, प्रॉपर्टी विवाद में उलझ सकते हैं कन्या राशि वाले आज किसी कार्य को लेकर चिंतित नजर आएंगे। मन में बेचैनी रह सकती है। कार्यक्षेत्र में आज आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। लोग आपके काम में अड़ंगा डाल सकते हैं। व्यापार और व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी। आज प्रॉपर्टी संबंधी किसी विवाद में आप उलझ सकते हैं, इसलिए कागजी काम में सावधानी बरतें। पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे और परिवार का सपोर्ट मिलेगा। मित्रों का भी सहयोग मिलेगा, जिससे कुछ समस्याएं हल होंगी।

तुला राशि - बड़ी कामयाबी का दिन, निवेश का मौका तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बड़ी कामयाबी लेकर आ रहा है। आपके मन में जो काम लंबे समय से चल रहा था, वह आज सफल हो सकता है। किसी काम को लेकर आज आप बड़ा निवेश भी कर सकते हैं, जो भविष्य में लाभ देगा। पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। आज लंबी यात्रा के योग भी बन रहे हैं। यात्रा आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आएगी। वृश्चिक राशि - विवाद खत्म होंगे, निवेश के लिए अच्छा दिन वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन अच्छा है। आज आप अपने काम को लेकर चल रहे पुराने विवादों को खत्म करने में सफल होंगे। कार्यक्षेत्र में लोगों का सहयोग मिलेगा, जिससे काम आसान होगा। व्यापार और व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे और घर में खुशी का माहौल रहेगा। घर में किसी मांगलिक कार्य के योग भी बन सकते हैं। आज भूमि, प्रॉपर्टी और वाहन पर बड़ा निवेश करने के लिए दिन शुभ है। धनु राशि - शानदार दिन, लोग करेंगे सराहना धनु राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज आपके कार्य को लेकर लोग आपकी सराहना करेंगे। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। कार्यक्षेत्र में साथी लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा और घर में सबके साथ तालमेल बना रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधी जो विवाद चल रहे थे, वे आज खत्म हो सकते हैं। आर्थिक तौर पर आज नए रास्ते बनेंगे। आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। नौकरी के क्षेत्र में भी कामयाबी मिलेगी।