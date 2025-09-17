धर्म डेस्क। आज का दिन बारह राशियों के लिए अलग-अलग अनुभव लेकर आया है। किसी को व्यापार-व्यवसाय में सफलता और रुके हुए कार्यों की पूर्ति का आनंद मिलेगा तो किसी को परिवारिक संबंधों और स्वास्थ्य में सावधानी बरतनी होगी। जहां सिंह और धनु राशि वालों के लिए आर्थिक और पेशेवर क्षेत्र में शुभ समाचार की संभावना है, वहीं कर्क और कन्या राशि जातकों को वाणी और निर्णय में संयम रखना ज़रूरी होगा। धार्मिक यात्राओं और नए संपर्कों से कई राशियों को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। कुल मिलाकर आज का दिन संतुलन और विवेक के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है।

मेष - आज का दिन जातक के लिए मंगलमय रहेगा। प्रातः काल चलकर किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आज जातक को अपने व्यापार और व्यवसाय में लाभ मिलेगा, और रुके हुए कार्य जल्द ही पूरे होंगे। पुराने रोग से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें; तुरंत चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए।

वृषभ - आज का दिन आपके लिए विशेष लाभकारी रहने वाला है। यह समय आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। आपका जीवनसाथी आज आपके साथ समय बिताकर सुखद पल साझा करेगा और घर की खुशहाली बढ़ेगी। पुराने रुके हुए काम आज हल होकर पूरे हो जाएंगे, जिससे आपके मन में नई ऊर्जा और स्पष्टता का संचार होगा। बिज़नेस और वित्त की दृष्टि से भी आज का दिन सकारात्मक परिणाम दे सकता है। मिथुन - आज का दिन मिलाजुला रहेगा, सुबह-सवेरे पड़ोसी से किसी वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है, ऐसे में सतर्क रहना ज़रूरी है। व्यापार-व्यवसाय सामान्य गतिशीलता दिखाएगा। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन थोड़ा कमजोर है, खाने-पीने में सावधानी रखें।

कर्क - आज का दिन कई मायनों में चुनौतीपूर्ण रहेगा। आपका मन अस्थिर रह सकता है और छोटी-छोटी घटनाओं पर भी आपव्यथित हो उठेंगे। कार्यस्थल पर सहकर्मियों से वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। साथ ही परिवार के किसी सदस्य का मन-अनमना होना भी संभव है, जो आपसे असंयमित व्यवहार या नाराजगी दिखा सकता है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि आप वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें सिंह - आज का दिन आपके लिए लाभदायक सावित होगा। व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में आपको उम्मीद से बेहतर सफलता मिलने की संभावना है। ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों से मिलना फायदेमंद साबित होगा और उनके साथ संपर्क निर्माण से भी लाभ होगा। रुके हुए सरकारी कामकाज आज पूरी हैंगे या तेजी से आगे बढ़ेंगे। भविष्य को लेकर आज आप सकारात्मक योजनाओं की रचना कर सकते हैं। कन्या - आज का दिन जातक के लिए अच्छा नहीं है; मान-सम्मान में कमी आ सकती है और किसी करीबी से रिश्ते में खटास या दूरी बन सकती है। नई गतिविधियाँ शुरू करने से पहले शुभचिंतकों से सलाह लेना उचित रहेगा, और किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले सावधानी बरतें। बाजार में निवेश से बचना बेहतर रहेगा ताकि नुकसान से बचा जा सके। शाम के समय पुराने एक मित्र से टेलीफोन पर बातचीत हो सकती है, जिससे मन प्रफुल्लित होगा। तुला - आज का दिन सामान्य रहेगा। आज धार्मिक स्थल की यात्रा संभव है। सुबह कोई अप्रत्याशित मेहमान घर आ सकता है, जिससे आप व्यस्त रहेंगे। मन कुछ विचलित और उद्विग्न हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से भी दिन अच्छा नहीं है और अनावश्यक खर्च होने की संभावना अधिक है। जातक खुद को बोझिल, थका हुआ और असहाय महसूस कर सकता है।

वृश्चिक - आज का दिन मिश्रित प्रभाव लेकर आएगा। सुबह के समय कुछ शुभ समाचार मिलने की संभावना है, जिससे हृदय प्रफुल्लित रहेगा और मन में संतोष बना रहेगा। वहीं व्यवसायिक क्षेत्र में कुछ गलत निर्णय भी संभव हैं, जिनसे बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, इसलिए सावधानीपूर्वक सोच-समझकर कदम उठाना चाहिए। विद्यार्थी आज पढ़ाई पर एकाग्र नहीं रह पाएंगे और मन कुछ दूसरी चीजों में लग सकता है। शाम के समय अपने किसी करीबी व्यक्ति के साथ वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है। धनु - आज का दिन जातक के लिए आर्थिक दृष्टि से शुभ रहेगा। उनका व्यापार-व्यवसाय में लाभ संभव है और वे कई पुरानी योजनाओं को आज ही अमल में ला सकते हैं। यदि जातक काफी समय से विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें सफलता मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य की बात करें तो आज का दिन सामान्य रहेगा। मकर - आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ है और आप अपने परिवार के साथ किसी खास अवसर में शामिल हो सकते हैं। मान-सम्मान में वृद्धि होगी और आपकी वाणी की सराहना लोग करेंगे। आज आपके चारों ओर नए मित्र बनेंगे जो भविष्य में आपके साथ लंबे समय तक खड़े रहेंगे। आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में हाथ-पैर में दर्द जैसी शिकायत रहने की संभावना है।