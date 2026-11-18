धर्म डेस्‍क। आज का दिन वृषभ, मिथुन, कन्‍या और तुला राशियों के लिए बहुत अच्‍छा है। वहीं, मेष, सिंह, कर्क और धनु के लिए मिले जुले परिणाम होंगे जिनमें प्रतिकूल अधिक हो सकते हैं। ऐसे में आज का राशिफल देखने के बाद ही प्‍लान तय करें। सभी 12 राशियों के लिए 18 नवंबर, 2026, बुधवार का दिन कैसा होगा, विस्‍तार से पढ़ें।

आज का राशिफल, दिनांक 18.11.2026 मेष - आज का दिन विवादों से भरा रहेगा कार्यक्षेत्र में सहयोगी लोगों से मतभेद की स्थिति बन सकती है आर्थिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा नहीं है व्यर्थ के कार्यों में खर्च होगा व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी स्वास्थ्य में उतार चढ़ा रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ दिन अच्छा रहेगा

वृषभ - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा कार्यक्षेत्र में लाभ रहेगा व्यापार व्यवसाय वालों के लिए दिन अच्छा है नौकरी के क्षेत्र वालों के लिए आज का दिन कामयाबी से भरा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ मतभेद खत्म होंगे नया वाहन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं मिथुन - आज का दिन अच्छा है आर्थिक दृष्टि से बड़े मुनाफे के योग हैं कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा आर्थिक स्थिति मजबूत होगी नए आर्थिक रास्ते बनेंगे व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में सुधार रहेगा मित्रों के साथ लंबी यात्रा पर जाने के योग बनेंगे

कर्क - आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रहेगा कार्यक्षेत्र में आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है बड़े कार्य को पूरा करने के लिए आर्थिक सहयोग लेना पड़ सकता है व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी पारिवारिक विवाद बना रहेगा सिंह - आज का दिन यात्रा के समय सावधानी रखें वाहन दुर्घटना के योग हैं कार्य क्षेत्र में विवादों से दूर रहे आर्थिक दृष्टि से आज कोई महत्वपूर्ण कार्य रुक सकता है अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे घर में मेहमानों का आगमन होगा व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी कन्या - आज का दिन आपके लिए शानदार है आज आपका ही महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं कार्यक्षेत्र में आपका निर्णय आपको बड़ी सफलता दिला सकता है व्यापार व्यवसाय में परिवर्तन का विचार अच्छा है आर्थिक लाभ होगा नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा है पुराने विवाद खत्म होंगे बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी परिवार के साथ दिन अच्छा रहेगा तुला - आज का दिन अच्छा है स्वास्थ्य में लाभ रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ कहीं बाहर जाने की योजना बन सकती है मौसम की दृष्टि से यात्रा आदि का सुखद आनंद प्राप्त होगा व्यापार व्यवसाय वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा आर्थिक लाभ होगा शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं करियर वालों के लिए दिन अच्छा है

वृश्चिक - आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी कार्यक्षेत्र में विवाद की स्थिति बनी रहेगी आर्थिक स्थिति सामान्यतः ठीक रहेगी पारिवारिक लोगों से मतभेद रहेंगे नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा है बड़ी सफलता मिलेगी कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के योग भी बनेंगे शेयर मार्केट में लाभ होगा यात्रा आदि के योग हैं धनु - आज आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें मौसमी बीमारियों की चपेट में आप आ सकते हैं स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है व्यापार व्यवसाय वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना आज आपको अच्छा रहेगा किसी बड़े कार्य में निवेश करने से पहले हर पहलू को जान ले पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे मकर - आज का दिन शानदार है कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे व्यापार व्यवसाय का विस्तार होगा किसी बड़ी पार्टनरशिप का आप हिस्सा बन सकते हैं सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा है लंबी-लंबी यात्रा के योग हैं