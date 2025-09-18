Aaj Ka Rashifal 18 September 2025: गुरुवार को इन 3 राशि वालों की चमकेगी किस्मत, पढ़ें आज का राशिफल

धर्म डेस्क। आज 18 सितंबर 2025 का दिन सभी राशियों के लिए कई तरह की संभावनाएं और चुनौतियां लेकर आया है। किसी को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी और पदोन्नति का अवसर मिलेगा तो किसी को परिवार का सहयोग और आर्थिक लाभ की संभावना बनेगी। वहीं कुछ जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतने और साझेदारी के मामलों में सतर्क रहने की जरूरत होगी।

कई राशियों के लिए यह दिन शुभ कार्यों, मांगलिक अवसरों और रिश्तों में मधुरता का संकेत देता है, जबकि कुछ के लिए तनाव, मतभेद और आर्थिक उतार-चढ़ाव का समय भी हो सकता है। कुल मिलाकर यह दिन संतुलन और समझदारी से आगे बढ़ने की सीख देता है।

मेष - आज आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे, और साथ ही आपको अपने कार्यक्षेत्र में एक खास पद या दायित्व मिल सकता है। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, तो आज सफलता मिलने की पूरी संभावना है। नए व्यवसाय या व्यवसायिक अवसरों के लिए आपको अपने परिवार की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, जिससे आय के नए स्रोत बनेंगे। इसके साथ ही परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने-फिरने की भी योजना बन सकती है। वृषभ - आज का दिन काफी मेहनत भरा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपको पूरे जोश के साथ काम करना पड़ेगा, जिससे स्वास्थ्य पर थोड़ी अधिक थकान का दबाव आ सकता है। व्यापारी या व्यवसायिक मामलों में अपने साझेदारों से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि धोखा मिल सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और गुप्त बातों को न बोलें। परिवार के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करें ताकि घर का माहौल सकारात्मक बना रहे।

मिथुन - आज का दिन आपके लिए कुछ चुनौतियों से भरा हो सकता है। पुराने विवाद एक बार फिर उभर सकते हैं, जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर आर्थिक स्थिति में गिरावट देखने को मिल सकती है, इसलिए नए काम की शुरुआत न करें। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो आज का दिन आपके लिए उपयुक्त नहीं है; बड़े जोखिम से बचना ही बेहतर होगा। परिवार के भीतर मतभेद बन सकते हैं। कर्क - आज का दिन आपके लिए खास मायने रखता है। आज आप किसी बड़े निर्णय को अपने कार्य क्षेत्र में ले सकते हैं, जिसका प्रभाव आपकी जिंदगी में स्पष्ट रूप से दिखेगा। आपके आर्थिक हालात थोड़े कमजोर रहेंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपके मित्रों और सहयोगियों का आर्थिक सहयोग मिलेगा। आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। परिवार में मांगलिक अवसर बनेंगे सिंह - आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा, खास तौर पर किसी खास काम के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आज उसे पूरा करें, तो आज का दिन आपके लिए सफलता लेकर आएगा। अगर अदालत पक्ष में किसी मामले पर विवाद चल रहा है, तो आज उसमें आपको सफलता मिलती दिखेगी। व्यापार या व्यवसाय में आर्थिक लाभ हो सकता है, और कुछ नए पार्टनर्स के साथ समझौता करने का अवसर भी मिल सकता है। कन्या - आज का दिन भागदौड़ और हलचल भरा रह सकता है। कार्यस्थल में अचानक बदलाव से आपको बाहर जाना पड़ सकता है और यात्रा करनी पड़ सकती है, इसलिए सावधानी रखना जरूरी है। वाहन चलाते समय विशेष भविष्य-ध्यान रखें और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें ताकि चोट-चपाट में न फंसें। स्वास्थ्य पर थोड़ा असर हो सकता है; आराम और ठीक-ठाक खान-पान पर ध्यान दें।

तुला - आज के दिन वाहन चलाते समय या लंबे सफर पर जाने के समय सावधानी बरतना आवश्यक है। मौसमी हालात के कारण परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में बुराई हो सकती है, जिससे मानसिक तनाव भी बना रहेगा। व्यापार-व्यवसाय के क्षेत्र में साथ दे रहे सहयोगी अचानक साथ छोड़ दें तो आर्थिक नुकसान संभव है। घर परिवार में कुछ बातों को लेकर जीवनसाथी या अन्य सदस्यों के बीच मतभेद हो सकता है। ऐसे वक्त में वाणी पर संयम बनाए रखना वृश्चिक - परिवार में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। पुराने किसी भी विवाद को हल कर देने का अवसर भी आ सकता है, जिससे आपका मन शांत और प्रसन्न रहेगा। इन सबके बीच आपके जीवन साथी के साथ के मतभेद दूर होंगे और रिश्ते मधुर बनेंगे। धनु - आज का दिन जब आप नया वाहन या घर खरीदने की योजना बना सकते हैं। पारिवारिक सहयोग और मित्रों का साथ मिलेगा, जिससे नौकरी के प्रयासों में भी सफलता की संभावना बढ़ेगी। व्यापार के क्षेत्र में लाभ की खबर भी संभव है। साथ ही आप परिवार के साथ धार्मिक यात्रा या अन्य आयोजनों के लिए भी जा सकते हैं।