    Aaj Ka Rashifal 19 November 2024: व्यापार में होगा लाभ, शानदार रहेगा दिन, पढ़ें आज का राशिफल

    आज का दिन कुछ राशियों के लिए अत्यंत शुभ तो कुछ के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। व्यापार, नौकरी, वित्त और परिवार में उतार-चढ़ाव संभव हैं। कई लोगों के लिए लाभ, यात्रा और नई शुरुआत के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य व विवादों से जुड़ी सावधानी आज आवश्यक रहेगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 19 Nov 2025 07:12:21 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 19 Nov 2025 07:12:21 AM (IST)
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. कई राशियों को आर्थिक लाभ व नई शुरुआत के योग।
    2. परिवार में मतभेद व तनाव की संभावना।
    3. व्यापार में जोखिम लेने से बचें आज।

    धर्म डेस्क। आज का दिन बारह राशियों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है। कुछ राशियों के लिए यह दिन प्रगति, लाभ और नई शुरुआत का संकेत दे रहा है, जबकि कुछ को सतर्क रहकर आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। कामकाज, स्वास्थ्य, परिवार और वित्त हर क्षेत्र में आज ग्रहों की चाल का स्पष्ट प्रभाव दिखेगा।

    जहां मेष, वृषभ, सिंह और मकर राशि वालों के लिए दिन अनुकूल और शुभ है, वहीं मिथुन, तुला, वृश्चिक और मीन को संभलकर कदम उठाने की सलाह दी जाती है। नए अवसर, रिश्तों में सुधार और आर्थिक लाभ की संभावनाएँ भी कई राशियों हेतु शुभ संकेत भेज रही हैं।


    मेष - आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आप अपने कार्यों को पूरा करने के लिए उत्साहित रहेंगे। नए लोगों से संपर्क लाभदायक रहेगा। वाणी के प्रभाव से बिगड़े हुए काम भी बन सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और परिवार में चल रहे मतभेदों को दूर करने का प्रयास करें। नौकरीपेशा लोगों को लाभ के योग बन रहे हैं।

    वृषभ - आज का दिन शुभ है। किसी नए कार्य की शुरुआत हो सकती है। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। सामाजिक क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। किसी महत्वपूर्ण काम के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। कोई बड़ा कार्य पूरा होने से मन प्रसन्न रहेगा।

    मिथुन - आज का दिन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी संभव है। परिवार के कुछ सदस्य आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं जिससे तनाव महसूस होगा। वाणी को संयमित रखना आवश्यक है। व्यापार में किसी पर अत्यधिक भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। विवादों से दूर रहें।

    कर्क - आज का दिन अच्छा रहेगा, लेकिन परिवार में किसी अप्रिय सूचना से मन दुखी हो सकता है। व्यापार में लाभ के योग हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों पर लिया गया फैसला फायदेमंद सिद्ध होगा। पुराने पारिवारिक तनाव खत्म होंगे। आज किसी को बड़ी धनराशि उधार देना उचित नहीं रहेगा।

    सिंह - आपकी राशि के लिए दिन सकारात्मक है। शेयर मार्केट में लाभ की संभावना है। नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है। आपके व्यवहार से शत्रु भी शांत रहेंगे। धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है। कुल मिलाकर दिन शुभ रहेगा।

    कन्या - आज आपका और आपके परिवार का दिन श्रेष्ठ रहेगा। लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। घर में नए मेहमान के आगमन का योग है। वाणी के प्रभाव से रुके हुए काम बनेंगे। भूमि, भवन या वाहन खरीदने के योग हैं। पैतृक संपत्ति में लाभ मिलेगा।

    तुला - आज दिन सामान्य है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संपत्ति विवादों से दूरी बनाए रखें। कोर्ट-कचहरी में आज परिस्थितियाँ आपके पक्ष में नहीं होंगी। शत्रु पक्ष हावी हो सकता है। पति-पत्नी में मतभेद संभव है। परिवार के लोग आपके व्यवहार से असंतुष्ट हो सकते हैं। व्यापार में बड़ा जोखिम आज न लें।

    वृश्चिक - आज दिन उतार-चढ़ाव वाला रहेगा। लंबी यात्रा करते समय सावधानी रखें, दुर्घटना का योग बन रहा है। धन लेनदेन सोच-समझकर करें। नए काम की शुरुआत करते समय सभी तथ्यों को जान लें, अन्यथा हानि हो सकती है। व्यापार में शत्रु पक्ष सक्रिय रहेगा। परिवार में मानसिक तनाव संभव है।

    धनु - आज का दिन सामान्य से अच्छा रहेगा। घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे। रुका हुआ धन मिलेगा। मेहमानों का आगमन होगा। कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। व्यापार में नई साझेदारी लाभ देगी। भूमि, भवन या वाहन खरीदने का योग बन सकता है।

    मकर - आज दिन उत्तम रहेगा। पुराने विवाद खत्म होंगे। सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। नौकरी में अधिकारियों से सराहना मिलेगी। मनचाही इच्छा पूरी हो सकती है। पत्नी/साथी के साथ लंबी यात्रा का योग है। व्यवसाय में लाभ होगा।

    कुंभ - आज का दिन सामान्य रहेगा। परिवार में पुरानी बातों के कारण विवाद पुनः उभर सकते हैं। व्यापार में परिस्थिति अनुकूल नहीं रहेगी। किसी को धन उधार देना हानिकारक रहेगा। लंबी यात्रा के योग हैं। न्यायालय संबंधी मामलों में शत्रु पक्ष मजबूत दिखेगा।

    मीन - आज दिन सामान्य रहेगा। किसी बात को लेकर मन अशांत रहेगा। व्यापार में हानि का योग है। किसी बड़े काम में रुकावट आ सकती है, जिससे चिंता बढ़ेगी। परिवार में तनाव बढ़ सकता है। नए काम की शुरुआत सोच-समझकर करें।

