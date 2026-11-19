धर्म डेस्‍क। ज्‍योतिष के अनुसार हर दिन अपना एक असर लिए होता है इसके चलते हमारी दिनचर्या प्रभावित होती है। किसी के लिए समय अनुकूल होता है तो किसी के लिए प्रतिकूल। इसी क्रम में आज हम आपके लिए 19 नवंबर, 2026, गुरुवार का राशिफल लेकर प्रस्‍तुत हैं। आइये जानते हैं कि आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा।

आज का राशिफल, दिनांक 19.11.2026 मेष - आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी कार्यक्षेत्र में आर्थिक नुकसान की संभावना है आज आपका डिसीजन आपको नुकसान में डाल सकते हैं ऐसे में निर्णय सोच विचार कर ले व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी पारिवारिक मतभेद रहेंगे

वृषभ - आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा आज आप व्यक्तिगत रूप से बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं कोई महत्वपूर्ण कार्य आज आपके हाथ आ सकता है आर्थिक लाभ के योग हैं पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे नौकरी वालों के लिए दिन शानदार है मिथुन - आज का दिन आपके लिए शानदार है कार्यक्षेत्र में नए कार्य आज आपको मिल सकते हैं आज आपके साथी लोग आपको बड़ी सपोर्ट करेंगे आर्थिक दृष्टि से आज आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी व्यापार व्यवसाय में बड़े लाभ के योग बनेंगे किसी नए कार्य की शुरुआत भी हो सकती है पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे नौकरी में सफलता मिलेगी

कर्क - आज का दिन विवाद से भरा रहेगा स्वास्थ्य में परेशानी का सामना करना होगा खरे क्षेत्र में कार्यों में विलंब होगा आर्थिक दृष्टि से आज का दिन ज्यादा अच्छा नहीं है महत्वपूर्ण कार्य टल सकते हैं व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी पारिवारिक लोगों से मतभेद बने रहेंगे नौकरी में नया विवाद बनेगा सिंह - आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर आर्थिक स्थिति का सामना करना होगा आज आप को आर्थिक सपोर्ट लेना कठिन होगा व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य होगी शेयर मार्केट में निवेश सोच विचार कर करें पारिवारिक संबंध बिगड़ सकते हैं कन्या - आज का दिन शानदार है व्यापार में लाभ के योग बनेंगे आज आप नए लोगों से जुड़ सकते हैं कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के योग हैं आर्थिक निर्णय आज आपको बड़ा लाभ देंगे पुराना निवेश भी आज आपको बड़ा लाभ दे सकता है नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा मित्रों के साथ कहीं बाहर जाने की योजना बन सकती है पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे तुला - आज का दिन अच्छा है स्वास्थ्य में लाभ रहेगा कार्यक्षेत्र में नए कार्य की शुरुआत हो सकती है आर्थिक लाभ के योग हैं किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर आपकी योजना सफल होगी व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे मित्रों के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बनेगी

वृश्चिक - आज आपको कोई दुखद समाचार मिल सकता है मन अशांत रहेगा कार्यक्षेत्र में विवाद की स्थिति बन सकती है व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी आज स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी बनी रहेगी नौकरी वालों के लिए आज का दिन विवादों से भरा रहेगा अधिकारियों से मतभेद हो सकते हैं यात्रा आदि में सावधानी रखें पारिवारिक संबंध ठीक रहेंगे धनु - आज का दिन आपके लिए सामान्यताः ठीक है स्वास्थ्य का ख्याल रखें आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टरी सलाह अवश्य लें व्यापार व्यवसाय में स्थित उतार-चढ़ाव वाली रहेगी आर्थिक संकट का सामना करना होगा नौकरी वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होगा मित्रों के साथ संबंध अच्छे होंगे मकर - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव के साथ आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं आज आप किसी बड़े कार्य में निवेश कर सकते हैं आर्थिक स्थिति मजबूत होगी रुका हुआ धन प्राप्त होगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे नौकरी वालों के लिए दिन सफलता भरा रहेगा