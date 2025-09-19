मेरी खबरें
    Aaj Ka Rashifal 19 September 2025: शुक्रवार को मेष, वृषभ समेत इन जातकों की चमकेगी किस्मत, पढ़ें राशिफल

    19 सितंबर 2025 का दिन कुछ राशियों के लिए शुभ और प्रगति का संदेश लेकर आया है, वहीं कुछ को सतर्क रहने की आवश्यकता है। सिंह, धनु और मकर राशि के जातकों को लाभ और सफलता मिलेगी, जबकि मिथुन, कर्क और मीन राशि वालों को स्वास्थ्य व विवादों से बचना होगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 07:08:25 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 07:25:23 AM (IST)
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मेष: स्वास्थ्य सुधरेगा, परिवार संग सुखद समय बीतेगा।
    2. सिंह: रुके कार्य पूरे, प्रॉपर्टी मामलों में लाभ होगा।
    3. वृषभ: व्यापारिक बाधाएं दूर, आर्थिक सहायता मिलने की संभावना।

    धर्म डेस्क। आज 19 सितंबर 2025 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से कई राशियों के लिए खास संदेश लेकर आया है। कुछ राशियों के लिए यह दिन सकारात्मक बदलाव और नई उपलब्धियों का अवसर बन सकता है, वहीं कुछ को सतर्कता और संयम की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य, करियर, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। जहां सिंह, धनु और मकर राशि वालों के लिए आज का दिन लाभकारी और उत्साहवर्धक साबित होगा, वहीं मिथुन, कर्क और मीन राशि वालों को सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर, आज का दिन धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है।

    मेष - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ दूर होंगी और आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। परिवार के साथ समय भी अच्छा बीतेगा, घर-परिवार में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा। आज आपके पुराने मित्र आपसे मिलेंगे, जिससे आपके मन में खुशी की लहर दौड़ेगी। आपके कुछ नए कामों के लिए जो प्रयास आप कर रहे थे, वे सफल होंगे और आपको उम्मीद के मुताबिक परिणाम मिलेंगे।

    वृषभ - आज आपका दिन खुशनुमा रहने वाला है। इस समय व्यापार-व्यवसाय में जो अड़चनें चल रही थीं, वे अब दूर होंगीं, और अचानक बड़ी आर्थिक मदद मिलने की संभावना बन सकती है। आज आप अपने काम के सिलसिले में किसी परिचित से सहायता मांग सकेंगे, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। समाजिक क्षेत्र में आपका प्रभाव और वर्चस्व मजबूत होगा, जिससे आर्थिक समस्याओं से राहत मिलेगी।

    मिथुन - आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मौसम के अनुसार स्वास्थ्य संबंधी कुछ कठिनाइयों का सामना आपको और आपके परिवार को करना पड़ सकता है। आज न्यायिक या कानूनी मामलों में भी आपके लिए विशेष अच्छा नहीं कहा जा सकता। विरोधी पक्ष आपके ऊपर हावी रहने की कोशिश कर सकते हैं। संपत्ति से जुड़े विवादों से बचना ही बेहतर रहेगा। आज किसी को बड़ी आर्थिक सहायता देने से बचना उचित है।

    कर्क - आज का दिन आपके लिए सामान्य रूप से ठीक-ठाक रहेगा। यात्रा के दौरान सावधानी बरतना जरूरी होगा, क्योंकि छिटपुट दुर्घटना या अनियंत्रित स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपने शब्दों पर नियंत्रण बनाए रखें, क्योंकि वाणी पर संयम रखना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा; नहीं तो होने वाले कार्य भी बिगड़ सकते हैं। आज किसी पुराने विवाद के चलते आपको आहत महसूस हो सकता है। व्यापार-व्यवसाय की स्थिति सामान्य बनी रहेगी, लेकिन आर्थिक चिंता बढ़ सकती है।

    सिंह - आज का दिन आपके लिए सुखद और लाभकारी रहेगा। पुराने मित्र से मिलना संभव होगा और रुके हुए सभी कार्य पूरे हो सकते हैं। आर्थिक परेशानियाँ आज कुछ हल होंगी, जिससे राहत मिलेगी। आज आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी लाभ की संभावना है।

    कन्या - आज का दिन आपकी राशि के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कुछ परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं। व्यापार-व्यवसाय में विपक्षी शक्तियाँ आपके कार्य को बाधित कर सकती हैं। आज अचानक धन के आगमन में रुकावट आ सकती है, जिससे आप चिंतित महसूस कर सकते हैं। परिवार के भीतर कलह के संकेत बन रहे हैं।

    तुला - आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा; किसी पुराने रुके हुए कार्य में सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ समस्याओं का सामना हो सकता है, लेकिन वे तुलनात्मक रूप से हल्का रहने की संभावना है। पारिवारिक तौर पर आज किसी अप्रिय घटना के घटने की आशंका बन सकती है, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।

    वृश्चिक - आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। संभव है कि आपका कोई व्यक्तिगत कार्य बिगड़ जाए, जिससे आपका मूड थोड़ा बेचैन रह सकता है। आज आप किसी बात को लेकर अधिक चिंतित दिखेंगे। पति-पत्नी के बीच हल्का मतभेद बढ़ सकता है, और परिवार के वातावरण में आपका सम्मान कुछ कम होने जैसा महसूस हो सकता है।

    धनु - आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। आज आप किसी नए प्रोजेक्ट या काम में बड़े भागीदारी का मौका पा सकते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। परिवार में मांगलिक अवसर बनेंगे और घर में मेहमानों का आना-जाना बना रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको राहत मिलेगी, जिससे आपका मन और ऊर्जा दोनों ही बेहतर महसूस करेंगे।

    मकर - आज का दिन आपके लिए सामान्य लेकिन सुखद संकेत लेकर आया है। आज आप किसी पुराने काम में सहायता मांगेंगे, और इस सहयोग से आपको लाभ मिलेगा। कहीं से किसी तरह का रुका हुआ धन मिलने की संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक चिंताएं हल होंगी। किसी पुरानी प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्या अब शांतिपूर्वक समाप्त हो सकती है।

    कुंभ - यह समय आपके लिए एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहा है। आज किसी परियोजना पर चल रहा आपका काम संपन्न होगा, जिससे सफलता के संकेत स्पष्ट दिखेंगे। इसके साथ ही आपके परिवार में किसी नए मेहमान के आगमन की खुशी भी संभव है।

    मीन - आज का दिन आपके लिए कुछ चुनौतियाँ लेकर आ सकता है। बेवजह के वाद-विवाद से दूर रहें और यात्रा के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतें। किसी के साथ अभद्र व्यवहार न करें और अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, ताकि आपके द्वारा तय किए गए कामों में बाधा न आए।

