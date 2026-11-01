धर्म डेस्‍क। आज 1 नवंबर, रविवार के दिन ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। क्‍या ये आपके पक्ष में है या नहीं। रविवार के लिए ग्रहों की चाल कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे रही है। ज्योतिष के अनुसार आज कई राशियों के जीवन में अच्‍छे समय के संकेत हैं। किसी को आर्थिक लाभ मिलेगा तो किसी को नौकरी में बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक आज का विस्तृत राशिफल।

मेष - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा कार्यक्षेत्र में आर्थिक लाभ के योग बनेंगे व्यवसाय व्यापार में बड़े लाभ के योग प्राप्त होंगे किसी नए कार्य की शुरुआत आज आप कर सकते हैं घर में मेहमानों का आगमन होगा नया वाहन मकान खरीदने की योग बनेंगे पारिवारिक लोगों से संबंध अच्छे रहेंगे

वृषभ - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा कोई सुखद समाचार आज आपको प्राप्त होगा कार्य में लाभ के योग बनेंगे व्यापार व्यवसाय में आप लाभ प्राप्त करेंगे पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में सुधार होगा आज आप नौकरी में अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे आज पदोन्नति की संभावना है मिथुन - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा आज लंबी यात्रा पर जाने के योग बनेंगे कार्यक्षेत्र में पुराना विवाद खत्म होगा नौकरी वालों के लिए आज का दिन खास रहेगा आज आपकी मनचाही मुराद पूरी होने वाली है व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे मित्रों के साथ किसी नए कार्य की योजना बन सकती है

कर्क - आज अपने कार्यक्षेत्र में आपको विवादों के कारण परेशान हो सकते हैं कार्यक्षेत्र में शत्रु पक्ष से सावधान रहें व्यापार व्यवसाय में स्थित उतार चढ़ाव की रहेगी आज आर्थिक मदद लेना पड़ सकती है पारिवारिक लोगों के साथ मतभेद रहेंगे स्वास्थ्य को लेकर परेशानी का सामना करना होगा शेयर मार्केट में सोच विचार का निवेश करें सिंह - आज अपने कार्यक्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी आर्थिक नए रास्ते बनेंगे प्रॉपर्टी संबंधित कार्य से लाभ प्राप्त होगा आज नया वाहन मकान खरीद सकते हैं पारिवारिक लोगों से संबंध अच्छे रहेंगे कन्या - आज आपके लिए अच्छा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा कार्यक्षेत्र में विवाद की स्थिति हो सकती है लेकिन आर्थिक स्थिति यथावत रहेगी आज व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से आज लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं मित्रों का सहयोग मिलेगा पारिवारिक लोगों से मतभेद की स्थिति खत्म होगी घर में माहौल अच्छा रहेगा तुला - आज का दिन नौकरी वालों के लिए अच्छा है आज आपके कार्यक्षेत्र में सम्मानित किया जा सकता है साथ ही साथ स्थान परिवर्तन के योग भी बनेंगे व्यापार व्यवसाय वाले लोगों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा आर्थिक लाभ के योग सामान्य रहेंगे आज वाहन का उपयोग संभलकर करें लंबी यात्राओं में सावधानी रखें

वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ होगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे आर्थिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा रहेगा आज आप किसी बड़े कार्य को लेकर चल रही योजना को बदल सकते हैं नौकरी वालों का दिन विवादों से भरा रहेगा धनु - आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रहेगी आज आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे आर्थिक दृष्टि से आज का दिन ज्यादा अच्छा नहीं है अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी नौकरी वालों के लिए आज का दिन विवादों से भरा रहेगा मकर - आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा आज आप अपने कार्यक्षेत्र में लाभ अर्जित करेंगे पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में सुधार होगा व्यापारिक संबंधों में सुधार के योग बनेंगे आर्थिक लाभ के साथ-साथ आज आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे मेहमानों का आगमन होगा