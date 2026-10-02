Aaj Ka Rashifal 2 October 2026: वृषभ राशि को नौकरी, व्यापार और आर्थिक लाभ के योग, पढ़ें आज का राशिफल

धर्म डेस्क। आज 2 अक्टूबर 2026 का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आएगा। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, धनु, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र, व्यापार और आर्थिक मामलों में लाभ के योग बन रहे हैं। कुछ राशियों को नौकरी में सफलता, व्यापार विस्तार और पारिवारिक सुख मिल सकता है।

वहीं तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक मतभेदों को लेकर सावधानी बरतनी होगी। कुछ जातकों के लिए यात्रा और धार्मिक आयोजन के योग भी बन रहे हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का राशिफल, करियर, कारोबार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन के लिहाज से कैसा रहेगा।

मेष आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर खुशखबरी मिलेगी। पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। परिवार में किसी ने सदस्य का आगमन होगा। घर परिवार में चल रहे पुराने विवाद खत्म होंगे। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वृषभ आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे। आर्थिक बड़े लाभ की योग व्यापार व्यवसाय में बनते दिखाई देंगे। नौकरी के क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। आज परिवार के साथ किसी लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं। वाहन सुख मिलेगा।

मिथुन आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आर्थिक दृष्टि से आज लाभ के योग रहेंगे। हालांकि आज व्यक्तिगत विवाद की स्थिति ज्यादा बनेगी। व्यापार व्यवसाय में साथी लोगों से मतभेद रहेंगे। नौकरी के क्षेत्र में अधिकारियों से आपके मतभेद रहेंगे। पारिवारिक किसी खास व्यक्ति से दूरी हो सकती है। कर्क आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आज कार्य क्षेत्र में आप बड़े बदलाव कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर चल रही परेशानियां खत्म होगी। व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में शत्रु पक्ष पराजित होगा। आज आप अपने कार्यक्षेत्र को बदल सकते हैं। सिंह आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में चल रहा विवाद खत्म होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक लोगों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है। आज घर में किसी मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर सुखद समाचार प्राप्त होगा। कन्या आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर लाभ के योग बनेंगे। कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे। व्यापार व्यवसाय का विस्तार होगा। पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे होंगे। आज कार्य की सिलसिले में किसी लंबी यात्रा पर जाने की योग बन सकते हैं।

तुला आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। स्वास्थ्य में स्थिति बिगड़ सकती है। इस कारण डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता पड़ेगी। पारिवारिक लोगों के साथ मतभेद की स्थिति रहेगी। आर्थिक समस्या का सामना करना होगा। व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी। नौकरी के क्षेत्र में विवाद बना रहेगा। वृश्चिक आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। पारिवारिक लोगों के साथ आज मतभेद की स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी बनी रहेगी। किसी पारिवारिक व्यक्ति से मतभेद बढ़ सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में स्थिति को संभालने के लिए आर्थिक सहयोग लेना पड़ सकता है। यात्रा आदि के योग बनेंगे। धनु आज का दिन आपके लिए शानदार है। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे। पारिवारिक लोगों के साथ संबंध में चल रहा उतार-चढ़ाव खत्म होगा। स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी। नौकरी के क्षेत्र में तरक्की के योग हैं। आज किसी नए कार्य की शुरुआत आप अपने कार्यक्षेत्र में कर सकते हैं।