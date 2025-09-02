मेरी खबरें
    Aaj Ka Rashifal 2 September 2025: सिंह, कन्या सहित चार राशियों को करियर में मिलेगी सफलता, पढ़ें आज का राशिफल

    02 सितंबर 2025 का राशिफल मिश्रित परिणाम लेकर आया है। कुछ राशियों को स्वास्थ्य और व्यापारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि अन्य के लिए नए अवसर और शुभ समाचार मिलेंगे। सिंह, कन्या, कुंभ और मीन राशि वालों को सफलता और प्रसन्नता की संभावना है, वहीं अन्य को सतर्क रहना होगा।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 07:25:28 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 07:25:28 AM (IST)
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. सिंह-कन्या: नए अवसर, शुभ समाचार और पारिवारिक समर्थन मिलेगा।
    2. तुला-वृश्चिक-मकर: उधार, विवाद और धोखे से सावधान रहना आवश्यक।
    3. धनु-कुंभ-मीन: धार्मिक अवसर, सफलता और रिश्तों में सहयोग मिलेगा।

    धर्म डेस्क। सितम्बर का दूसरा दिन यानी 02 सितंबर 2025, मंगलवार कई राशियों के लिए जहां शुभ समाचार और नए अवसर लेकर आया है, वहीं कुछ राशि जातकों को स्वास्थ्य और संबंधों के मोर्चे पर थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल यह संकेत देती है कि आज का दिन संतुलन और धैर्य से आगे बढ़ने का है।

    आइए जानते हैं बारह राशियों के आज के भविष्यफल...

    मेष

    मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है। शारीरिक और मानसिक थकान से आप तनावग्रस्त महसूस करेंगे। मन एकाग्र न होने पर भी कई गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। व्यापारिक कारणों से बाहर यात्रा करनी पड़ सकती है, ऐसे में वाहन चलाते समय और यात्रा के दौरान सावधानी बरतना आवश्यक रहेगा। धैर्य बनाए रखना ही आज की सबसे बड़ी कुंजी है।

    वृषभ

    वृषभ राशि जातकों के लिए दिन व्यस्त और थकाऊ रहेगा। छोटी यात्राओं की संभावना है, मगर स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होगा। कार्यभार अधिक होने से मानसिक अशांति बढ़ सकती है। व्यवसाय में विरोधियों से सावधान रहें क्योंकि हानि की संभावना भी बन रही है। निर्णय लेते समय संतुलन बनाए रखें और आराम व पौष्टिक आहार को प्राथमिकता दें।

    मिथुन

    मिथुन राशि के लोग आज अनावश्यक वाद-विवाद में फंस सकते हैं। पारिवारिक कलह से बचना जरूरी होगा। व्यापार में साझेदारों या सहयोगियों से मतभेद उभर सकते हैं। बड़े जोखिमों से दूर रहें और किसी नए कार्य की शुरुआत न करें। हालांकि, प्रियजनों का स्नेह और साथ आपको मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होगा।

    कर्क

    कर्क राशि वालों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। किसी परिचित के कारण व्यवसाय में नुकसान झेलना पड़ सकता है। लंबी यात्राओं से बचें और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। पारिवारिक मतभेदों से दूरी बनाए रखना बेहतर होगा। नए प्रकल्प शुरू करने से पहले गहन सोच-विचार करें ताकि जोखिम कम हो।

    सिंह

    सिंह राशि जातकों के लिए आज का दिन शुभ और सकारात्मक रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से मुलाकात आपके जीवन में नए मार्गदर्शन का कारण बन सकती है। व्यापार में अच्छे परिणाम मिलेंगे और परिवार में मांगलिक अवसर होने की संभावना है।

    कन्या

    कन्या राशि वालों के लिए दिन अवसरों से भरा रहेगा। नया वाहन खरीदने या घर लेने की योजना बन सकती है। रिश्तेदारों के घर मांगलिक कार्य में शामिल होने का मौका मिलेगा। परिवार का सहयोग और साथ मिलेगा। आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत भी कर सकते हैं, जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगी।

    तुला

    तुला राशि के जातकों को आज स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। खान-पान में संयम रखें और बाहर जाते समय सावधानी बरतें। बड़ी रकम उधार देने से बचें। व्यापार क्षेत्र में पुराने सहयोगी या साथियों से धोखा मिलने की आशंका है। किसी भी समझौते की बारीकियों को ध्यान से पढ़ें। वाद-विवाद या टकराव से दूरी बनाए रखना ही बेहतर रहेगा।

    वृश्चिक

    वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन तनावपूर्ण हो सकता है। काम का दबाव और मानसिक थकान स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। परिवार या करीबी रिश्तेदार से विवाद संभव है, जिससे घर का माहौल बिगड़ सकता है। दिन को संभालने के लिए धैर्य और संयम बनाए रखें।

    धनु

    धनु राशि जातकों के लिए दिन धार्मिक और शुभ है। किसी धार्मिक यात्रा या मांगलिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। मानसिक शांति और आत्मिक संतोष मिलेगा। व्यवसाय में नए अवसर सामने आएंगे। नया वाहन या मकान खरीदने की योजना बन सकती है। हालांकि, स्वास्थ्य में थोड़े उतार-चढ़ाव संभव हैं, इसलिए दिनचर्या संतुलित रखें।

    मकर

    मकर राशि वालों को आज यात्रा और संबंधों में सावधानी बरतनी होगी। यात्रा के दौरान वाहन चलाते समय सावधानी रखें। परिवार में किसी विषय को लेकर मतभेद हो सकता है। व्यापार में पुराने साथियों से धोखा मिलने की आशंका है। कार्यस्थल पर अड़चनें आ सकती हैं, जिससे योजनाएं प्रभावित होंगी।

    कुंभ

    कुंभ राशि जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक और लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा और ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं। न्यायालयिक मामलों में जीत की संभावना है, जिससे राहत और संतोष मिलेगा।

    मीन

    मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशियों और अवसरों से भरा रहेगा। किसी खास मेहमान के आने से घर का वातावरण प्रसन्न रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और मेहनत की सराहना होगी। हालांकि, रिश्तेदारी या परिचितों के बीच किसी बातचीत से नुकसान भी संभव है, इसलिए सावधानी बरतें। ससुराल पक्ष से सहयोग मिलने की संभावना है।

