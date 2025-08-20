Aaj Ka Rashifal 20 August 2025: इन राशियों के करियर को होगा फायदा, धन की होगी वर्षा; पढ़ें राशिफल

धर्म डेस्क, इंदौर। 20 अगस्त 2025 का दिन बारह राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है। कहीं उत्साह और प्रसन्नता का माहौल है तो कहीं सावधानी और संयम की आवश्यकता है। आज के ग्रह-नक्षत्र यह संदेश दे रहे हैं कि स्वास्थ्य, करियर, व्यापार और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है।

आइए जानते हैं बारहों राशियों का हाल... मेष (Aries) मेष राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आया है। कई दिनों से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलने की संभावना है। मन प्रसन्न रहेगा और आत्मविश्वास से आप नए काम की शुरुआत कर पाएंगे। व्यापार और व्यवसाय में लाभ की संभावना है। परिवार से पूरा सहयोग मिलने के कारण आप किसी बड़े निर्णय को अमल में ला सकते हैं। कुल मिलाकर यह दिन आपके लिए उन्नति और सुखद समाचार लेकर आएगा।

वृषभ (Taurus) वृषभ राशि वालों को आज उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अपनी वाणी और शब्दों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा क्योंकि किसी परिचित से वाद-विवाद होने की आशंका है। व्यावसायिक क्षेत्र में सतर्क रहें, क्योंकि साझेदारी में धोखा मिलने की संभावना बन रही है। परिवार में किसी करीबी की तबीयत बिगड़ सकती है, जिस कारण मानसिक तनाव रह सकता है। आज का दिन संयम और सावधानी से निकालना ही हितकर रहेगा। मिथुन (Gemini) मिथुन राशि के जातकों के लिए यह दिन बेहद शानदार रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और पारिवारिक माहौल में आनंद का वातावरण बनेगा। घर में किसी शुभ या मांगलिक अवसर का आयोजन संभव है। व्यापार और व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा, खासकर यदि आप किसी परिचित व्यक्ति के साथ कोई नई डील या समझौता करते हैं। धार्मिक यात्रा पर जाने के योग भी बन रहे हैं, जिससे आपके भीतर सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार होगा।

कर्क (Cancer) कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन जोखिम लेने से बचने की सलाह दे रहा है। खासकर व्यापार या साझेदारी में नए निर्णय जल्दबाजी में न लें। जल्दबाजी या भावनात्मक निर्णय आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। बातचीत के दौरान संयम बरतें और अनावश्यक विवाद से बचें। व्यवसाय में भी सावधानी आवश्यक है। अगर धैर्य और तर्क से काम लिया तो परिस्थितियाँ धीरे-धीरे आपके पक्ष में होंगी। सिंह (Leo) सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद शुभ साबित होगा। सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में आपका सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग आपकी क्षमताओं की सराहना करेंगे और आपके प्रति विश्वास प्रकट करेंगे। किसी परिचित से मुलाकात संभव है, जो आपको नया अवसर प्रदान कर सकती है। व्यापार और व्यवसाय की दृष्टि से आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, जो भविष्य में लाभकारी साबित होगा। यह दिन आत्मविश्वास और सफलता का प्रतीक है। कन्या (Virgo) कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन सावधानी बरतने का है। मन अशांत रह सकता है और व्यापारिक मामलों में धोखे की संभावना है। किसी भी बड़े लेन-देन से बचें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। यदि यात्रा पर निकलने का विचार कर रहे हैं तो वाहन सावधानीपूर्वक चलाएँ और मार्ग की पूरी जानकारी लेकर ही यात्रा करें। व्यावसायिक नवीनीकरण या विस्तार की योजना आज के दिन टालना ही बेहतर रहेगा। तुला (Libra) तुला राशि के लिए आज का दिन सकारात्मकता और शुभ अवसर लेकर आया है। आप कोई नया सामान खरीद सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा और समाज तथा परिवार में सम्मान बढ़ेगा। व्यापार के क्षेत्र में नए विचारों और साझेदारी से आपको लाभ मिल सकता है। परिवार में मांगलिक कार्यों के आयोजन की संभावना भी है। यह दिन उत्साह और प्रगति का संकेत है।

वृश्चिक (Scorpio) वृश्चिक राशि वालों को आज दिन की शुरुआत में मतभेद और वाद-विवाद से बचना चाहिए। धैर्य बनाए रखने पर परिस्थितियाँ धीरे-धीरे अनुकूल होंगी। कोई नया काम शुरू करने या जोखिम भरा कदम उठाने से बचें, क्योंकि इससे भ्रम और असमंजस की स्थिति बन सकती है। व्यापार में भी सावधानी जरूरी है। संयम और समझदारी से काम लेने पर ही आज का दिन संतुलन में रहेगा। धनु (Sagittarius) धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद शुभ है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है जो रिश्तों को और मधुर बनाएगी। नए काम की शुरुआत के लिए यह सही समय है। परिवार में शुभ समाचार मिलने की संभावना है, जैसे शादी या मांगलिक निर्णय का संकेत। यह दिन जीवन में नई दिशा और सफलता के द्वार खोल सकता है। मकर (Capricorn) मकर राशि वालों का दिन खुशी और उत्साह से भरा रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा और प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। व्यवसाय में विस्तार और नए अवसर मिलने के संकेत हैं। आप सही निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे, जिससे भविष्य की योजनाएँ सफल होंगी। पारिवारिक जीवन में मान-सम्मान और सुख-शांति का माहौल रहेगा। यह दिन आपके लिए उपलब्धियों और उत्सव का अहसास दिलाएगा।