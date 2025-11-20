Aaj Ka Rashifal 20 November 2025: इन राशियों के लिए बनेगा आर्थिक लाभ का योग, पढ़ें आज का राशिफल

धर्म डेस्क। आज 20 नवंबर 2025 का दिन सभी राशियों के लिए नए अवसर, चुनौतियां और महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। कई जातकों को कार्यक्षेत्र में सफलता और आर्थिक लाभ मिलेगा, जबकि कुछ को स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। ग्रहों की स्थिति इशारा कर रही है कि आज निर्णय सोच-समझकर लेने होंगे। नए काम की शुरुआत, निवेश, यात्राएं और अचानक धन लाभ जैसी संभावनाएं भी कई राशियों के लिए शुभ फल दे सकती हैं। वहीं कुछ राशियों को विवाद, मतभेद और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आइए जानें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल।
मेष - आज का दिन अच्छा है आप किसी नए कार्य की शुरुआत होगी स्वास्थ्य ठीक रहेगा परिवार के साथ आज का दिन अच्छा व्यतीत होने वाला है घर पर मेहमानों का आवागमन रहेगा व्यापार व्यवसाय लाभ होगा किसी बड़े कार्य में निवेश कर सकते हैं
वृषभ - आज कार्यक्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है तभी सफलता प्राप्त होगी किसी कार्य को लेकर यात्रा पर जाना पड़ सकता है स्वास्थ्य को लेकर स्थिति सामान्य रहेगी परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी
मिथुन - आज का दिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलेगी जिस कारण मन अशांत रहेगा व्यापार व्यवसाय में विरोधी वर्ग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं आर्थिक दृष्टि से आज किसी से मदद मांगनी पड़ सकती है परिवार में कुछ बातों को लेकर मतभेद दिखाई देंगे
कर्क - आज का दिन अच्छा है स्वास्थ्य में लाभ होगा कार्यक्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे पुराने कार्य में परिवर्तन के योग बन रहे हैं आज परिवार में सभी का सहयोग आपको प्राप्त होगा आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे वाणी पर संयम रखना विवादों से दूर रहना आपके लिए अच्छा रहेगा
सिंह - आज के दिन आपको संभाल कर चलने की आवश्यकता है कार्यक्षेत्र में भी विवादों से दूर रहें व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे शत्रु पक्ष अभी होगा परिवार में लोग आपका सपोर्ट करेंगे आर्थिक दृष्टि से आज कहीं से बड़ा सहयोग प्राप्त होगा
कन्या - आज का दिन आपके लिए ठीक है किसी नए कार्य की शुरुआत यदि आज आप करना चाहते हैं तो उसमें लाभ प्राप्त होगा किसी को अपनी एक कार्य को संभाल कर करें पत्नी बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है आज किसी लंबी यात्रा पर जाएं तो वहां आदि का उपयोग संभलकर करें
तुला - आज आपका दिन सफलता से भरा रहेगा कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बन रहे हैं हालांकि पारिवारिक स्थिति में कुछ परेशानियां उत्पन्न होगी पत्नी से मतभेद हो सकते हैं प्रॉपर्टी संबंधी कार्य को आज सोच विचार कर करें पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती हैं
वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देखने को मिलेगी व्यापार व्यवसाय में स्थिरता नजर आएगी नौकरी वर्ग वालों के लिए आज अधिकारियों से मतभेद हो सकते हैं परिवार में किसी ने मेहमान का आगमन होगा जीवनसाथी बच्चे परिवार के लोगों से मतभेद हो सकते हैं
धनु - आज आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशानी महसूस होगी मौसम के हिसाब से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें कामकाज की दृष्टि से आज का दिन अच्छा रहेगा व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग निर्मित होंगे कैरियर संबंधी कोई नई रहा आपको मिलेगी आज किसी वस्तु को खरीदने का योग बन सकता है परिवार के लोगों का सपोर्ट प्राप्त होगा
मकर - आज का दिन आपके लिए खुशखबरियों भर रहेगा परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन होगा किसी पुराने विवाद से छुटकारा मिलेगा कार्यक्षेत्र में किसी नए कार्य की शुरुआत करने का विचार मन में आ सकता है पुरानी संपत्ति से बड़े लाभ की योग बन रहे हैं
कुंभ - आज का दिन अच्छा है लाभ के योग निर्मित होंगे कार्य क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त होगा कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होने से मन प्रसन्न रहेगा आगामी कार्य की सफल योजना बनेगी परिवार में मांगलिक कार्यों के योग निर्मित होंगे छुट्टियां में परिवार के साथ समय अच्छा व्यतीत होगा
मीन - आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा एक और कार्य क्षेत्र में जहां सफलता मिलती दिखाई देगी वहीं स्वास्थ्य संबंधी और पारिवारिक संबंधी समस्या देखने को मिलेगी भूमि संबंधी कार्यों में विवाद की स्थिति निर्मित होगी आज किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास करना आपको बड़ा नुकसान में डाल सकते हैं