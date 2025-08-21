मेरी खबरें
    Aaj Ka Rashifal 21 August 2025: मेष से लेकर मीन तक ऐसा रहेगा जातकों का दिन, पढ़ें आज का राशिफल

    21 अगस्त 2025 का दिन कई राशियों के लिए सकारात्मक अवसर लेकर आया है। मेष, सिंह, तुला, वृश्चिक और मीन राशि वालों को सफलता, लाभ और मान-सम्मान मिलेगा। वहीं वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ राशि वालों को स्वास्थ्य, विवाद और आर्थिक चुनौतियों से सावधान रहने की जरूरत है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 07:05:43 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 07:05:43 AM (IST)
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला है।
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मेष: रुके कार्य पूर्ण।
    2. वृषभ: स्वास्थ्य चिंताएं।
    3. मिथुन: अधिक भागदौड़।

    धर्म डेस्क। 21 अगस्त 2025 का दिन बारह राशियों के लिए कई तरह के बदलाव और परिणाम लेकर आया है। कहीं सफलता और मान-सम्मान की प्राप्ति होगी, तो कहीं स्वास्थ्य, पारिवारिक विवाद या आर्थिक संकट की संभावना बनी हुई है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल के अनुसार किसे सतर्क रहने की ज़रूरत है और किसके जीवन में खुशखबरियों की दस्तक है, आइए जानते हैं—

    मेष

    आज का दिन मेष राशि वालों के लिए बेहद शानदार रहेगा। किसी बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति संभव है, जो लंबे समय से प्रतीक्षित थी। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धियां मिलेंगी। यदि कार्य के सिलसिले में लंबी यात्रा करनी पड़े तो उससे लाभ होगा। पारिवारिक मतभेद दूर होकर घर में सुख-शांति और पवित्रता का माहौल बनेगा।

    वृषभ

    वृषभ राशि के जातकों के लिए यह दिन स्वास्थ्य संबंधी चिंता लेकर आया है। मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। कार्यक्षेत्र में विरोधी वर्ग आपकी राह में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, जिससे मेहनत का पूरा फल देर से मिलेगा। घर-परिवार के माहौल में भी तनाव बना रहेगा और रिश्तों में खटास की संभावना है। धैर्य और संयम से स्थिति संभालना ही बुद्धिमानी होगी।

    मिथुन

    आज मिथुन राशि के जातक भागदौड़ में व्यस्त रहेंगे। कामकाज का दबाव इतना बढ़ेगा कि शारीरिक थकान स्पष्ट महसूस होगी। व्यावसायिक क्षेत्र में बड़े बदलाव करने का प्रयास फिलहाल नुकसानदेह रहेगा। साझेदारों या सहयोगियों से धोखा मिलने की आशंका भी है। ऐसे में किसी भी बड़े निर्णय या नए अवसर पर कदम बढ़ाने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें।

    कर्क

    कर्क राशि के जातक आज किसी बड़े समारोह में भाग ले सकते हैं। यहां उन्हें सम्मान और पहचान प्राप्त होगी। दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से होगी और आपका मूड भी अच्छा रहेगा। हालांकि वाणी पर संयम रखना जरूरी है, अन्यथा विवाद की स्थिति बन सकती है। शांत और संतुलित व्यवहार से आज आपके सभी कार्य सफल हो सकते हैं।

    सिंह

    सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों और उत्साह से भरा रहेगा। आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जो आपके दिल को संतोष देगा। नया कार्य शुरू करने के लिए यह सही समय है और इससे आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक मोर्चे पर भी राहत की खबरें मिलेंगी और माहौल खुशनुमा बनेगा।

    कन्या

    कन्या राशि वालों को आज किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से पहले पूरी जानकारी जुटा लेनी चाहिए। दूसरों की बातों में आकर जल्दबाजी में निर्णय लेना नुकसानदेह साबित हो सकता है। परिवार में चल रहे मतभेद धीरे-धीरे खत्म हो सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य गिरने की संभावना है। बेचैनी और मानसिक अस्थिरता भी परेशान कर सकती है।

    तुला

    तुला राशि वालों के लिए यह दिन खास है। नया वाहन या कोई बड़ी खरीदारी संभव है। साथ ही संपत्ति में निवेश करने का भी मन बन सकता है। हालांकि किसी को बड़ी धनराशि उधार देना हानिकारक होगा। परिवार में मांगलिक कार्य या उत्सव की योजना बन सकती है, जिससे घर में खुशी और उल्लास का माहौल बनेगा।

    वृश्चिक

    वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन राहत और सफलता लेकर आया है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। नेटवर्क और संपर्कों से आपको लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में बड़ी और लाभकारी साझेदारी होने की संभावना है, जिससे व्यापार में नई दिशाएं और प्रगति दिखेगी। यह दिन आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा।

    धनु

    धनु राशि के जातक आज यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा के दौरान वाहन चलाते समय सतर्क रहना जरूरी होगा। आर्थिक रूप से दिन शुभ है और पैतृक संपत्ति से लाभ की संभावना है। परिवार में माता-पिता के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है। इसलिए घरेलू जिम्मेदारियों पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा।

    मकर

    मकर राशि वालों के लिए दिन उलझनों से भरा रहेगा। पारिवारिक विवाद में फंस सकते हैं और व्यवसाय में बड़ी आर्थिक गिरावट की संभावना है। इससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। हालांकि बच्चों के साथ मिलकर कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, जिसका असर लंबे समय तक रहेगा। धैर्य और सोच-समझकर उठाए गए कदम ही राहत दिलाएंगे।

    कुंभ

    कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। पुराने विवाद फिर से उभर सकते हैं और कानूनी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में विपक्षी पक्ष आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश करेगा। इसलिए योजनाओं को बनाते समय जोखिम का आकलन करें और वैकल्पिक उपाय भी तैयार रखें। परिवार में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है।

    मीन

    मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ मिलेगा और पुराना रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। व्यापार में बड़ी साझेदारी का अवसर मिलेगा, जिससे आर्थिक स्रोत और भी बढ़ेंगे। परिवार में शुभ अवसर या मांगलिक आयोजन हो सकता है, जिससे घर में उल्लास और आनंद का वातावरण बनेगा।

