    Aaj ka Rashifal 21 December: कुछ को खुशखबरी मिलने के योग, तो किसी को होगा तनाव; जानिए ग्रह-नक्षत्रों के अनुसार कैसा रहेगा आज का दिन

    21 December Horoscope: आज का दिन कई राशियों के लिए सकारात्मक संकेत लेकर आया है। कुछ लोगों को करियर और व्यापार में लाभ मिलने के योग हैं, वहीं कुछ को स् ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 21 Dec 2025 04:41:48 AM (IST)Updated Date: Sun, 21 Dec 2025 04:42:29 AM (IST)
    Aaj ka Rashifal 21 December: कुछ को खुशखबरी मिलने के योग, तो किसी को होगा तनाव; जानिए ग्रह-नक्षत्रों के अनुसार कैसा रहेगा आज का दिन
    जानिए कैसा रहेगा आज का राशिफल

    HighLights

    1. कुछ जातकों को कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है
    2. कार्य की अधिकता के कारण थकावट महसूस होगी
    3. आत्मविश्वास ही आपको बड़ी सफलता दिला सकता है

    धर्म डेस्क, Aaj ka Rashifal 21 December: आज का दिन ग्रह-नक्षत्रों की चाल के अनुसार कई राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है। कुछ जातकों को आज खुशखबरी मिलने के योग हैं, तो कुछ को अधिक परिश्रम और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। करियर, व्यापार, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में आज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लेना जरूरी होगा।

    आज का राशिफल आपको यह संकेत देता है कि कहां आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है और किन अवसरों का भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। सही समय पर लिया गया निर्णय आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है, वहीं लापरवाही नुकसान का कारण बन सकती है। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का हाल।


    मेष (Aries Horoscope Today)

    आज आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा। यात्रा आदि पर जाने के योग हैं। कार्य से संबंधित क्षेत्र में परिवार का सहयोग मिलेगा। आपसी मतभेद समाप्त होंगे। व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं।

    वृषभ (Taurus Horoscope Today)

    आज का दिन आपके लिए अत्यधिक परिश्रम भरा रहेगा। कार्य की अधिकता के कारण थकावट महसूस होगी। मन में किसी बात को लेकर चिंता बनी रह सकती है। आज किसी नए कार्य की शुरुआत न करें। किसी को भी अपनी पर्सनल बातें साझा करने से बचें, अन्यथा बनता हुआ कार्य बिगड़ सकता है।

    मिथुन (Gemini Horoscope Today)

    आज मन में कई प्रकार के विचार आएंगे। हताशा के कारण खुद को कमजोर महसूस कर सकते हैं। बेहतर होगा कि स्वयं को कमजोर न पड़ने दें। अब तक आ रही बाधाएं समाप्त होंगी। एक नया सवेरा आपका इंतजार कर रहा है। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के योग बनेंगे। परिवार और इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा।

    कर्क (Cancer Horoscope Today)

    आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। विरोधी भी आज आपके कार्य की सराहना करेंगे। कार्यक्षेत्र में विशिष्ट लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। पुराने कार्यों से लाभ के योग बनेंगे। परिवार में चल रहे मतभेद समाप्त होंगे। पैतृक संपत्ति में आपको आपका हक मिल सकता है।

    सिंह (Leo Horoscope Today)

    आज का दिन अच्छा है। आप स्वयं को तरोताजा महसूस करेंगे। स्वास्थ्य में लाभ होगा। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन अनुकूल कहा जा सकता है। किसी बड़े निवेश की योजना बन सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन परिवार के किसी सदस्य से मतभेद बढ़ सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं।

    कन्या (Virgo Horoscope Today)

    आज आपका आत्मविश्वास ही आपको बड़ी सफलता दिला सकता है। आत्मविश्वास को कमजोर न होने दें। कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी। आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा। पुरानी परेशानियों से राहत मिलेगी। परिवार के साथ किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं।

    तुला (Libra Horoscope Today)

    आज कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सहयोगी या पार्टनर आपके विरोध में जा सकते हैं। वाणी का सदुपयोग करें, ताकि बनते काम बिगड़ें नहीं। आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके लिए प्रयास करना होगा। परिवार में मांगलिक कार्य के योग हैं। जीवनसाथी से मतभेद संभव हैं।

    वृश्चिक (Scorpio Horoscope Today)

    आज का दिन अच्छा है। अपने अनुरूप कार्यक्षेत्र चुनने का अवसर मिल सकता है। आप पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे। आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल है। निवेश के लिए अच्छा समय है। प्रॉपर्टी आदि कार्यों में निवेश कर सकते हैं। घर में किसी नए मेहमान का आगमन होगा।

    धनु (Sagittarius Horoscope Today)

    आज आप अपने विचारों से दूसरों को आकर्षित करने में सफल होंगे। कार्यक्षेत्र में यह उपलब्धि आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। परिवर्तन के योग हैं। नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। पुराने मित्रों से मुलाकात संभव है। किसी की आर्थिक मदद करने से पहले उसका बैकग्राउंड जरूर जांच लें।

    मकर (Capricorn Horoscope Today)

    आज मन में नए विचारों का समावेश होगा। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है। विरोधी वर्ग परेशानी खड़ी कर सकता है। सावधान रहें और किसी की निंदा करने से बचें।

    कुंभ (Aquarius Horoscope Today)

    आज नई शुरुआत कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के योग हैं, जो आपके लिए लाभकारी रहेंगे। किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात संभव है। अपने क्षेत्र में सम्मान मिल सकता है। पारिवारिक विवाद समाप्त होंगे। कार्य के सिलसिले में लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है।

    मीन (Pisces Horoscope Today)

    आज वाहन का प्रयोग सावधानी से करें, चोट लगने की आशंका है। व्यापार-व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी। कार्य सिद्धि के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, मौसम के कारण परेशानी हो सकती है। घर में मेहमानों का आगमन बना रहेगा।

