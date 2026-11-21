धर्म डेस्‍क। कहते हैं कि हर दिन अपनी एक किस्‍मत लेकर आता है। ज्‍योतिष की दृष्टि से देखें तो हर पल किस्‍मत के बूते ही चल रहा है। किसी के लिए कोई दिन अच्‍छा होता है तो किसी के बुरा होता है। इसी क्रम में आइये देखते हैं कि 21 नवंबर, 2026, शनिवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा।

आज का राशिफल, दिनांक 21.11.2026 मेष - आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है शिक्षा संबंधी परेशानियां खत्म होगी व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग रहेंगे आर्थिक नए रास्ते बनाने में आप कामयाब होंगे पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी राजनीतिक लोगों के लिए आज विवादों से दूरी अच्छी रहेगी

वृषभ - आज का दिन अच्छा है कोई सुखद समाचार मिलेगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा शिक्षा संबंधी कार्यों में विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी व्यापार व्यवसाय में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे आर्थिक सहयोग लेना पड़ेगा पारिवारिक संबंधों में मतभेद रहेंगे आज लंबी यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है करियर के लिए दिन अच्छा है मिथुन - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखें मौसमी बीमारियों की चपेट में आप आ सकते हैं व्यापार व्यवसाय में सामान्य लाभ के योग बनेंगे को लेकर सावधानी रखें मौसमी बीमारियों की चपेट में आप आ सकते हैं व्यापार व्यवसाय में सामान्य लाभ के योग बनेंगे संपत्ति विवाद को लेकर न्यायालय पक्ष जाना पड़ सकता है पारिवारिक संबंध सामान्य रहेंगे नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा है

कर्क - आज का दिन अच्छा है स्वास्थ्य में लाभ रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ मतभेद खत्म होंगे हालांकि व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी नौकरी वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा आज आपको कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है आज आपको पुराना निवेश बड़ा लाभ देगा रुका हुआ धन प्राप्त होगा सिंह - आज का दिन अच्छा है स्वास्थ्य में लाभ रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे व्यापार व्यवसाय में स्थित लाभ की रहेगी नौकरी वालों के लिए देना अच्छा है हालांकि आज आपको विवादों से दूर रहना होगा वाणी का उपयोग संभलकर करें लंबी यात्रा सुखद रहेगी कन्या - आज आपका दिन शानदार रहेगा व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं साथ ही साथ आज आप अपना स्थान परिवर्तन कर सकते हैं अपने लिए नया आशियाना तलाश सकते हैं नौकरी वालों के लिए आज का दिन विवादों से भरा रहेगा अधिकारियों से मतभेद रहेंगे मित्रों के साथ किसी नए कार्य की शुरुआत हो सकती है तुला - आज आप कार्य के सिलसिले में लंबी यात्रा पर जा सकते हैं मौसम की दृष्टि से स्वास्थ्य का ख्याल रखें व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी या हालांकि आज आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए बड़ी पार्टनरशिप कर सकते हैं प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में निवेश के योग हैं नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा

वृश्चिक - आज अपने पारिवारिक लोगों के साथ आपके मतभेद बढ़ सकते हैं संपत्ति विवाद को लेकर बाद विवाद की स्थिति बन सकती है आर्थिक स्थिति आज अच्छी नहीं रहेगी व्यापार व्यवसाय में उतार चढ़ाव बना रहेगा शेयर मार्केट में निवेश सोच विचार कर करें नौकरी वालों के लिए आज का दिन समानता ठीक रहेगा हालांकि आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य रुक सकता है धनु - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ घरेलू फंक्शन में शामिल हो सकते हैं मौसम की दृष्टि से दिन अच्छा है व्यापार व्यवसाय में सामान्य लाभ के योग हैं आज कहीं से आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा मित्रों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे कार्य विशेष को लेकर लंबी यात्रा के योग हैं मकर - आज का दिन अच्छा रहेगा कार्य के सिलसिले में आज आप किसी विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात कर सकते हैं कार्यक्षेत्र में पुराने विवाद खत्म होंगे एक नई शुरुआत आज आप कर सकते हैं व्यापार व्यवसाय में स्थिति अच्छी रहेगी नौकरी वालों के लिए आज कोई विशेष दायित्व मिल सकता है आज कोई विशेष दायित्व मिल सकता है आर्थिक लाभ के योग हैं