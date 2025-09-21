Aaj Ka Rashifal 21 September 2025: रविवार को इन राशियों के करियर में होगी तरक्की, पढ़िए दैनिक राशिफल

मेरी खबरें
    21 सितंबर 2025 का राशिफल अलग-अलग राशियों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है। कुछ राशि वालों के लिए दिन चुनौतियों से भरा रहेगा तो कुछ के लिए नए अवसर और शुभ समाचार लेकर आएगा। स्वास्थ्य, वित्त और संबंधों में सतर्कता बनाए रखना सभी के लिए लाभकारी साबित होगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 07:26:47 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 07:26:47 AM (IST)
    HighLights

    1. मेष: विरोधियों से सावधान, स्वास्थ्य और संपत्ति विवाद से बचें।
    2. वृषभ: सामान्य दिन, परिवार में संवाद बेहतर, नई मुलाकात संभव।
    3. मिथुन: शुभ अवसर, घर-परिवार में खुशी, जीवनसाथी संग सामंजस्य।

    धर्म डेस्क। आज का दिन ज्यादातर राशियों के लिए मिलाजुला असर लेकर आया है। मेष और कुंभ राशि वालों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि वृषभ, सिंह और मकर जातकों का दिन सामान्य रहेगा। मिथुन, कर्क, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों को शुभ समाचार और नए अवसर मिल सकते हैं।

    तुला और कन्या राशि के जातकों को आर्थिक और संबंधों में सावधानी बरतने की जरूरत है। कुल मिलाकर दिन भाग्य और संघर्ष का संतुलन बनाए रखने वाला है। स्वास्थ्य व वित्तीय मामलों में सतर्कता जरूरी होगी।

    मेष - आज का दिन कुछ चुनौतियां लेकर आएगा, जिससे आप चिंतित नजर आ सकते हैं. आने वाले वक्त में विपक्षी वर्ग आपके बनाए हुए कार्यों पर रोक लगाने या नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है. अपने स्वास्थ्य की पूरी तरह देखभाल करें, भोजन और पोषण पर नियंत्रण रखें. प्रॉपर्टी के संबंध में विवादों से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा. आज अपने मन की बात किसी के सामने साझा न करें. व्यापार-व्यवसाय में उतार-चढ़ाव संभव है

    वृषभ - आज का दिन सामान्य रहेगा. नदी या जल प्रवाह के साथ सुरक्षा बरतना नितांत आवश्यक है; यदि आप किसी नई शुरुआत की योजना बना रहे हैं, तो हो सकता है कि इसके लिए आपको लंबी यात्रा पर जाना पड़े. इस समय मित्रों और सहयोगियों का सहारा आपके साथ रहेगा, परिवार के सदस्यों के बीच अच्छे संवाद से मतभेदों में कमी आएगी और रिश्ते मजबूत होंगे. किसी खास व्यक्ति से मिलने की संभावना भी बन सकती है. आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा।

    मिथुन - आज आपके जीवन में आने वाले कई सकारात्मक अवसरों के बारे में संकेत करता है. आज आपके घर में लोगों का आना-जाना बना रहेगा. किसी शुभ मांगलिक अवसर पर जाने का मौका भी मिल सकता है, जो परिवार और रिश्तों के लिए शुभ रहेगा. यह यात्रा आपके लिए नए अनुभव और अवसर लेकर आएगी. जीवनसाथी के साथ चल रहे कुछ मतभेद दूर होने की संभावना है, जिससे घर का माहौल अधिक शांत और सकारात्मक बनेगा. स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छी खबर निकल सकती है।

    कर्क - आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है, भले ही कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आ सकती हैं। आप अपने पुराने कार्य में बदलाव कर सकते हैं और इस प्रक्रिया में आपके सहयोगी पार्टनर मददगार साबित होंगे। मौजूदा मौसम के हिसाब से भी दिन शानदार बजेगा। परिवार और बच्चों के साथ लंबी यात्रा या ड्राइव पर जाने की योजना बन सकती है। वहीं आज किसी बड़े निवेश को यदि आप सोच रहे हैं तो वह आपके लिए लाभकारी रहने की संभावना है।

    सिंह - आज का दिन सामान्य रहेगा। आप नए काम की शुरुआत के लिए नए लोगों से संपर्क कर सकते हैं, इससे आपके लिए स्थिति काफी सही रहेगी। हर किसी पर अत्यधिक भरोसा करने से बचें और पहले अच्छी तरह विचार कर लें। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं दूर रहेंगी और आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आर्थिक दृष्टि से भी आज का दिन शुभ है।

    कन्या - आज का दिन आपके लिए शुभ नहीं है। फिजूल के झगड़ों से दूरी बनाए रखें और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध मधुर रखें; नहीं तो आप बड़ी उलझन में पड़ सकते हैं। व्यवसाय और व्यापार की स्थिति को ठीक-ठाक रहेंगी, लेकिन कहीं बड़ा निवेश करने से पहले सूझबूझ से काम लें, अन्यथा मुस्कानों की संभावनाएं कम होंगी। वाहन आदि के संचालन में सावधानी रखें, और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में विवाद संभव है।

    तुला - आज का दिन आपके लिए ठीक-ठीक पहले जैसा नहीं रहेगा। आर्थिक दृष्टि से भी आपको आगे बढ़कर कुछ मदद लेनी पड़ सकती है; संभव है कि नजदीक या किसी करीबी स्रोत से वित्तीय सहयोग की आवश्यकता पड़ जाए। इसलिए आज के दिन किसी पर अत्यधिक भरोसा न करें और न ही किसी को बड़ी रकम उधार दें।

    वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए सौभाग्य भरा रहेगा। कार्यस्थल में आपको बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है, और किसी भी योजना का सफल निष्पादन आपके मन को प्रसन्न करेगा। निवेश के क्षेत्र में भी लाभ के अवसर सामने आ सकते हैं, जिससे भविष्य के लिए संपत्ति आदि में कदम बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी। बच्चों को लेकर चल रही चिंता शांत होगी, और आपके पुराने सपनों को फिर से पूरा करने का अवसर मिल सकता है।

    धनु - आपके मन में किसी काम की योजना बन सकती है जो आर्थिक दृष्टि से आपको काफी मदद देगी। पारिवारिक समस्या भी दूर होने की संभावना है, और निवेश के क्षेत्र में आपको लाभ मिलते दिखेंगे। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपका प्रतिष्ठा तथा कद बढ़ेगा, जिससे आपके चारों ओर सम्मान बढ़ेगा। साथ ही परिवार में मंगलमय अवसरों के बनने की संभावना बनेगी।

    मकर - यह दिन आपके लिए सामान्यतः संतोषजनक रहेगा और नई शुरुआत के मौके आपके सामने खुलेंगे। आज आप कुछ नए कामकाज शुरू कर सकते हैं और पुराने किसी विवाद से मुक्ति मिलने पर मन में शांति और प्रसन्नता बनी रहेगी, जो आपके दिनचर्या में एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी। व्यापार और व्यावसायिक क्षेत्र में स्थिति अप्रैल-गर्म जैसी तेज़ और सुचारू रहेगी, जिससे सफलता के अवसर बढ़ेंगे। हल्के-फुल्के फैसलों पर ध्यान दें और आज किसी भी कार्य का जल्दबाजी में निर्णय न लें ताकि बेहतर स्पष्टता बन सके।

    कुंभ - आज का दिन आपके लिए कई तरह की चुनौतियां लेकर आ सकता है। संभव है कि किसी करीबी के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट हो जाए, जिससे आप भारी तनाव और बेचैनी महसूस करें। व्यस्त कार्यभार और भागदौड़ के कारण मानसिक थकान बढ़ सकती है, और ऐसी स्थिति में आप अपने आप को दबाव में पाते हैं। कार्यस्थल पर कुछ विरोधी वर्ग आपके काम में बाधा डाल सकते हैं, जिससे मेहनत का फल प्राप्त होना मुश्किल लग सकता है। आर्थिक दृष्टि से भी दिन ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता; कुछ खर्च या वित्तीय दुविधाएँ सामने आ सकती हैं। ऐसे समय में अनावश्यक विवादों से बचना बेहतर है।

    मीन - आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। नए मित्र बनेंगे और व्यापार तथा व्यवसाय में लाभ मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलेगा, और आज पदोन्नति मिलने की भी संभावना है। हरदिल से कहा जाए तो आज का दिन अत्यंत शुभ है। पारिवारिक जीवन में जीवनसाथी के साथ चल रहे मतभेद मिटेंगे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आएगी।

