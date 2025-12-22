मेरी खबरें
    Aaj Ka Rashifal 22 December 2025: मेष, वृषभ की समस्याएं होंगी दूर, धन लाभ का योग; पढ़ें आज का राशिफल

    22 दिसंबर 2025 का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। कुछ राशियों को आर्थिक लाभ, नए कार्य और सहयोग मिलेगा, वहीं कुछ को स्वास्थ्य, मानसिक तनाव और पारिव ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 07:15:45 AM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 07:15:45 AM (IST)
    Aaj Ka Rashifal 22 December 2025: मेष, वृषभ की समस्याएं होंगी दूर, धन लाभ का योग; पढ़ें आज का राशिफल
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. कुछ राशियों को आर्थिक लाभ और नए कार्य के योग
    2. स्वास्थ्य और मानसिक तनाव को लेकर सतर्कता जरूरी
    3. बड़े फैसलों से पहले सलाह लेना लाभकारी रहेगा

    धर्म डेस्क। आज का राशिफल 22 दिसंबर 2025 ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपके दिनभर के कामकाज, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और मानसिक दशा के संकेत देता है। आज कुछ राशियों के लिए नए अवसर, आर्थिक लाभ और कार्यक्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं, जबकि कुछ को स्वास्थ्य, तनाव और फैसलों में सावधानी रखने की जरूरत है।

    दिन के दौरान सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में लाभ देगा। वाणी, व्यवहार और वित्तीय जोखिमों पर नियंत्रण रखना आज विशेष रूप से आवश्यक रहेगा। जानिए मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का विस्तृत भविष्यफल।

    मेष - आज का दिन अच्छा रहने वाला है आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे आज आपके मन में नए विचार आएंगे कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की सलाह अपने लोगों से मिलेगी हालांकि अभी परिवर्तन करने से बच्चे व्यापार में स्थिति ठीक रहेगी आज बड़ी आर्थिक जोखिम उठाने से बचे।


    वृषभ - आज का दिन आपके लिए अनुकूल है कोई पुराना रुका हुआ कार्य पूर्ण होने से मन प्रसन्न रहेगा। अपने कार्यों के प्रति उत्साहित नजर आएंगे। कार्यक्षेत्र में आर्थिक सपोर्ट मिलने से उन्नति देखने को मिलेगी। परिवार में लोग आपके व्यवहार को पसंद करेंगे आज अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर आप लाभ अर्जित कर सकते हैं।

    मिथुन - आज के दिन आपको अपनी निजी लाइफ में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी जटिलता समस्याएं देखने को मिलेगी। व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी। वित्तीय संकट सामने आ सकता है। आज आपको किसी को पर्सनल कमेंट करने से बच्चे कुछ बातों को निजी लाइफ में इग्नोर करना आज आपको लाभ दे सकता है।

    कर्क - आज का दिन अच्छा है आज अपने कार्य के प्रति आपका रुझान अच्छा रहेगा कार्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं आज किसी लंबी यात्रा पर जाने का विचार बन सकता है प्रॉपर्टी संबंधी विवादों से दूर रहें किसी अपने से दूरी संभव है।

    सिंह - आज का दिन आपके लिए अच्छा है वित्तीय संकट की स्थिति आज खत्म होगी परिवार के साथ आपसी सामंजस्य से अच्छा रहेगा व्यापार व्यवसाय में वह नौकरी संबंधी कार्यों में लाभ रहेगा जीवनसाथी के साथ मतभेद खत्म होंगे प्रॉपर्टी आदि में बड़ा निवेश करने के योग बनेंगे।

    कन्या - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज कोई भी बड़ा निर्णय करने से पहले परिवार के लोगों से या अपने शुभचिंतकों से सलाह अवश्य लें। फिजूल खर्ची पर आज आपको रोक लगाना अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक होगी अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट आदि को संभाल कर रखें।

    तुला - आज लाइफ में कोई बड़ा चेंज होने वाला है आप अपने पर्सनल जीवन में डिसीजन लेने से पहले विचार लें। परिवार में लोग आपके पक्ष में नजर आएंगे। व्यापार व्यवसाय में स्थिति ठीक रहेगी। वित्तीय संकट को दूर करने के लिए बड़ी आर्थिक मदद लेने की आवश्यकता पड़ सकती है।

    वृश्चिक - आज आप अपने घरेलू परेशानियों में उलझे रहेंगे। परिवार में चल रहे मतभेद के कारण मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में स्थिति सामान्य रहेगी व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग समानता ठीक है। आज वाहन का उपयोग संभलकर करें।

    धनु - आज का दिन शानदार रहने वाला है आर्थिक तौर से बड़े लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। आप अपने परिचित लोगों के साथ कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। अपनी सीक्रेट बातों को किसी से शेयर ना करें। बैंक आदि के कार्यों में सावधानी रखें।

    मकर - आज का दिन अच्छा है हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको परेशान करेगी। मन अशांत रहेगा कार्य क्षेत्र में वित्तीय जोखिम उठाने से बच्चे आज आप कोई बड़ा निर्णय सोच विचार कर लें, नहीं तो हानि की संभावना है। वाणी का उपयोग संभलकर करें।

    कुंभ - आज आप मानसिक तनाव से घिरे रहेंगे। कार्य क्षेत्र में उलझने आवेगी व्यापार व्यवसाय में आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। किसी परिचित से वित्तीय सहयोग लेना पड़ सकता है। परिवार में मतभेद बढ़ेंगे पैतृक संपत्ति को लेकर प्रशासनिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

    मीन - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है कार्यक्षेत्र में नए सहयोगी मिलेंगे। व्यापारी व्यवसाय में लाभ के योग निर्मित होंगे। धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि रहेगी घर में मेहमानों का आगमन होगा। आज आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं।

