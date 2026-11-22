धर्म डेस्‍क। मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 22 नवंबर, रविवार का दिन कैसा रहेगा, यहां देखें। आज का राशिफल, दिनांक 22.11.2026 मेष - आज का दिन अच्छा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे कुछ खास कार्यों को लेकर लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं विवादों से दूर रहें नौकरी के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना होगा

वृषभ - आज व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी स्वास्थ्य में लाभ रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ मतभेद की स्थिति बनेगी किसी बात को लेकर कार्य क्षेत्र में विवाद बन सकता है आज यात्रा आदि में सावधानी रखें मित्रों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे नौकरी में विवाद रहेगा

मिथुन - आज किसी नए कार्य की शुरुआत हो सकती है व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों से लाभ रहेगा करियर के लिए आज का दिन अच्छा है नौकरी के चित्र में काम कर रहे लोगों के लिए आज सम्मान की वृद्धि होगी पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे कर्क - आज स्वास्थ्य में लाभ रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ आपके मतभेद खत्म होंगे किसी विशिष्ट कार्य को लेकर लंबी यात्रा पर जा सकते हैं कार्यक्षेत्र में नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा नौकरी वालों के लिए समय अच्छा है पदोन्नति की संभावना है किसी खास दायित्व की प्राप्ति होगी

सिंह - आज स्वास्थ्य में लाभ रहेगा, लंबी यात्राओं के योग हैं पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे हालांकि आज कार्यक्षेत्र में विवाद की स्थिति बन सकती है व्यापार व्यवसाय में उतार चढ़ाव रहेगा आर्थिक निर्णय सोच विचार कर ले नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा है कन्या - आज का दिन आपके लिए अच्छा है घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे पारिवारिक लोगों के साथ घर पर समय व्यतीत होगा व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं नौकरी वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात होगी मित्रों के साथ संबंध मजबूत होंगे यात्रा आदि में सावधानी रखें तुला - आज पारिवारिक लोगों के साथ मतभेद की स्थिति बनी रहेगी व्यापार व्यवसाय में सामान्य लाभ के योग हैं किसी नए कार्य को सोच विचार कर शुरू करें विरोधियों से सावधान रहें न्यायालय पक्ष में विवाद की स्थिति ना करें नौकरी वालों के लिए दिन ठीक है वृश्चिक - आज घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे मेहमानों का आगमन होगा परिवार के साथ किसी बड़े फंक्शन में शामिल हो सकते हैं व्यापार आदि में स्थिति सामान्य रहेगी आज खर्चों पर नियंत्रण रखें नहीं तो आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है पारिवारिक कोई बड़ा विवाद सुलझेगा

धनु - आज किसी विशेष कार्य को लेकर लंबी यात्रा पर जा सकते हैं व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं पारिवारिक लोगों के साथ संबंध में उतार-चढ़ाव रहेगा मित्रों का सहयोग मिलेगा किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं नौकरी वालों के लिए आज का दिन विवादों से भरा रहेगा मकर - आज स्वास्थ्य में सामान्य लाभ रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में चल रहा मतभेद बना रहेगा व्यापार व्यवसाय में उतार-चढ़ाव की स्थिति के बावजूद आर्थिक लाभ होगा शेयर मार्केट से लाभ कमा सकते हैं नया मकान वाहन खरीदने के योग बनेंगे कुंभ - आज पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में सुधार होगा घर में किसी विशेष व्यक्ति का आगमन होगा व्यापार व्यवसाय में लाभ की योग है पैतृक संपत्ति में आपको आपका अधिकार मिल सकता है नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा है स्थान परिवर्तन के योग हैं