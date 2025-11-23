Aaj Ka Rashifal 23 November 2024: व्यापार में होगा लाभ, मां लक्ष्मी की रहेगी, पढ़ें आज का राशिफल

मेरी खबरें
    आज का राशिफल मिलाजुला दिन दर्शाता है। कुछ राशियों को सफलता, लाभ, नया कार्य और पारिवारिक खुशियां मिलेंगी, जबकि कुछ को विवाद, स्वास्थ्य समस्या और आर्थिक नुकसान से सावधान रहना होगा। कई लोगों के लिए धार्मिक, मांगलिक कार्य और नई खरीदारी के योग भी प्रबल हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 07:08:28 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 07:08:28 AM (IST)
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला है।

    HighLights

    1. कई राशियों के लिए खरीदारी शुभ रहेगी।
    2. कुछ राशियां आर्थिक मामलों से सावधान।
    3. पारिवारिक संबंध मजबूत रहेगें।

    धर्म डेस्क। 23 नवंबर 2025 का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है। आज का दिन किसी के लिए नए अवसर, लाभ और शुभ समाचार लेकर आएगा तो कुछ राशियों को सावधानी बरतने की जरूरत है। कई राशियों के लिए नया मकान, वाहन या काम शुरू करने का योग बन रहा है, जबकि कुछ को स्वास्थ्य, विवाद और आर्थिक मामलों में सतर्क रहना होगा।

    पारिवारिक वातावरण कई जगह सुखद रहने वाला है, वहीं कुछ को मतभेदों से बचकर चलना चाहिए। सितारों की चाल आज आपके करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य पर असर डालने वाली है। देखें आज का पूरा राशिफल।

    मेष - आज का दिन अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार में लाभ के योग हैं। नया कार्य शुरू कर सकते हैं। परिवार में मांगलिक कार्य के संकेत बने रहेंगे। नया मकान या वाहन खरीदने का योग है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और किसी प्रिय व्यक्ति से भेंट संभव है।


    वृषभ - आज स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें। व्यर्थ के विवादों में उलझ सकते हैं। परिवार से दुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। नया कार्य शुरू कर सकते हैं परन्तु साथियों से सावधान रहें। परिवार में मतभेद बढ़ सकते हैं, तथा दांपत्य जीवन में तनाव संभव है।

    मिथुन - लंबी यात्रा का योग बन रहा है, पर वाहन का उपयोग सावधानी से करें। किसी महत्वपूर्ण कार्य के न बनने से मन विचलित हो सकता है। परिचितों से विवाद बढ़ सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा। व्यापार में घाटे की संभावना है, तथा बड़ी रकम निवेश करने से पहले सोच-समझकर निर्णय लें।

    कर्क - आज का दिन शुभ रहेगा। धार्मिक यात्रा संभव है। किसी विशेष व्यक्ति से मुलाक़ात भविष्य में लाभ दे सकती है। व्यापार में नया काम आरंभ कर सकते हैं। कोई बड़ी डील या साझेदारी मिल सकती है। परिवार से सहयोग मिलेगा और मान-सम्मान बढ़ेगा।

    सिंह - आज शुभ समाचार प्राप्त होगा। नौकरी की तलाश में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्यों के योग हैं। व्यापार में महत्वपूर्ण डील आपके पक्ष में हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नया वाहन या कार्य शुरू कर सकते हैं।

    कन्या - दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। न्यायालय संबंधी मामलों में नुकसान संभव है। विरोधी सक्रिय रहेंगे। व्यापार में बड़ा जोखिम न लें अन्यथा हानि होगी। परिवार में विवाद की स्थिति बने तो शांत रहें। वाणी पर संयम रखें।

    तुला - किसी विशेष कार्य हेतु बाहर जाना पड़ सकता है। किसी परिचित को खोने का दुखद समाचार मिल सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, दुर्घटना की आशंका है। व्यापार में नुकसान संभव है तथा पार्टनर साथ छोड़ सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा, दांपत्य संबंध मधुर रहेंगे।

    वृश्चिक - दिन बहुत अच्छा रहेगा। मनचाहे कार्य पूर्ण होंगे। साथी के साथ घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। नया दायित्व मिलेगा। व्यापार में लाभ के योग हैं। परिवार में मांगलिक कार्य होंगे और मान-सम्मान बढ़ेगा। किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात होगी।

    धनु - आज का दिन बेहद शुभ है। नया वाहन, भवन या मकान खरीद सकते हैं। नया कार्य शुरू होगा। मित्रों व संबंधियों से लाभ मिलेगा। व्यापार में आर्थिक मजबूती आएगी। आय के नए स्रोत बनेंगे। परिवारिक संबंध मधुर होंगे और मतभेद दूर होंगे।

    मकर - स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रह सकती है जिससे आर्थिक दबाव बढ़ेगा। परिवार में अप्रिय घटना संभव है। व्यापार में बड़ा जोखिम न लें। किसी अपरिचित को बड़ी राशि उधार न दें। व्यापार में घाटा हो सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है तथा दांपत्य जीवन में मनमुटाव संभव है।

    कुंभ - आंतरिक रूप से बेचैनी महसूस होगी। परिवार व व्यापार को लेकर चिंता रहेगी। कोई पुराना काम बिगड़ सकता है। विरोधी सक्रिय रहेंगे। व्यापार में गिरावट महसूस होगी। विवादों से दूर रहें। परिवार का व्यवहार अपेक्षा अनुरूप नहीं रहेगा। वाणी पर संयम रखें और वाहन सावधानी से चलाएं।

    मीन - आज का दिन अनुकूल है। व्यापार-व्यवसाय में बड़ी डील या काम मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्यों की संभावना है। परिजनों के साथ घूमने-फिरने जा सकते हैं। नई साझेदारी की शुरुआत हो सकती है।

