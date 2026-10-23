धर्म डेस्‍क। Aaj Ka Rashifal 23 October 2026: आज का राशिफल मेष - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे पारिवारिक लोगों के साथ मतभेद की स्थिति रहेगी आर्थिक दृष्टि से आज का दिन ठीक रहेगा हालांकि आज अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण करना होगा बड़े कार्य आपके रूक सकते हैं व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी

वृषभ - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ होगा कार्यक्षेत्र में नए लोगों के साथ जुड़ना होगा नए कार्य की शुरुआत आज हो सकती है आर्थिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा रहेगा आर्थिक लाभ के योग बनेंगे व्यापारिक लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे

मिथुन - आज का दिन आपके लिए अच्छा है आज आप अपने कार्यक्षेत्र में लाभ अर्जित करेंगे शेयर मार्केट में निवेश करना आज आपके लिए अच्छा होगा आज आप अपने लिए नई प्रॉपर्टी या वाहन भी खरीद सकते हैं परिवार के साथ आज का दिन अच्छा रहेगा और हम घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे कर्क - आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा पारिवारिक लोगों से प्रॉपर्टी संबंधी विवाद को लेकर झगड़ा हो सकता है मन अशांत रहेगा व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा आर्थिक नुकसान की संभावना है स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रहेगी यात्रा आदि में सावधानी रखें

सिंह - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा आज आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी कार्य क्षेत्र में बड़े परिवर्तन के योग बनेंगे नए लोगों के साथ जुड़कर आज आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं आर्थिक स्थिति सामान्यतः ठीक रहेगी आज परिश्रम अधिक करना होगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे कन्या - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा आज आपके कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे पारिवारिक लोगों के साथ मतभेद की स्थिति खत्म होगी घर में किसी व्यक्ति का जॉब लग सकता है परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे आज कार्य के सिलसिले में लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है तुला - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा परिवार के साथ आज आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं धार्मिक स्थान के दर्शन कर सकते हैं घर में आपसी सामंजस्य रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा है बड़े लाभ के योग बनेंगे शेयर मार्केट से आज आप लाभ कमा सकते हैं वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा आज आपको अपने कार्यक्षेत्र में बड़े लाभ के योग बनेंगे स्वास्थ्य को लेकर चल रही परेशानियां कम होगी पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में सुधार होगा नौकरी वालों के लिए आज सुखद समाचार मिलेगा व्यापार आदि में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी

धनु - आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा आज विवादों से दूर रहे वाणी का उपयोग संभाल कर करें प्रॉपर्टी संबंधी विवादों में आज आप उलझ सकते हैं न्यायालय पक्ष में पराजित होना पड़ सकता है कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी आर्थिक स्थिति में गिरावट महसूस होगी व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी मकर - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे स्वास्थ्य को लेकर अच्छी खबर मिलेगी पत्नी बच्चों के लिए आज आप नया आशियाना खरीद सकते हैं घर में नए वस्तुओं का आगमन होगा व्यापार आदि में बड़े लाभ के योग बनेंगे नौकरी वालों के लिए पदोन्नति की संभावना है कुंभ - आज का दिन आपके लिए अच्छा है आज कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे आज घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे साथ ही साथ लंबी यात्राओं के योग भी बन सकते हैं व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा रहेगा नौकरी वालों के लिए बड़े मुनाफे के योग बनेंगे