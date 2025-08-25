Aaj Ka Rashifal 25 August 2025: कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़िए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: 25 अगस्त 2025 का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लाया है। कुछ को धन, करियर और संबंधों में लाभ मिलेगा, जबकि कुछ को स्वास्थ्य और मतभेदों से सावधान रहना होगा। दिन भर की गतिविधियों और संभावनाओं को समझकर आप अपना दिन और बेहतर बना सकते हैं।
- मेष - आज का दिन आपके लिए कई बदलाव लेकर आ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है; मामूली परेशानियां आ सकती हैं, जैसे थकान या शारीरिक अस्वस्थता का अनुभव। व्यापार और कामकाज की दिशा भी ऊहापोह की स्थिति दिखा सकती है, क्योंकि नुकसान या हानि हो सकते हैं और निर्णय लेने में सावधानी बरतना उचित होगा। परिवारिक माहौल में कुछ तनाव दिख सकता है
वृषभ - आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा, पर कुछ विचारों के अनुसार आपके सोचे हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। स्वास्थ्य में हल्के-फुल्के उतार-चढ़ाव बने रहने की संभावना है। पारिवारिक जीवन में शुभ समाचार आने की आशा है, जिससे घर में मांगलिक अवसरों के योग बनेंगे। बिज़नेस या कारोबारी गतिविधियों में थोड़ी सतर्कता रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आर्थिक स्थिति में कुछ अस्थिरता संभव हो सकती है। दिनभर के दौरान परिवार में छोटा-सा मतभेद या असहमति देखने को मिल सकता है, जिसे समझदारी और धैर्य से सुलझाने की कोशिश करें
मिथुन - यह समय आपके परिवार के साथ बाहर घूमने-फिरने के लिए उपयुक्त है, और आपके स्वास्थ्य के साथ-साथ आर्थिक हालात भी ठीक रहने की संभावना है। इस अवधि में व्यावसायिक गतिविधियां भी फलदायी रहेगी, जिससे आर्थिक लाभ मिल सकता है। साथ ही आप एक नया प्रोजेक्ट या नया कार्य शुरू करने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। परिवार में मांगलिक अवसरों के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, जिसका अर्थ है कि शुभ अवसर और सफलता मिलकर आपके घर के माहौल को और भी सकारात्मक बनाएंगे
कर्क - आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। आप किसी खास काम को लेकर बाहर की यात्रा कर सकते हैं। न्याय के क्षेत्र में विजय मिल सकती है। कारोबार और व्यापार में आय के नए रास्ते बनेंगे। परिवार का सम्मान और मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज आप बड़े फैसले भी परिवार के हित में ले सकते हैं।
सिंह - आज का दिन कुछ चिंता-भरा और परेशानीपूर्ण हो सकता है। आप बेवजह के वाद-विवाद में उलझ सकते हैं और कहीं से भी झूठे आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। शारीरिक रूप से कमजोरी महसूस हो सकती है, और किसी अपने के बारे में मन में चिंता बनी रहेगी। व्यापार या व्यवसाय में बड़े बदलाव करने से आज बचना उचित रहेगा; मन अशांत रह सकता है। घर परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद और कलह जैसी स्थिति बन सकती है।
कन्या - आज आप अपने किसी करीबी के व्यवहार के कारण परेशान हो सकते हैं, किसी रिश्तेदार से बड़ा मतभेद भी हो सकता है. आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में गिरावट महसूस हो सकती है और परिवार के कुछ सदस्यों के स्वास्थ्य में भी परेशानी आ सकती है. साथ ही, जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी उतार-चढ़ाव हो सकता है. व्यवसाय-व्यवसाय में अपने साझेदार के साथ धोखाधड़ी का भी सामना करना पड़ सकता है. परिवार में पूर्वजों की संपत्ति को लेकर तकरार की स्थिति बन सकती है. वाहन आदि के उपयोग में सावधानी बरतें और वाणी पर नियंत्रण रखें
तुला - आज आप किसी खास कार्य के लिए घर से निकले हैं या बाहर जा सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य या परिचित के खोने का दुख भी कभी-कभी सामने आ सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि दुर्घटना घट सकती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज नुकसान होने की संभावना है और पार्टनर आपका साथ छोड़ सकते हैं। इन परिस्थितियों में परिवार के सदस्यों का सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेगा
वृश्चिक - आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। आपके दिमाग में जो भी काम विचारल है, वे पूरे होने के आसार हैं, और आप अपने साथी के साथ बाहर घूमने का आनंद भी उठा सकते हैं। मन शुभ-चिंतित और प्रसन्न रहेगा, जिससे नई उम्मीदें और उत्साह आपके साथ बने रहेंगे। आज किसी नए दायित्व की प्राप्ति संभव है, जिससे आपके कार्यसूची में नई जिम्मेदारियां जुड़ेंगी। व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ की संभावनाएं बनेंगी और स्थिति सकारात्मक रहेगी।
धनु - आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है. यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलने की संभावना है. आज किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है, जिसका मिलन आपका मन प्रसन्न रहेगा. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा और आपके लिए खुशियों के अवसर बनेंगे
मकर - दिन व्यस्तताओं भरा और उलझनों से भरा रहेगा। किसी वाद-विवाद में फंसने की संभावना है, और विरोधियों की ओर से योजनाबद्ध मुश्किलें आ सकती हैं। स्वास्थ्य में थोड़ा गिरावट महसूस हो सकती है, जिससे आपकी दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। व्यवसाय या उद्योग में नुकसान उठाने की संभावना भी जताई जा सकती है। अगर आप नौकरी में हैं तो गलतफहमियां या हानिकारक परिस्थितियाँ बन सकती हैं।
कुंभ - आज का दिन आपके लिए खास तौर पर कठिन रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में कुछ अस्वस्थता या परेशानी बनने की आशंका है, जिससे आप बेचैन महसूस कर सकते हैं। बेवजह की बहस और तकरार भी बढ़ने की संभावना है, जिसके कारण मन तनावग्रस्त रहेगा। व्यवसायी या कारोबार से जुड़े लोग आज नुकसान के पक्ष में ज्यादा देखेंगे, और किसी परिचित के कारण हानि उठानी पड़ सकती है।
मीन - आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। आप बाहर जाकर नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या किसी नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हों तो आज आपको लाभ मिल सकता है। कारोबार के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ होगा। परिवार में मांगलिक वातावरण रहेगा और किसी शुभ अवसर की प्राप्ति हो सकती है; संभव है कि परिवार में कोई नया सदस्य आ सकता है।