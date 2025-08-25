धर्म डेस्क, इंदौर। आज यानी 25 अगस्त 2025 का राशिफल (Aaj Ka Rashifal 25 August) आपके दिन को खास बनाने वाले संकेत लेकर आया है। बारह राशियों के लिए आज का दिन अलग-अलग अनुभव देगा। कहीं स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चे पर सावधानी की जरूरत है, तो कहीं नए अवसर और शुभ समाचार आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ राशियों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है, जबकि कुछ को विवाद और तनाव से बचने की सलाह दी गई है।