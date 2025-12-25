Aaj Ka Rashifal 25 December 2025: आज किन राशियों को मिलेगा धन लाभ, जानें सभी 12 राशियों का हाल

मेष - आज आपका दिन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में लाभ महसूस होगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। परिवार में मांगलिक कार्य के योग बन रहे हैं। किसी बड़े निवेश में आप पार्टनर बन सकते हैं, जिससे भविष्य में लाभ होगा। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी से संबंध मधुर होंगे।

वृषभ - आज का दिन मनमाफिक रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा और सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। किसी सहयोगी से आर्थिक सहायता मिल सकती है। लंबे समय से चले आ रहे मतभेद दूर होंगे और कार्यों में तेजी आएगी।

मिथुन - आज का दिन कुछ परेशानियां ला सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और खान-पान में संयम बरतें। कुछ बातों को नजरअंदाज करना बेहतर रहेगा, अन्यथा विवाद हो सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखना आज अत्यंत आवश्यक है।

कर्क - आज किसी नजदीकी व्यक्ति से जुड़ी घटना के कारण मन अशांत रह सकता है। नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें। व्यापार-व्यवसाय में आर्थिक सुधार के संकेत हैं। यात्रा के योग भी बन सकते हैं।

सिंह - आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। यात्रा करते समय सावधानी रखें। निवेश सोच-समझकर करें। व्यापार की स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार में मांगलिक कार्य के योग हैं। बच्चों के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं।

कन्या - आज का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। कहीं से पुराना अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। परिवार के साथ किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं।

तुला - आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा। लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य समस्या में राहत मिलेगी। कार्यभार अधिक रहने से थोड़ी थकान और उदासी महसूस हो सकती है। परिवार में प्रॉपर्टी संबंधी विवाद सामने आ सकता है।

वृश्चिक - आज व्यापार में उतार-चढ़ाव रहेगा। पुराने लोन के कारण आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है। व्यर्थ के विवादों से बचें और वाणी पर संयम रखें। प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य सावधानी से करें। किसी पर अत्यधिक भरोसा नुकसानदायक हो सकता है।