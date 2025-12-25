मेरी खबरें
    Aaj Ka Rashifal 25 December 2025: आज किन राशियों को मिलेगा धन लाभ, जानें सभी 12 राशियों का हाल

    Aaj Ka Rashifal 25 December 2025: आज का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है। कुछ राशियों को आर्थिक लाभ और निवेश के अवसर मिल सकते ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 25 Dec 2025 05:06:02 AM (IST)Updated Date: Thu, 25 Dec 2025 05:21:07 AM (IST)
    Today's Horoscope 25 December 2025: आज का दिन किस राशि के लिए शुभ और किसके लिए चुनौतीपूर्ण

    HighLights

    1. मेष और धनु राशि को निवेश और धन लाभ
    2. मिथुन और वृश्चिक को वाणी पर संयम जरूरी
    3. कन्या और मीन को वाहन खरीद के योग

    धर्म डेस्क: आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal 25 December 2025) सभी 12 राशियों के जातकों के लिए महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है। कुछ राशियों को आर्थिक लाभ और निवेश के अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ को स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। व्यापार, नौकरी, दांपत्य जीवन और यात्रा से जुड़े योग भी आज बन रहे हैं। जानिए मेष से मीन तक आपकी राशि के अनुसार आज का दिन आपके लिए क्या खास संदेश लेकर आया है।

    मेष - आज आपका दिन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में लाभ महसूस होगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। परिवार में मांगलिक कार्य के योग बन रहे हैं। किसी बड़े निवेश में आप पार्टनर बन सकते हैं, जिससे भविष्य में लाभ होगा। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी से संबंध मधुर होंगे।


    वृषभ - आज का दिन मनमाफिक रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा और सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। किसी सहयोगी से आर्थिक सहायता मिल सकती है। लंबे समय से चले आ रहे मतभेद दूर होंगे और कार्यों में तेजी आएगी।

    मिथुन - आज का दिन कुछ परेशानियां ला सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और खान-पान में संयम बरतें। कुछ बातों को नजरअंदाज करना बेहतर रहेगा, अन्यथा विवाद हो सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखना आज अत्यंत आवश्यक है।

    कर्क - आज किसी नजदीकी व्यक्ति से जुड़ी घटना के कारण मन अशांत रह सकता है। नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें। व्यापार-व्यवसाय में आर्थिक सुधार के संकेत हैं। यात्रा के योग भी बन सकते हैं।

    सिंह - आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। यात्रा करते समय सावधानी रखें। निवेश सोच-समझकर करें। व्यापार की स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार में मांगलिक कार्य के योग हैं। बच्चों के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं।

    कन्या - आज का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। कहीं से पुराना अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। परिवार के साथ किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं।

    तुला - आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा। लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य समस्या में राहत मिलेगी। कार्यभार अधिक रहने से थोड़ी थकान और उदासी महसूस हो सकती है। परिवार में प्रॉपर्टी संबंधी विवाद सामने आ सकता है।

    वृश्चिक - आज व्यापार में उतार-चढ़ाव रहेगा। पुराने लोन के कारण आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है। व्यर्थ के विवादों से बचें और वाणी पर संयम रखें। प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य सावधानी से करें। किसी पर अत्यधिक भरोसा नुकसानदायक हो सकता है।

    धनु - आज का दिन आर्थिक रूप से शुभ रहेगा। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। व्यापार में लाभ के योग हैं। नई पार्टनरशिप बन सकती है। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है।

    मकर - आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। व्यापार की स्थिति सामान्य रहेगी। आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। दांपत्य जीवन में मतभेद और पारिवारिक कलह के योग बन रहे हैं।

    कुंभ - आज का दिन अच्छा रहेगा। आवश्यक कार्य पूरे होंगे। प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके व्यवहार से शत्रु भी प्रभावित होंगे। कोई पुराना अटका हुआ कार्य पूरा होगा। व्यापार में लाभ के योग हैं।

    मीन - आज का दिन भागदौड़ भरा रहेगा, लेकिन कार्यक्षेत्र में किसी विशेष अवसर से लाभ होगा। मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य में हल्का उतार-चढ़ाव रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं।

